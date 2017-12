Slimnīcai piešķir finansējumu 07.12.2017

Talsu novada dome nolēma piešķirt 2000 eiro SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālei. Finansējums nepieciešams ārkārtas gadījumam, neparedzētam medicīnas iekārtas remontam.

Bojājums radies diagnostikas datortomogrāfam «Somatom Sensation». Servisa speciālistu atzinums pēc veiktās diagnostikas — nepieciešams veikt remontu, kas izmaksā 19 825,85 eiro. Remonta darbus var veikt sagatavots speciālists no «Ziehl — Abegg» motoru ražotnes Vācijā. SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne deputātiem sacīja, ka dienā iekārtu vidēji izmantojuši ap 11 ambulatorajiem pacientiem, bet jāņem vērā, ka visu diennakti to izmanto arī neatliekamā medicīniskā palīdzība pēc nepieciešamības.

Lai arī sākotnēji deputāti sprieda, ka dome varētu atbalstīt slimnīcu 50 procentu apmērā no nepieciešamās summas, domas mainījās, uzzinot, ka pagaidām slimnīca remonta izdevumus var nosegt paši. Tomēr, kā pauda K. Bidzāne — tādā gadījumā neatliktu līdzekļu citām lietām, piemēram, neprognozējamiem laikapstākļiem, kas prasa attiecīgu teritorijas un darba uzturēšanu.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis vērsa deputātu uzmanību, ka nepieciešams izvērtēt budžeta iespējas, jo vajadzību novadā ir daudz. «Šāds lēmums nenozīmē, ka mums nav būtiska sabiedrības veselība, bet mums arī jāsaprot, ko varam atļauties. Nākamgad slimnīcu, kā ierasts, atbalstīsim ar finansējumu,» sacīja E. Zelderis.

