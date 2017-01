Sniegu tīra, un ceļi ir izbraucami 11.01.2017

Sniegs un putenis, kas mūspusē plosījās 4. un 5. janvārī, radīja problēmas autobraucējiem, bet pagastos tika darīts viss iespējamais, lai situāciju normalizētu. Par to stāsta četru pagastu pārvalžu vadītāji.

Juris Upmalis,

Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs, «Talsu Vēstīm» sacīja, ka sniegu no pašvaldības ceļiem Balgales pagastā tīrīja ar savu tehniku, par darbiem parūpējās komunālās nodaļas vadītājs Kaspars Boters. Jau labu laiku notiek sadarbība arī ar zemnieku saimniecību «Amatas», kuras darbinieki palīdz šais ziemas darbos. 4. janvārī strādāja visi, kas vien to varēja, lai gan putināja, un tas nozīmē, ka tikko iztīrīto brauktuvi sniegs tūlīt pat aizvilka ciet. Tomēr pagasta centrs bija pilnīgi izbraucams. Darbi turpinājās arī 5. janvārī, kad putināja jau mazāk. Primārais darbs bija atbrīvot no sniega ceļus, pa kuriem kursē skolēnu autobuss. Situācija tiek regulāri kontrolēta, un ap 30 kilometru pašvaldības ceļu Balgales pagastā nu ir kārtībā. Tāda valda arī Laucienes pagastā, kur ceļu garums ir vairāk nekā 100 kilometru, tur arī brauktuves tīra Laucienes pārvaldes darbinieks.

Inga Kadiķe-Skadiņa,

Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja, arī sacīja, ka viņiem problēmu ar sniegu neesot. Pašvaldības ceļus šai pagastā tīra Engures ezera dabas parka darbinieks Guntis Kniploks, kas dzīvo Ķūļciemā. Bija jānošķūrē 36 pašvaldības ceļa kilometri. 4. janvārī, kad putenis pamatīgi plosījās, nekas netika darīts, lai velti netērētu enerģiju un traktora degvielu. 5. janvārī darbs tika sākts ļoti agri un strādāts līdz pusdienlaikam. Tad ceļi bija izbraucami. 6. janvārī traktors devies ceļā atkārtoti. Ķūļciemnieki saprot, ka ir ziema, ka ceļi var būt aizpūsti, un tam ir sagatavojušies. Arī pastniece nav sūdzējusies, ka nevar tikt pie iedzīvotājiem ar presi un pensijām. Ķūļciemu apkalpo pastniece no Mērsraga pasta nodaļas.

Andris Grīnbergs,

Valdemārpils, Lubes, Tiņģeres un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs, informēja, ka Lubes pagasta ceļos problēmu sniega dēļ nav, jo par to parūpējās zemnieku saimniecības «Brenči» darbinieki. Lielajā putenī strādāja divi lieljaudas traktori, un sadarbība ar «Brenčiem» un to īpašnieku Uldi Kristapsonu veiksmīgi ilgst jau gadus trīs. Lubes pagastā pašvaldības ceļu garums ir 42 kilometri, tas nav maz, tāpēc sniega tīrītājiem jāstrādā cītīgi. Darbs sākts 4. janvāra vakarā, tas turpināts 5. janvārī jau 4.00.

Solveiga Stalidzāne,

Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja, teica, ka pagasta ceļos strādāts, kad vien to atļāvuši laika apstākļi. Jau vairākus gadus pagastam ir sadarbības līgums ar «Kandavas ceļiem», kas strādā Laidzes ceļos. 4. janvārī tehnika lielākoties atbrīvoja iestigušās automašīnas, bet 5. janvārī tīrīšanas darbi noritējuši ar vislielāko atdevi. Divi autogreideri atbrīvoja no sniega visus 32,8 kilometrus pašvaldības ceļu. Vispirms jau braukšanai sagatavots ceļš, kur kursē skolēnu autobuss. S. Stalidzāne teic, ka pavaicājusi arī pastniecei, kā viņa nokļūst pie iedzīvotājiem ar presi. Ja būtu lūgts, pašvaldība noteikti palīdzētu attīrīt vajadzīgo ceļu. Kaut arī bija sniegputenis un apgrūtināti braukšanas apstākļi, pastniece nekur nav palikusi uz ceļa, ja nav varējusi tikt tālāk.

