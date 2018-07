«Smeļos iedvesmu dzīves absurdā» 18.07.2018

Talsenieku Robertu Ivanovu sākotnēji iepazinu kā pasākuma vadītāju, taču ar to viņa interešu saraksts nebeidzas. Roberts apmeklē tautas deju kolektīvu, aizraujas ar video filmēšanu, montēšanu, foto apstrādi, ilustrāciju veidošanu un pašmācības ceļā ir apguvis elektronikas pamatus, kā arī programmēšanu. Jaunietis iesaka ņemt pretī visu, ko dzīve sniedz, un nebaidīties no savām domām, atbildības un nezināmā.

— Kā atklāji sevī vadītāja talantu?

— Vislielākais paldies jāsaka klases audzinātājai Sanitai Lejai, kura mums jau no 5. klases lika darboties vides izglītības pulciņā. Tajā katru gadu veidojām milzīgas galda spēles no koka un piedalījāmies konkursos. Biju spiests apgūt spēju prezentēt sevi un izteikties. Neskatoties uz to, ka pēc dabas man labāk patīk darīt lietas vienatnē, man ļoti patīk, ka cilvēki klausās, ko saku. Talsu Valsts ģimnāzijā, vadot neformālus pasākumus, bieži liku publikai pasmieties.

— Kurš no pasākumiem tev visspilgtāk ir iespiedies atmiņā?

— Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klašu iesvētības, talantu šovs «Zemene» un «TAS.ES» 2017. gada projektu apskati. Es gan sevi sauktu nevis par pasākumu vadītāju, bet gan par improvizētāju. Man nepatīk vadīt pasākumus, kuros jāseko scenārijam vai tikai un vienīgi jāpiesaka dalībnieki. Man ir dzēlīgs humors, ko vislabāk varu izpaust, tieši improvizējot. Talantu šovā «Zemene» man bija iespēja draudzīgi pasmieties par katru dalībnieku un pat par skolas direktoru. Mans uzdevums bija pakavēt laiku, kamēr nākamais dalībnieks sakārtoja skatuvi savām vajadzībām. Man bija tieši tik daudz laika, lai skatītājiem nekļūtu garlaicīgi.

— Kādām īpašībām jāpiemīt labam pasākumu vadītājam?

— Spējai pielāgoties dažādiem apstākļiem, improvizēt un pārņemt situāciju savās rokās. Cilvēkam, kurš sevī iegulda darbu, ir potenciāls kļūt par nākamo Renāru Zeltiņu. Ļoti svarīgi ir nebaidīties no viedokļa, savas balss, jo jāatceras, ka visi pārējie no notiekošā saprot vēl mazāk nekā tu pats. Vadīšanas laikā jāprot pasmieties arī par savām kļūdām, kas, pēc pieredzes spriežot, improvizējot rodas diezgan bieži. Labam vadītājam jābūt spējīgam pielāgoties formālākiem apstākļiem un jāspēj sekot iestudētam scenārijam. Diemžēl šī prasme man nepiemīt, jo, zinot, ka teātris, ko spēlēju, ir iestudēts, zūd dzirkstele un bērnišķīgā ziņkārība. Man nekad nav piemitis runāšanas talants, tas radās no pieredzes, iesaistoties dažādos projektos. Tā kā man patīk slinkot, nekas cits neatlika kā improvizēt. Uzskatu, ka ar pietiekami lielu praktizēšanos ikviens var pāraugt talantīgus cilvēkus, tomēr tas prasa neizmērojami daudz laika — ne velti to sauc par darbu.

— Kur smelies iedvesmu?

— Dzīvē. Dzīves absurdā — no dzīves ironijas, savām un citu cilvēku muļķībām. Tas ir pamats manam humoram, runas stilam un idejām. Jo vairāk redzu pasauli un cilvēkus, jo lielāku iedvesmu gūstu.

— Ar ko vēl nodarbojies brīvajā laikā?

— Pavadu laiku mājās pie datora, kur esmu iemācījies visu, ko vien pašmācības ceļā var iemācīties — video filmēšanu, montēšanu, foto apstrādi, ilustrāciju veidošanu, elektronikas pamatus un programmēšanu. Veidojot un ievietojot dažādus video internetā, esmu iemācījies nebaidīties no sava viedokļa, domām un kameras. Kas gan 13 gadus vecam bērnam var šķist biedējošāks par zāli, pilnu ar cilvēkiem, vai tūkstošiem skatītāju monitora otrā pusē? Agrāk biju aizrāvies arī ar datorspēlēm, kas veicināja manu interesi par datoru sistēmām. Nākotnē vēlos studēt datorzinātnes un fokusēties uz programmēšanu, lai kādu dienu varētu motivēt citus jauniešus. Tā kā nākotni vēlos saistīt ar programmēšanu, apgūstu visu nepieciešamo, lai augstskolas dzīvi padarītu vienkāršāku.

Tam visam pa vidu esmu pabeidzis Talsu mākslas skolu. Mākslinieka talanta manī nav, bet ieguvu jaunu pieredzi. Mazotnē man patika zīmēt, bet, tikko vajadzēja atainot reālu priekšmetu, nevis iztēles augli, roka vairs neklausīja.

— Kādos pulciņos esi iesaistījies?

— Talsu Valsts ģimnāzijas laikā darbojos skolas parlamentā, apmeklēju elektronikas pulciņu, tautiskās dejas (šogad braucu uz Dziesmu un deju svētkiem), video filmēšanas un montēšanas pulciņu. Tāpat iesaistījos apvienībā «TAS.ES». Video filmēšanas un montēšanas pulciņa ietvaros šogad devos pieredzes apmaiņas braucienā uz Beļģiju un skolēnu filmu konkursā «2ANNAS 2017» ieguvu 1. vietu.

— Kādus iespaidus guvi, esot Beļģijā?

— Šis brauciens man zināmā mērā atvēra acis un lika saprast, ka neesmu ieslodzīts savā valstī kā cietumā. Sapratu, ka neesmu tikai un vienīgi latvietis — esmu arī eiropietis. Pasaule ir plaša, un iespējas ir jāizmanto. Mani Beļģijā tik ļoti nesaistīja vietas, bet gan cilvēki, viņu ikdiena, kultūra, dzīves uztvere un idejas. Katru rītu agri cēlāmies, devāmies uz skolu, kur notika dažādas ar projektu saistītas lietas, apskatījām Eiropas Parlamentu, Briseli. Kopā ar ģimeni devāmies ekskursijā pa Beļģiju. Tas noteikti bija vislabākais brauciens manā dzīvē, neatkārtojama pieredze. Iesaku visiem piedalīties projektos, ko skola piedāvā!

— Kādi ir tavi nākotnes sapņi?

— Vēlos kļūt par programmētāju, sakrāt naudu, nodibināt uzņēmumu un apskatīt pasauli. Tas ir ikviena datora entuziasta sapnis. Jāskatās, kā dzīvē viss izvērtīsies. Svarīgākais ir darbi, nevis tukša runāšana. Ja būs iespēja, augstskolā iestāšos amatieru teātrī, lai turpinātu attīstīt runas prasmes. Uzskatu, ka jāņem pretī viss, ko dzīve sniedz. Negribu būt starp tiem cilvēkiem, kuri sēž ar aizvērtu muti. Ir iemesls, kāpēc mums ir dota mēle un galva. Nevajag baidīties kļūt par līderi un nevajag baidīties no savām domām, atbildības un nezināmā!

