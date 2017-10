Skolu tīkla optimizācijas gaita četros novados 09.10.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

* No 2008. gada 1. septembra slēdz Tiņģeres pamatskolu, bet Virbu pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks» pievieno Virbu pamatskolai.

* No 2008. gada 1. septembra darbu pārtrauc Rojupes sākumskola. Tagad ciemā darbojas tikai pirmsskolas izglītības iestāde.

* No 2009. gada 1. septembra slēdz Strazdes pamatskolu, Durs­upes pamatskola kļūst par Laucienes pamatskolas filiāli, Spāres pamatskola — par Pastendes pamatskolas filiāli, bet Valgales sākumskola — par Upesgrīvas speciālās sākumskolas struktūrvienību.

* No 2010. gada 1. septembra Upesgrīvas speciālā sākumskola kļūst par Upesgrīvas speciālo internātpamatskolu.

* No 2011. gada 1. septembra Vandzenes vidusskola kļūst par Vandzenes pamatskolu, bet Laidzes pamatskola — par Talsu 2. vidusskolas filiāli.

* No 2012. gada 1. septembra slēgta Pastendes pamatskolas filiāle «Spāres pamatskola» un reorganizēta Talsu 2. pamatskola, pievienojot to Talsu sākumskolai.

* No 2014. gada 1. septembra netiek uzņemti izglītojamie Sabiles vidusskolas 10. klasē un izglītojamie Lībagu sākumskolas 5. klasē.

* No 2017. gada 1. janvāra Stendes pirmsskolas izglītības iestāde «Saulīte» pievienota Stendes pamatskolai, bet no 1. septembra Vald­gales pirmsskolas izglītības iestāde «Kamenīte» pievienota Pūņu pamatskolai un Sabiles vidusskola reorganizēta par Sabiles pamatskolu.

* No 2017. gada 1. septembra Laucienes pamatskolā nav 1. klases, bet Talsu 2. vidusskolas filiālē «Laidzes pamatskola» nav 1. un 2. klases.

* Apvienotās klases 2017./ 2018. mācību gadā ir Stendes pamatskolā, Talsu 2. vidusskolas filiālē «Laidzes pamatskola», Laucienes pamatskolas filiālē «Dursupes pamatskola» un Virbu pamatskolā.

(Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.)

