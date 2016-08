«Skrienot jūtos kā laimīgākais cilvēks pasaulē» 22.08.2016

«Cilvēki ir pieraduši pie tā, ka skrienu lielus attālumus, un tagad mani daudz retāk sauc par traku,» smejas dundadzniece Marta Zumberga. Viņas izturību un gribasspēku var tikai apbrīnot. Līdz šim garākā distance, ko viņa ir pievarējusi, ir 150 kilometri nepilnās 28 stundās. Viņasprāt, ar ultramaratoniem ir tāpat kā dzīvi — jo grūtāka distance vai veicamais uzdevums, jo lielāks gandarījums.

Marta nāk no Dundagas, taču ir dzīvojusi arī Talsos, Rīgā, Siguldā un pat Spānijā. Šobrīd savā dzīves ceļā viņa «piestājusi» Rīgā, kur jau trešo gadu strādā par sporta pasākumu organizatori. Marta stāsta, ka sports viņai vienmēr paticis vairāk par jebko citu. «Atceros gadījumus, kad arī, ziemā slimojot, nācu uz skolu tikai tāpēc, lai nebūtu jāizlaiž kāda sporta stunda. Lai arī kāds bija sporta veids, gandrīz vienmēr biju iekļauta skolas izlasē. To man atgādina mājās esošā brangā kaudze ar medaļām un diplomiem,» stāsta Marta. Mācoties Dundagas vidusskolā, viņa vairāk trenējās volejbolā, pārnākot uz Talsiem — vieglatlētikā. Aizejot studēt un dzīvot uz Rīgu, jaunietei sirdī palika tukšums, tāpēc viņa sāka skriet. Viņasprāt, tas ir visvieglāk izdarāms — uzvelc kedas un dodies ārā kaut naktī.

Marta aizvadīja 2011. gadā, kad Rīgas maratonā noskrēja pusmaratona distanci. Lai gan treniņos jauniete nebija mērojusi tādus attālumus, viņa ar brāli Andreju saderēja, ka abi to izdarīs. Un tā arī notika — abi distanci pieveica pat neapstājoties. Toreiz jauniete nebija pārliecināta, vai to varēs izdarīt, bet tagad viņa jebkurā brīdī varētu piecelties kājās un noskriet pusmaratonu. Sākumā katras sacensības un katrs pusmaratons bija apbrīnas vērts sniegums, bet ar laiku vecāki un tuvinieki pierada pie lielajiem attālumiem. Šobrīd viņa skriešanā ir iesaistījusi arī savu brāli Miķeli, un šī sporta veida ienākšana viņu dzīvē ir bijis liels atklājums un piedzīvojums.

Marta uzskata, ka jautājumu: «Kāpēc tu skrien?» skrējējiem bieži vien uzdod cilvēki, kas paši to nedara. Viņa iesaka to sākt darīt, un tad viss taps skaidrs. «Mēs visi esam dažādi, un katram ir savi iemesli, kāpēc viņš kaut ko dara. Lai gan ir brīži, kad esmu nosvērta un mierīga, liela daļa no manas personības ir nemiera gars, kam ir vajadzīgi jauni piedzīvojumi, izaicinājumi un pārmaiņas. Citādi man šķiet, ka stāvu uz vietas. Sapratu, ka tie brīži, kad, sviedriem tekot, slapjiem matiem, dubļainām kājām, saskrāpētām rokām un netīrām drēbēm atgriežos mājās no brīvdienu skrējiena ar draugiem, jūtos kā laimīgākais cilvēks pasaulē, un man ar to pietiek. Ir lietas, ko nevajag mēģināt izskaidrot, vajag tikai sajust,» teic Marta.

Pēc pirmā pusmaratona viņa meklēja jaunus izaicinājumus un tādus arī atrada. Uzzinājusi, ka Lietuvā norisinās skriešanas pasākums 100 kilometru distancē, 2012. gada vasarā jauniete uz turieni aizbrauca un nepilnās 12 stundās to noskrēja.Viņa atzīst, ka nespēj paturēt sevī lietas, kas viņu sajūsmina, un šī bija viena no tām. Jau nākamajā gadā Marta noorganizēja lielo autobusu un aizveda uz turieni apmēram 50 sportotgribētājus no Latvijas. Savukārt uz Igaunijas Vecgada vakarā notiekošajām sacensībām Marta skrējējus ved jau četrus gadus. Tajā dalībnieki 12 stundas no vietas riņķo pa apli līdz pat pusnaktij, mērojot vairāk nekā 100 kilometru. Viņasprāt, skrienot ultramaratonus, kas pēdējo gadu laikā Latvijā attīstās arvien straujāk, cilvēkiem nesasniedzamais kļuvis sasniedzams, neiespējamais — iespējams, un tālais kļuvis nedaudz tuvāks. Martas sapnis šobrīd ir labot Latvijas rekordu kādā no ultramaratonu distancēm — 50 kilometros, 100 kilometros vai 24 stundu skriešanā.

ir 150 kilometri nepilnās 28 stundās. Tas bija viens no viņas un brāļa Miķeļa sapņiem — aizskriet no Brīvības pieminekļa Rīgā līdz pat Dundagas pils vārtiem. Marta uzskata, ka ar ultramaratoniem ir tieši tāpat kā ar citām lietām dzīvē — jo grūtāka distance vai veicamais uzdevums, jo lielāks gandarījums. Taču, piedaloties sacensībās, viņa uz grūtībām nefokusējas.

Vienu no skaistākajām uzvarām jauniete piedzīvoja 2015. gadā, kad piedalījās skrējienā no Rīgas līdz Valmierai. Pirmo reizi šāds skrējiens notika 1989. gadā, kad viņa piedzima, un toreiz cilvēki skrēja ar saukli «Brīvību Latvijai!». Šobrīd 107 kilometrus garais ultramaratons tika rīkots, lai saglabātu skriešanas tradīcijas, kas kādreiz bija Latvijā. Šajā trasē Marta uzstādīja jaunu rekordu sievietēm, pieveicot distanci desmit stundās un 49 minūtēs. «Tas bija maģisks mirklis, kad pieskāros Sīmaņa baznīcas rokturim. Līdz šim neviena cita sieviete to nav izdarījusi ātrāk par 11 stundām. Tāpat priecājos, ka esmu divkārtēja Latvijas čempione 100 kilometru distancē. Lai arī apzinos, ka konkurence nebija liela, nav daudzas sievietes, kas var lepoties ar šādu titulu. Uzvaras nāk tad, kad kaut ko dari no sirds, un dari to, kas tev patīk,» pārdomās dalās jauniete.

Viņas panākumu atslēga ir attieksme un mīlestība pret to, ko dara. Skriešanu, viņasprāt, var salīdzināt ar attiecībām starp cilvēkiem — gribas, lai viss ir vienkārši, bet, kad tas tā nenotiek, tad sākas ķīvēšanās, rīvēšanās, otra izmainīšana un pielāgošana sev. Arī sportā gribas pamēģināt netrenēties un tik un tā labot rekordus vai nekāpt pa kāpnēm un tik un tā uzvarēt. Ar laiku nāk sapratne, ka otru nevar izmainīt un viņš ir jāpieņem tāds, kāds ir. Arī skriešana ir jāpieņem tāda, kāda tā ir, un, ja cilvēks vēlas sasniegumus, tad ir jādara lietas, kas ir jādara. Ja cilvēkam tas nepatīk un viņš nav ar mieru to darīt, varbūt šis sporta veids nav domāts viņam.

sešas dienas nedēļā. Tas ietver garos skrējienus pa asfaltu, takām, kā arī ātruma treniņus. Dažreiz treniņš sastāv vienkārši no kāpšanas pa kāpnēm, kamēr sāk trīcēt kājas. Citreiz viņa skrien ar basām pēdām pa pludmali, ziemā — pa sniega kupenām, vasarā — pa purviem. Ir treniņi, kad viņa skrien pret kalnu, citreiz bēg no suņiem. Ir gadījies visādi, bet viņa dzīvē dodas ar pareizo attieksmi un zina, ka grūtības cilvēku padara tikai stiprāku.

Piedaloties sacensībās, jaunietei sanāk arī ceļot. Visbiežāk — pa Latviju, jo skrējieni notiek dažādos mūsu dzimtenes nostūros. Jauniete to izbauda, jo nokļūst vietās, uz kurām bez iemesla nebrauktu, un garo distanču laikā var lieliski iepazīt apkārtni. Viņa ir skrējusi arī Lietuvā, Igaunijā, Somijā, kā arī Grieķijā un šogad Itālijā, kur pirmo reizi piedalījās kalnu ultramaratonā. Sacensības «LavaredoUltraTrail» notika Itālijas Alpos, un 30 stundu kontrollaikā bija jātiek galā ar 119 kilometru garu distanci, kas veda pa kalniem. Augstākā vieta bija aptuveni 2500 metru virs jūras līmeņa, un dažkārt sniegs bija līdz pat galvai. Distance bija ļoti skaista, bet arī bīstama, bija liels risks izmežģīt kāju vai paklupt. Dalībnieki skrēja pa dolomītu bluķiem, šķembām, saknēm un kalnu upēm. Distanci viņa pieveica 21 stundā un 37 minūtēs un ierindojās 34. vietā starp dāmām. Kopā tajā startēja ap 1500 dalībnieku no visas pasaules.

ir arī barošanas punkti, kur var apstāties, padzerties, paēst. Ir ultramaratoni, kas notiek mazā aplī un kur visu laiku ir jāriņķo. Tie biežāk ir asfalta skrējieni, bet taku skrējieni vai kalnu ultramaratoni lielākoties ir izkārtoti vienā lielā cilpā, kas var būt pat vairāk nekā 100 kilometru gara. Barošanas punkti tādās distancēs ir izkārtoti ik pa desmit vai vairāk kilometru. Daži skrējieni notiek no viena punkta līdz otram, piemēram, skrējiens no Rīgas līdz Valmierai. Ultramaratoni nav tikai skriešana, tajā var skriet, iet, kāpt. Tas ir cilvēka ceļojums, ar kuru viņam jātiek galā.

Šobrīd Marta jau divus gadus organizē rogaininga sacensības. Tas ir viens no pēdējo gadu fenomeniem Latvijā — orientēšanās sacensības, kurās piedalās komandas divu līdz četru cilvēku sastāvā. Sacensībām ir noteikts kontrollaiks, parasti tās ir 24 stundas, bet ir arī īsāki formāti, piemēram, divpadsmit, astoņas, sešas, četras, trīs vai divas stundas. Dotajā kontrollaikā komandas cenšas apmeklēt pēc iespējas vairāk punktu, kas izvietoti kartē. Kura komanda pagūst vairāk, tā arī uzvar. Interesanti ir tas, ka punktiem ir dažāda vērtība — tie, kas atrodas tuvāk, ir ar mazāku vērtību, nekā tie, kas atrodas tālāk un ir grūti atrodami. Katra komanda var izvēlēties, kurus punktus apmeklēt. Šobrīd Rīgas rogainings piesaista vairāk nekā 1000 dalībnieku. Arī viņa pati ir piedalījusies 12 un 24 stundu rogainingos.

Marta atzīst, ka viņai patīk piedzīvot ko jaunu, patīk ceļot, redzēt dažādas vietas un apgūt jaunas prasmes. Viņa ir ieguvusi masiera, kā arī teipošanas sertifikātu, apguvusi spāņu valodu, eksperimentē virtuvē, ir mācījusies mūzikas skolā, dziedājusi korī un pat bijusi jauniešu kora diriģente. Vienveidība viņu nomāc, un tieši tāpēc jauniete dzīves piespēlētās iespējas garām nelaiž.

