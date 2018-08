«Smaiļošana ir gan mans hobijs, gan pamatnodarbošanās» 28.08.2018

Talantīgais smaiļotājs Roberts Akmens nu jau pirms krietna laika savu sportista karjeru uzsāka Talsos. Zēna gados viņš apmeklēja airēšanas nodarbības pie trenera Zigurda Zujeva. Jau tolaik viņš cītīgi piedalījās treniņnometnēs un sacensībās. Bet to, ka vēlas pilnībā pakļaut savu dzīvi airēšanai, sportists esot sapratis, tikai iestājoties Murjāņu sporta ģimnāzijā.

Šovasar Roberts U–23 vecuma smailīšu vieninieku (K1) sacensībās Bulgārijā savā pusfinālā 200 metros finišēja otrais un iekļuva A finālā. Viņš startēja Latvijas čempionātā Limbažos, uzvarēja 200 metru distancē un izcīnīja ceļazīmi uz pasaules čempionātu un Maskavas prezidenta kausa izcīņu. Tie nav ne viņa pirmie, ne pēdējie panākumi. Vēl sportists ir vairākkārt izcīnījis Latvijas čempionu, Latvijas junioru čempionu titulus. Viņš ir guvis lielus panākumus arī Eiropā un pasaulē. Varētu domāt, ka Robertam mājās ir vesela istaba, kas paredzēta tikai medaļām. Taču jaunietis ar panākumiem lieki nedižojas. Viņš, būdams ļoti atvērts, draudzīgs un laipns, labprāt piekrita sarunai.

— Vai tā ir taisnība, ka tava sportista karjera sākās ar modernajām dejām?

— Jā, ar modernajām dejām sāku nodarboties deviņu vai desmit gadu vecumā. Dejoju divus gadus. Bet apnika un gribēju kaut ko interesantāku.

— Cik gadu vecumā sāki nodarboties ar airēšanu?

— Airēt sāku, kad man bija vienpadsmit gadi.

— Vai tavu izvēli ietekmēja ģimene?

— Tolaik mums bija kopīgs ģimenes uzņēmums, kurā ražoja laivas. Tāpēc savā ziņā mani ietekmēja gan vide, kurā es uzaugu, gan ģimene. Tika nolemts, ka man jāpamēģina laivu sports, lai varētu braukt ar uzņēmumā ražotām laivām.

— Bet vai ģimenē kāds nodarbojies ne tikai ar laivu ražošanu, bet arī sportu?

— Manas mammas tētis savulaik ir aizrāvies ar akadēmisko airēšanu. Mamma ir bijusi basketboliste. Arī tētis savā laikā bija labs sportists. Bet tieši ar smaiļošanu neviens pirms manis nav noņēmies.

— Kāpēc tava specialitāte ir smaiļošana, nevis kanoe airēšana? Vai lomu spēlē ķermeņa uzbūve?

— Grūti pateikt. Manuprāt, jebkurā sporta veidā, ja esi gara auguma, tad ir savas priekšrocības. Bet es esmu smaiļotājs, jo vienkārši, kad biju mazs, mani iesēdināja smailīšu laivā. Laikam jau biju diezgan garš augumā. Varbūt, ja būtu bijis īsāks, tad toreiz iesēdinātu kanoe laivā. Domāju, ka man arī tas labi izdotos, tomēr priecājos, ka airēju smailītē.

— Kādas ir tavas pirmās atmiņas no airēšanas?

— Bailes no treniņiem. Es taču nemācēju peldēt! Sākumā bija grūti ar līdzsvaru. Pastāvīgi baidījos iekrist ūdenī. Ar laiku tās izjūtas mani, protams, pameta. Viss notika. Vēl atceros pirmās sacensības, pirmās medaļas.

— Par bailēm. Vai tevi iebaidīja tavs pirmais treneris Zigurds Zujevs?

— Noteikti nē! No viņa nekad neesmu baidījies.

— Cik svarīgs tev vispār ir pirmais treneris?

— Ļoti. Esmu lielu pateicību parādā Zigurdam Zujevam. Bez viņa palīdzības es nebūtu tas, par ko esmu kļuvis šodien. Tieši viņš man iedeva pirmos airus, iemācīja airēšanas pamatus. Daudz stāstīja vispār par sportu.

— Esi mācījies Murjāņu sporta ģimnāzijā. Kas tevi uz to pamudināja?

— Tā bija manis paša iniciatīva. Ģimene mani ļoti atbalstīja. Un tieši, kad biju iestājies Murjāņos, sapratu, ka vēlos pakļaut savu dzīvi airēšanas sportam. Tas bija mans lielais atspēriena punkts, kas lika pamatus tālākiem sasniegumiem.

— Kas ir tavs tagadējais treneris?

— Aleksandrs Timoškēvičs.

— Vai ar viņu tu satikies Murjāņu sporta ģimnāzijā?

— Jā! Iepazinos ar viņu, šķiet, 2012. gadā. No tā laika veiksmīgi sadarbojamies. Viņa pavadībā esmu izcīnījis daudz medaļu Latvijā — Latvijas čempionu titulus, Latvijas junioru čempiona titulus — un pasaulē. Esmu izcīnījis medaļas Eiropā junioru grupā. Četru gadus esmu startējis U23 grupā gan Eiropā, gan pasaulē un ne reizi neesmu palicis zemākā vietā par sesto.

— Tev mājās noteikti ir vesela istaba, kas paredzēta tikai medaļām un kausiem.

— Tik traki nav! Bet apbalvojumu ir daudz. Vispār jau medaļas man vairāk nozīmēja, kad biju jaunāks. Katru reizi no sacensībām gribēju pārvest kādu piemiņas balvu. Tagad vietējā mērogu sacensību medaļas vairs nav tik svarīgas. Alkstu pēc augstākiem sasniegumiem, piemēram, uzvaras Eiropas vai pasaules čempionātā. Tādas medaļas gan man ir tikai četras. Gribas vairāk.

— Tu esi tikko atgriezies no Latvijas čempionāta Limbažos. Kādas ir tavas emocijas?

— Jūtos patīkami. Izdevās ļoti labi nostartēt. Izcīnīju ceļazīmi uz pasaules čempionātu un Maskavas prezidenta kausa izcīņu. Uz otro minēto Latvijas kanoe federācija uzaicināja piedalīties tikai četrus cilvēkus. Tā kā es uzvarēju 200 metru distancē, esmu viens no tiem. Esmu ļoti pagodināts.

— Cik daudz no tavas dzīves laika paiet trenējoties?

— Patiešām daudz. Tu nevari pat iedomāties, cik daudz.

— Vai vairāk sanāk atrasties ūdenī vai uz sauszemes?

— Tādā ziņā vairāk uzturos sauszemē, bet pavasarī un vasaras periodā sanāk diezgan ilgu laiku pavadīt ūdenī. Pavasarī trenējos visvairāk, dienā četras līdz piecas stundas. Vasarā arī kādas vismaz trīs stundas dienā. Protams, ne jau vienā treniņā, bet vairākos.

— Tev paliek vietas citiem hobijiem?

— Manuprāt, airēšana ir arī mans hobijs. Man šausmīgi patīk tas, ko es daru. Nu, atliek jau laika arī citām nodarbēm. Tomēr daudz sanāk upurēt sportam. Ja parasts jaunietis var atļauties nedēļas nogalē patusēt un apmeklēt festivālu pēc festivāla, tad es tā nevaru. Vasaras sezonā pludmale nav tā vieta, kur es uzturos visvairāk. Sportista dzīve ir ļoti ierobežota. Tāpat es nedrīkstu ēst visu, ko gribu, nedrīkstu darīt visu, ko gribu. Rezultāts prasa upurus!

— Kāds ir tavs lielākais airētāja sapnis?

— Protams, gribētu izcīnīt maksimāli augstu vietu Olimpiskajās spēlēs. Tas būtu ļoti liels sasniegums priekš manis.

— Vai airētāja karjera automātiski paver durvis trenera profesijai?

— Nē, šobrīd es mācos par treneri, bet mācos tikai tamdēļ, ka man tas patīk. Un, ja nu es kādreiz beigšu airētāja karjeru, gribēšu turpināt uzturēties šajā vidē. Nodošu savas zināšanas tālāk jaunajiem airētājiem. Jau tagad esmu Talsu novada sporta skolas airētāju treneris. Man ir patiess prieks par viņiem. Visi ļoti cenšas. Arī sasniegumi ir labi.

— Ko tu novēlētu jaunajiem airētājiem?

— Manuprāt, sākumā nevajag pārāk uztraukties par rezultātiem, bet airēt tikai prieka pēc. Tas ir galvenais – lai patiktu. Un vēl, lai apkārt ir laba kompānija. Draugi un domubiedri ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu kādu mērķi.

— Vai tev ir sava laiva?

— Man ir Talsu pašvaldības sponsorēta laiva. Ar to tad es arī airēju. It kā jau skaitās mana.

— Tev noteikti šo gadu laikā ir izveidojies dzīves moto…

— Nekāda konkrēta moto man nav. Bet domāju, ka pats svarīgākais ir nekad neapstāties pie grūtībām. Pēdējie gadi man bijuši diezgan smagi, taču tas mani tikai motivē. Pēc grūtībām vienmēr seko veiksme!

