Sniegputenī uzbrauc gājējam bez atstarotāja. Valsts policija aicina būt uzmanīgiem uz ceļa 07.11.2016

Madara Šeršņova, VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos

1. novembrī ap 18.40 Laucienes pagastā uz ceļa «Stende — Lauciene — Mērsrags» Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis, vadot automašīnu «Škoda Fabia», uzbrauca 1940. gadā dzimušam vīrietim, kurš pārvietojies pa ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem. Negadījumā cietušais vīrietis ar dažādām traumām nogādāts medicīnas iestādē.

VP aicina ceļu satiksmes dalībniekus rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un būt uzmanīgiem uz ceļa kā transportlīdzekļu vadītājiem, tā arī gājējiem. Atstarotāji jālieto visiem ceļu satiksmes dalībniekiem — gan gājējam, gan velosipēdistam, tāpat atstarotāji jāpiestiprina pie velosipēda, bērnu vai invalīdu ratiņiem, kā arī pie somas un apģērba. Ja kājāmgājējs vai riteņbraucējs iepriekš savu maršrutu ir izplānojis vietās, kur ielu apgaismojuma nav vispār (piemēram, lauku apvidos), drošāk būtu lietot atstarojošās vestes, ar kurām ceļu satiksmes dalībnieks ir pamanāmāks.

Kā pastāstīja J. Visockis, viņš braucis pa ceļu «Stende — Lauciene — Mērsrags» virzienā uz Laucieni. «Vakarā redzamība bija apgrūtināta, bija tumšs un slikti laika apstākļi — spēcīgi putināja. Braucot Laucienes virzienā, automašīnas starmešu gaismā pēkšņi ieraudzīju tumšu cilvēka siluetu aptuveni desmit metru attālumā no mašīnas un uzreiz griezu stūri pa labi, lai izvairītos no sadursmes,» stāsta policijas priekšnieks. Cilvēks pārvietojies pa ceļa braucamās daļas vidu melnā apģērbā un bez gaismu atstarojošiem elementiem. J. Visockis stāsta, ka sajutis triecienu pa automašīnu — kā vēlāk noskaidrots, cilvēks aizķerts ar transportlīdzekļa atpakaļskata spoguli.

Pēc sadursmes viņš automašīnu apturēja un, ieslēdzot avārijas gaismas, izkāpis no auto, lai brīdinātu aizmugurē braucošu transportlīdzekli, lai tas apstātos un neuzbrauktu virsū cilvēkam, kurš gulēja ceļa vidū. Automašīnas šoferis paspējis laikus apstāties. Pieskrienot pie notriektā cilvēka, J. Visockis konstatējis, ka cilvēks ir bez samaņas un nekavējoties izsaukta medicīniskā palīdzība. Tika zvanīts arī policijai, lai informētu par negadījumu, kurā notriekts kājāmgājējs. Iecirkņa priekšnieks no savas automašīnas izņēma segu, lai cietušo apsegtu un viņš nezaudētu ķermeņa siltumu. J. Visockis un otrās automašīnas vadītājs uzvilka atstarojošo vesti, lai uz ceļa būtu redzami brīdī, kad aprūpēja cietušo. Vīrietis, nākot pie samaņas, cēlies kājās un vēlējies doties prom, taču viņš no tā atrunāts un visi kopīgi sagaidīja mediķus. Pēc tam vīrietis nogādāts Tukuma medicīnas iestādē. «Nevienam to nenovēlu piedzīvot, ar ko tādu būs jāsadzīvo visu mūžu,» atzīst J. Visockis.

«Man vienmēr automašīnā ir līdzi atstarojošās vestes un vēl iepriekšējā vakarā, braucot ar automašīnu, pamanīju sievieti, kura arī pārvietojās bez gaismu atstarojošiem elementiem. Piestāju pie viņas un iedevu vesti, kaut viņa teica, ka viņai nevajagot un jāmēro tikai īss attālums. Ja ieraugu kādu bez atstarotājiem, nevaru pabraukt garām,» teic policijas priekšnieks. Talsu iecirknis veic aktīvu darbu «Esi redzams!» akcijas ietvaros un iedzīvotājiem skaidro to, cik nepieciešami ir atstarotāji un atstarojošās vestes. VP atgādina, ka gaismu atstarojošiem elementiem ir jābūt vienmēr. Nav svarīgi, vai cilvēks ir paredzējis tikai aizskriet līdz tuvējam veikalam — gada tumšākajos mēnešos atstarotāji var glābt dzīvību.

Par notikušo ceļu satiksmes negadījumu ir ierosināts kriminālprocess.

Atslēgvārdi sabiedrība

