Skolotājs — diriģents, kas strādā ar visdažādākajiem instrumentiem 03.08.2017

No 23. līdz 27. jūlijam kristīgās organizācijas «Jaunatne ar Misiju» apmācību centrā Valdemārpilī norisinājās nometne dažādu vecumposmu skolotājiem. Tajā pedagogi no Valdemārpils, Talsiem, Kandavas, Rīgas, Ogres, Vestienas un Saldus guva teorētiskas zināšanas un uzklausīja praktiskus ieteikumus, iedvesmojoties pirms jaunā mācību gada.

Nometnes programmā lekcijas mijās ar darbu pāros, bet patstāvīgais darbs — ar atpūtu dabā. Profesionālās izaugsmes lekcijas vadīja divas pieredzējušas pedagoģes — Karolīna Benksa un Dženeta Paina no Kalifornijas, ASV. «Mums gan nav brīnumzāļu, kas padarīs jūsu skolēnus par brīnumskolēniem,» viņas atgādināja.

Motivēts, ne pārbijies

Viena no tēmām, kas lekcijās tika pārrunāta, bija skolēnu motivēšana, ko var paveikt dažādos veidos, tostarp variējot ar laiku, kas atvēlēts uzdevumam, un pieprasot visa kolektīva piedalīšanos mācību stundas norisēs. Tas gan nenozīmē, ka mērķis ir turēt skolēnus bailēs. «Ja pamatā izjūti bailes, tad visdrīzāk spēsi domāt vien par to, cik nobijies esi, un būs ļoti grūti atcerēties to, ko zini. Es tik ļoti baidījos no sava ģeometrijas skolotāja, ka no ģeometrijas atceros ļoti maz! Viņš mēdza teikt: «Tu, tu un tu — pie tāfeles!» Tad iedeva uzdevumus, kas jāatrisina, un mēs zīmējām un rakstījām. Ja kļūdījāmies, viņš meta mums ar lietām — tāfeles švammi, pildspalvām! Es ļoti centos neraudāt, bet jutos pārbijusies un apkaunota. Es biju gudra meitene, bet viņa stundās izskatījos dumja, jo nemitīgi baidījos! Atceros skolotāja vārdu, atceros bailes un kaunu, bet neatceros, ka būtu ko iemācījusies. Viņš klasē radīja ļoti negatīvu gaisotni.

Parasti ar vārdu «klimats» saprotam laika apstākļus. Kad ir auksti un vējaini, mēs sakām, ka klimats ir draņķīgs. Kad tā ir, tu ieraujies sevī. Tāpat arī klasē — ja valda draņķīga gaisotne, tad trūkst atvērtības, un neviens skolēns neuzdrošināsies atzīties, ka viņš kaut ko nesaprot. Bet mēs taču gribam, lai skolēni jūtas pietiekami komfortabli, lai varētu pateikt: «Lūdzu, palīdzi man saprast!» Tāpēc domājiet par laika apstākļiem un to, kā tie liek jums justies! Domājiet par to, kā jūs vēlaties likt justies skolēniem jūsu stundās! Atvērti un silti vai auksti un izolēti?» K. Benksa aicināja aizdomāties. Tiesa gan — zinātnieki esot izpētījuši, ka cilvēkam vispiemērotākie apstākļi ir tādi, kas ir tuvu patīkamam stāvoklim, bet nesniedzas pilnīgā eiforijā. Atrodoties pa vidu starp «laimīgi» un «nelaimīgi», izrādās, nejūtam vispār neko!

Lai palielinātu skolēnu motivāciju mācīties, noderot centienu pamanīšana un uzslavēšana. «Ir atšķirība starp skolēnu, kurš vienmēr zina pareizo atbildi, un skolēnu, kurš cenšas gūt panākumus, no sirds piepūloties. Ir svarīgi iedrošināt tos, kuri cenšas! Ja izsakām atzinību tikai tiem, kuri visu spēj paveikt perfekti, pārējiem ir viegli padoties un zaudēt motivāciju. Kad sākat mācīties kāda instrumenta spēli, vai uzreiz izdodas ļoti skaisti? Nē! Tāpēc iedrošiniet skolēnus katrā viņu progresa solī!» mudināja K. Benksa.

Nemotivējošs krusts pāri

Protams, dabiska ir zināma šaubu deva par savām spējām, un pēc grūtību pārvarēšanas ir lielāks gandarījums par izdošanos. «Lai skolēni izjustu panākumu saldo garšu, viņiem jādod zināms izaicinājums, kas liek sevi piespiest darīt to, kas nav jau daudzkārt darīts. Ja ir pārāk viegli, kāpēc vispār censties? Ja labi pazīsti savus skolēnus, tad zināsi, kad un cik augstu pacelt latiņu, lai viņi paliek motivēti un pozitīvi izaicināti,» sprieda lektore.

Mācīšanās procesā skolēniem arī jāzina, kā viņiem veicas: kas padodas labi, kas ne tik labi, kas jādara citādāk. «Ja es saņemu atpakaļ savu darbu un tam vienkārši pārvilkts liels sarkans krusts, vai tas man pateiks, ko esmu izdarījusi nepareizi? Vai tas pateiks, kas jādara labāk? Tas man vienkārši atnes sliktas ziņas! Ja skolēnam ir brīnišķīgas domas, bet viņa rokrakstu ir grūti izlasīt un daudzus vārdus viņš uzrak­stījis nepareizi, ir labi pateikt: «Man patīk tavas idejas! Bet jāstrādā pie precizitātes.»,» uzskata lektore.

Motivāciju varot iedalīt būtiskajā un nebūtiskajā. «Nebūtisko jeb ārējo motivāciju veido saldumu vai cita veida apbalvojumu saņemšana par darba paveikšanu. Būtiskā motivācija veidojas, ja kaut ko darām tāpēc, ka mums patīk to darīt. Iespēja pateikt: «Es to paveicu!» ir labākais apbalvojums, jo tas rodas iekšienē. Kad mācāmies, mums vajag daudz ārējo motivatoru, bet ir vērts palīdzēt skolēniem nonākt līdz iekšējai izjūtai. Kad skolēns paveicis kādu labu darbu, vajag viņam pajautāt: «Kā tu jūties?» Jūs vienmēr nebūsiet skolēnam blakus, lai apliecinātu: «Labs darbiņš!» Jāmāca pašiem atpazīt izdošanos. Tad būsiet palīdzējis skolēnam ne vien ar sniegtajām zināšanām vai prasmēm, bet būsiet snieguši arī spēju sevi apbalvot ar būtisko motivāciju.

Ja skolēni ne vienmēr šķiet motivēti, atcerieties, ka jūs esat kā diriģenti! Metodes, par ko runājām, ir kā orķestra instrumenti. Jūs liekat spēlēt vieniem instrumentiem, bet vēlāk liekat tiem apklust; dažbrīd vajag palielināt iesaistīšanās līmeni, citā reizē — dot vairāk laika vai likt skolēniem norimt… Diriģents var izmantot daudz dažādu instrumentu, lai radītu klasi, kādu vēlas!» iedrošināja K. Benksa.

Skolotāja lielā loma

Dž. Paina runāja par skolēnu iedvesmošanu uz labu. «Skolēni, kuri neprot tik labi uzvesties, nekad nesaņem uzmundrinājumu, tomēr arī viņus var iepriecināt ar kādu uzlīmi, saldumu vai īpašu uzmanību, kad skolotājs pieiet klāt katram, lai paspiestu roku un pateiktu: «Ceru, ka tev būs īpaša diena! Es ticu, ka tev viss izdosies! Vai būsi mans palīgs šodien? Gribu, lai zini, ka sagaidu šodien no tevis labāko!» Tādā veidā jūs burtiskā nozīmē būsiet personīgi pieskārušies daudziem cilvēkiem. Skolotāji, sākot jau no tiem, kuri māca vismazākos bērnus, spēlē nozīmīgu lomu katra skolēna dzīvē! Tāpēc ietveriet arī tādas lietas mācību plānā, bet tā, lai bērni nekad nezina, kad tas būs. Kaut reizi mēnesī izdariet kaut ko, kas ļauj viņiem justies vērtīgiem!» ieteica lektore.

Pie tāfeles bija piestiprināti simboli, ko skolotāji var izmantot, dažkārt stundas sākumā atgādinot skolēniem vienkāršus principus: vairāk smaidīt, izrādīt kādam rūpes, būt laipniem (var rosināt apskaut blakus sēdētāju) un pieņemt labus lēmumus. «Cik daudz laika tas prasa, lai uzsāktu dienu, atgādinot šos principus? Divas minūtes? Vai tas jādara katru dienu? Nē! Bet tas liek justies priecīgāk un noskaņo uz labu,» rosināja Dž. Paina.

Lektore runāja arī par nepieciešamību attīstīt skolēnos paškontroli. Viņa piedāvāja piedalīties aktivitātē, ko iespējams izmantot darbā ar jebkura vecuma bērniem. Klātesošajiem, stāvot ciešā aplī, bija jāizvēlas, kurš apgalvojums attiecas uz viņiem, piemēram, «es esmu ātrs kā sienāzis vai es esmu lēns kā gliemezis», «es esmu maza kā skudriņa vai es esmu liela kā valis», «es esmu skumjš kā basets vai priecīgs kā cīrulītis», un jānostājas vietā, kas apliecina izvēlēto atbildi. «Tas ietver klausīšanos, domāšanu, lēmumu pieņemšanu un nesarunāšanos. Savukārt jums šāda spēle var ļaut novērtēt, kā jūsu skolēni jūtas, vai pamanīt, ka ir kāds, kurš todien nepavisam nejūtas labi. Tādējādi jūs varat arī mācīt skolēniem apzināties savas emocijas, un paškontrole nāks kā savu emociju apzināšanās rezultāts. Ja klasē ir kāds skolēns ar destruktīvu uzvedību, var gadīties, ka viņš var neapzināties, kas viņu mudina traucēt stundās!» pamanījusi lektore.

Dž. Paina skolēniem liekot regulāri aizpildīt veidlapas, kurās viņi paši vērtē savu darbu skolā, izaug­smi, neveiksmes. Ar problemātiskiem skolēniem viņa strādājot reizi nedēļā pēc stundām. Skolēni apzinoties, ka tas tiek darīts, lai būtu uzlabojumi, tāpēc iedrošina cits citu saņemties. Bez šaubām — ir arī kādi, kuri ignorē skolotāja mēģinājumus palīdzēt. «Tev nevajag justies kā neveiksminiekam, ja nespēj aizsniegt katru savu skolēnu! Protams, tas sāp, bet galvenais ir būt pārliecinātam, ka esi darījis visu labāko,» uzskata lektore.

Dž. Painai bijusi īpaša skolēnu motivēšanas metode — viņas skolēni, kuri mācību gada laikā bija ieguvuši teicamas atzīmes, gada noslēgumā apmeklēja hotdogu un hamburgeru ballīti skolotājas mājās! «Tas bija ļoti motivējoši! Skolēni no citām klasēm nāca man klāt un teica, ka arī viņiem ir teicamas atzīmes, bet man nācās aizrādīt, ka viņi nav mani skolēni!» atminas lektore. Kad viņas darba pienākumi ievērojami paplašinājušies un vairs nav bijis iespējams uzņemt mājās tik daudz skolēnu, skolā tika rīkoti lieli svētki teicamniekiem, viņus suminot ar personīgi veidotām dāvanām.

Dž. Paina dalījās savā pieredzē, kā palīdzēt skolēniem rakstura veidošanā un nostiprināšanā, izaicinot viņus uz labiem darbiņiem (saklāt gultu pirms došanās uz skolu, paveikt kaut ko mājās bez prasīšanas…), dokumentējot panākumus un izjūtas. Pārmaiņas skolēnos pamanījuši vecāki un izteikuši skolotājai pateicību, lai gan patiesībā jau ieguvēja bijusi arī viņa. «Vecāki bija laimīgi mājās, bet es — klasē! Vienmēr būs kādi bērni, kuri nedarīs to, uz ko jūs viņus aicināt, bet, ja kaut vienam skolēnam būsiet palīdzējuši attīstīt raksturu, tas būs bijis tā vērts,» apliecināja Dž. Paina.

Kad mācīšanās rada grūtības

Karolīna Benksa atgādināja, ka ir plašs mācīšanās traucējumu spektrs, sākot no nelieliem līdz acīmredzamiem, un tos var ietekmēt ne vien ģenētika, vecāku atkarības vai kādi sarežģījumi grūtniecības laikā, bet arī toksīni bērna dzīves vidē un stress, kādu viņš piedzīvo ģimenē. Lektore minēja virkni mītu, kas saistīti ar mācīšanās traucējumiem:

Mācīšanās grūtības ir bieži sastopamas, tāpēc viegli diagnosticējamas. «Daudzreiz nav iespējams noteikt to cēloni. Mums jāpieņem skolēni tādi, kādi tie ir, un jāstrādā ar viņiem. Ja bērns nespēj mācīties tādā pašā tempā kā pārējie, mums ir sev jājautā, kāpēc. Tāpēc, ka bērns nesaprot, ko mēs stāstām? Tāpēc, ka viņš domā par ko citu? Vai tāpēc, ka viņš jūtas nobijies?» vērtē K. Benksa.

Bērns izaug no mācīšanās grūtībām. «Daži mēdz teikt: «Pagaidi pāris gadiņus, un būs labi!» Tas ir tāpat kā teikt: «Man sāp zobs, bet nekas — varbūt nākošgad jutīšos labāk!» Ja tu problēmu ignorē, kļūs sliktāk, nevis labāk!» uzsver lektore.

Mācīšanās traucējumi rodas no sliktas audzināšanas. «Tas ir ļoti skumjš mīts: «Ja jūs būtu labāki vecāki, jūsu bērnam nebūtu nekādu problēmu! Pie vainas ir slikta bērna audzināšana!» Patiesībā arī visbrīnišķīgākajiem, vismīlošākajiem vecākiem mēdz būt bērni ar mācīšanās grūtībām!» pamanījusi K. Benksa.

Bērnam, kuram ir mācīšanās grūtības, jāmācās speciālajā skolā. «Dažreiz — jā, bet daudzreiz ne!» pieredzējusi lektore.

Ja bērnam dotu pareizās zāles, vitamīnus vai liktu ievērot pareizo diētu, problēma atrisinātos.

Bērns vienkārši nepietiekami cenšas. «Mēdzam teikt: «Tev jāstrādā vairāk!» Patiesībā skolēni ar mācīšanās grūtībām ļoti, ļoti cenšas, lai tiktu citiem līdzi,» zina teikt lektore.

Ja tev ir mācīšanās grūtības, tev visās jomās veiksies ļoti slikti. «Dažiem skolēniem ļoti labi padodas lasīšana un rakstīšana, bet grūtības sagādā matemātika; citus aizrauj skaitļi, bet lasīšana un rakstīšana viņiem ir īsta cīņa. Vai katrs no jums ir vienādi spējīgs visās jomās?» aicināja aizdomāties K. Benksa.

Bērni ar mācīšanās grūtībām ir vienkārši lēni.

Vairojot skolēnu izpratni

Mācību procesu var sarežģīt arī kādi fiziski ierobežojumi. «Skolēniem atgādinu, ka ikvienam no mums var būt ierobežojumi, kas visas lietas neļauj paveikt vienādi labi. Lai skolēni saprastu, kā tas ir, izaicinu viņus ķemmēt matus ar otru roku, nekā ierasts, tīrīt zobus ar otru roku, ēst, vērt durvis ar otru roku,» atklāja Dž. Paina.

Skolotāju atsauksmes

«Lektores runāja par to, cik svarīgi ir smaidīt, izvēlēties pareizo attieksmi, lai uzlabotu skolēnu dienu, lai viņi būtu laimīgi un lai arī pats tāds vari būt. Bieži vien tas nākas ļoti grūti, jo no skolotāja tiek sagaidīts rezultāts mācību panākumu veidā, ir kontroldarbi un citas lietas. Tas skolotājā rada stresu, liekot par smaidīšanu piemirst… Tomēr gaisotnes veidošana neprasa daudz laika, tāpēc par to ir vērts domāt. Tāpat man patika lektoru pieminētais, ka skolotājam jāatzīst savas kļūdas, tā parādot — ir normāli kļūdīties, un tikai tā mēs mācāmies! It kā tika runāts par vienkāršām un elementārām lietām, bet ikdienā tās vienkārši mēdz piemirsties,» atzīst dabas zinību un ģeogrāfijas skolotāja Viktorija Blumbaha.

«Ļoti patika aicinājums domāt par to, kādi mūsu skolēni būs, kad izaugs; atgādinājums, ka ietekmēju katru bērnu, kurš nonāk manā stundā. Kādus mēs skolēnus veidojam, tādi viņi izaugs! Reizēm gribas domāt: «Es jau tikai mācu ģitāru spēlēt! Ko tad viņiem dzīvei varu dot?» Bet varbūt varu iedot daudz vairāk,» secina ģitāras un kristīgās mācības skolotāja Egita Ķīviča.

«Mani visvairāk uzrunāja lekcijas par skolēnu motivēšanu. Ar to sākšu jaunajā mācību gadā! Ja skolēns būs motivēts, zinās, kas jāsasniedz un ko viņš vēlas, ja viņā radīsies nepieciešamība padarīt labi, tad nebūs nepatīkamu starpgadījumu. Tas nav nekas jauns, bet nometnē sapratu, kā varu pilnveidot to, ko zinu, kā strādāt ar skolēniem, kuri nav disciplinēti. Zinu, ka tas nav viegli, tomēr esmu apņēmības pilna! Ja līdz šim skaitīju, cik daudz dienu jau aizvadīts atvaļinājumā, tad tagad saprotu — tas, ka esam šeit, liecina, ka gribam kaut ko vairāk, gribam strādāt labāk un pilnveidoties, lai sniegtu ieguldījumu skolēnu attīstībā,» vērtē latviešu valodas, literatūras un krievu valodas skolotāja Alla Ankmane.

