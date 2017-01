Slepkavība un izvarošanas mēģinājums — vainīgie atrodas apcietinājumā 11.01.2017

Vēl pērnā gada nogalē prokuratūrai nodoti kriminālprocesi par Rojā notikušo vīrieša slepkavību un izvarošanas mēģinājumu Ģibuļu pagastā.

Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļa nodevusi abus kriminālprocesus prokuratūrai, lai tiktu uzsākta kriminālvajāšana.

Slepkavības gadījums Rojā

norisinājās pērn, 1. jūlijā, ap 3.30, kad Apšu ielā sadurts 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš no gūtajiem ievainojumiem notikuma vietā mira. Turpat tika aizturēta iespējamā vainīgā persona — 1997. gadā dzimis jaunietis.

Kā atklāj VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova, izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka 30. jūnija vakarā vairāki jaunieši pulcējušies kādā mājā kopīgai pasēdēšanai, kuras laikā tika lietots alkohols. 1997. gadā dzimušais jaunietis alkohola lietošanas laikā kļuvis agresīvi noskaņots, tādēļ pārējie vēlējušies, lai viņš dodas prom. Minētais jaunietis nokļuva savās mājās, kur paņēma nazi un atgriezās. Tur viņš sadūra 1991. gadā dzimušo vīrieti, kurš no gūtajiem ievainojumiem turpat arī mira.

«Par notikušo tika ierosināts kriminālprocess par slepkavību, kas vēlāk pārkvalificēts pēc cita panta — slepkavība sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja cietušais piedalījies noziedzīga vai citādi prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā. Kā noskaidrots, šajā gadījumā mirušais vīrietis aizstāvēja savu paziņu, kuram aizturētā persona gāja virsū ar nazi,» atklāj M. Šeršņova.

Aizturētajam jaunietim šobrīd piemērots drošības līdzeklis, apcietinājums. Kā izrādās, viņš arī iepriekš nonācis policijas redzeslokā par huligānisku uzvedību. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzību līdz trīs gadiem.

Izvarošanas mēģinājums

noticis 8. oktobrī, kad VP Talsu iecirknī saņemts telefona zvans no kādas sievietes, kura bijusi lieciniece tam, ka Ģibuļu pagastā uz ceļa, netālu no autobusa pieturas, vīrietis mēģināja izvarot kādu sievieti. Kā noskaidrots, abas personas bija savstarpēji pazīstamas un devās vienā virzienā, kad 1989. gadā dzimušais vīrietis uzbruka 1963. gadā dzimušai sievietei.

«Policijā par šo gadījumu tika ierosināts kriminālprocess par izvarošanas mēģinājumu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību līdz pieciem gadiem.

Vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Arī viņš iepriekš nonācis policijas redzeslokā par līdzīgiem noziegumiem, par kuriem ticis sodīts,» norāda M. Šeršņova.

Abos gadījumos aizturētās personas savu vainu atzinušas.

