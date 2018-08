Slīteres Nacionālā parka 95. gadadienu atzīmēs konferencē 01.08.2018

Sestdien, 4. augustā, 15.00 pie Šlīteres bākas norisināsies Slīteres Nacionālā parka 95. gadadienai veltīta konference, kurā diskutēs par paveikto un ieskatīsies nākotnē. Savukārt konferences noslēgumā 21.00 ikviens interesents var piedalīties par tradīciju kļuvušajā Kukaiņu naktī kopā ar Latvijas Entomoloģijas biedrības ekspertiem.

Konference vienkopus pulcēs dažādu jomu profesionāļus, ļaujot izvērtēt līdzšinējo ieguldījumu parka dibināšanas mērķu īstenošanā, kā arī diskutēt par nākotnes iespējām un vajadzībām. Plānots runāt par nacionālā parka ornitofaunas pētījumiem, izzināt, kā nacionālajam parkam ir klājies pēc 1992. gada lielā ugunsgrēka Bažu purvā, par to, kā sokas butēm un citām zivīm, kā arī — cik rosīga ir kukaiņu pasaule. Ikviens varēs noskaidrot, kādas zivis, putni, dzīvnieki un augi nacionālo parku apdzīvo šodien un ko senās fosilijas atklāj par bioloģisko daudzveidību senā pagātnē. Konferencē tiks runāts arī par nacionālā parka kultūrvēsturi, gaismā ceļot senās akas stāstu un iepazīstot līvu kultūrliecības.

«Jubileja ir labs iemesls apstāties, lai atskatītos uz padarīto un smeltos idejas nākotnei. Konferences formāts ir vispiemērotākais šādai atkāpei, tādēļ tajā interesenti varēs uzzināt par notikumiem Slīteres Nacionālā parka dabā no vissenākās aizvēstures līdz mūsdienām, no Šlīteres Zilajiem kalniem līdz Baltijas jūrai,» pauž Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.

Pasākums ir bez maksas, un tajā aicināti piedalīties dabas aizsardzības jomas eksperti un studenti, esošie un bijušie parka darbinieki, apkārtnes iedzīvotāji, pašvaldību, izglītības, kultūras, tūrisma iestāžu darbinieki un citu jomu profesionāļi un interesenti.

Konferences dalībnieki varēs iegūt unikālu piezīmju grāmatiņu, kurā iemūžinātas dažādas nacionālā parka vēstures ainas. Tāpat konferences laikā būs aplūkojama īpaša fotoizstāde «Slīteres Nacionālā parka kukaiņi», kas ļaus ieskatīties krāsainajā seškājaiņu pasaulē. Fotoizstādi nacionālajam parkam jubilejā veltījis vietējais iedzīvotājs, dabas vērotājs un fotogrāfijas entuziasts Mareks Ieviņš. Viņš fotogrāfijās iemūžinājis ievērojamu skaitu dažādu parka kukaiņu.

Slīteres Nacionālais parks ir viena no daudzveidīgākajām kukaiņu populācijas vietām Latvijā. Te sastopamas gan dienvidnieciskas Viduseiropas sugas, gan ziemeļnieciskajai Sibīrijas taigai raksturīgie iemītnieki. Tieši tādēļ konferences noslēgumā tiek piedāvāta iespēja pieredzēt Kukaiņu nakti, kurā ikviens varēs piedalīties kukaiņu gaismošanas un noteikšanas procesā — improvizētā gaismas priekšnesumā, galvenajās lomās iejūtoties tauriņiem, vabolēm, sienāžiem un citiem kukaiņiem. Tā būs iespēja ieklausīties kukaiņu dzīvesstāstos, doties naksnīgā pastaigā pa Šlīteres taku, kā arī no bākas augstumiem noraudzīties uz nacionālo parku nakts noskaņās.

