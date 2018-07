Slēgs Laidzes pamatskolu 06.07.2018

Mārīte Jankeleviča

28. jūnija Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma, ka no nākamā gada 31. augusta tiks slēgta Talsu 2. vidusskolas filiāle «Laidzes pamatskola».

Lēmums pieņemts, izvērtējot esošo un prognozējamo skolēnu skaitu. Proti, šajā mācību gadā nav 1. un 2. klases, nākamajā mācību gadā nebūs audzēkņi no 1. līdz 3. klasei. «Protams, ir grūti prognozēt, cik bērnu varētu būt pēc kāda laika, bet, skatoties uz iespējamo skolēnu skaitu, Laidzes pamatskola aizvien mazāk tiek izvēlēta kā vieta, kur iegūt pamatizglītību. Šajā mācību gadā skolu apmeklēja 46 bērni, nākamgad tie būs 39, un vēl pēc gada tie varētu būt aptuveni 30,» informēja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Bijušas tikšanās gan ar izglītības iestādes darbiniekiem, gan ar audzēkņu vecākiem, apspriežot, vai skolu tiešām slēgt un kad tas varētu notikt. Izglītības pārvalde saņēmusi iesniegumu no vecākiem, lūdzot skolas slēgšanu atlikt pēc iespējas vēlāk.

«Protams, pielikt punktu skolas darbībai ir ļoti smagi, bet skolēnu skaits samazinās. Tā kā Talsu 2. vidusskola un Laidzes pamatskola ir viena struktūrvienība, finansējums darbiniekiem tiks pārdalīts, lai nebūtu problēmu ar atalgojumu,» sacīja Talsu novada domes deputāts, Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs.

Tiem audzēkņiem, kuriem pēc skolas slēgšanas vajadzēs turpināt pamatizglītības iegūšanu, nāksies izvēlēties, kurā no apkārt esošajām izglītības iestādēm to darīt. Savukārt pedagogiem iespēju robežās tiks piedāvāts darbs citās novada skolās, kur būs nepieciešami attiecīgie speciālisti. Jautājums par ēkas likteni paliek, par to tiks lemts vēlāk.

