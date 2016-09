Skolotāji sagaidījuši labākus dienas: paaugstina atalgojumu 22.09.2016

Ceturtdien, 15. septembrī, Talsu novada domes deputāti nolēma piešķirt papildu finansējumu profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta) un vispārizglītojošās izglītības iestādēm, kā arī interešu izglītības metodiķim un bērnu un jauniešu centram.

Profesionālās ievirzes

(mākslas, mūzikas un sporta) skolu pasniedzējiem valsts lēmusi algas paaugstināt no nākamā gada 1. janvāra — 680 eiro par slodzi (30 stundas, līdz šim — 21). «Deputāti ir parādījuši labo žestu, paaugstinot šo iestāžu pedagogiem atalgojumu jau no 1. septembra, maksājot par pašlaik spēkā esošo 21 stundas slodzi 476 eiro, kas nozīmē, ka par 30 stundām saņem tos pašus 680 eiro,» skaidro U. Katlaps. Algas kāpums būs ne tikai mākslas, mūzikas un sporta skolu pedagogiem, bet arī direktoriem, to vietniekiem izglītības jomā un metodiķiem.

Atalgojums no valsts puses neesot paaugstināts jau no 1. septembra Izglītības un zinātnes un Kultūras ministrijas nesaprašanās un neizlēmības dēļ.

Sākot no šī gada 1. septembra

algu 680 eiro apmērā saņems sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu pedagogi. To par slodzi (30 stundas, izņemot bibliotekārus un vadību, kuriem 40 stundas) apmaksās valsts. Saistībā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu «Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs» izmaiņām (paredzot vadības atalgojuma proporcionālo samazinājumu attiecībā pret saņemto mērķdotāciju), radusies situācija, ka vairākās Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits ir mazāk kā 100 skolēnu, nepietiek finansējuma izglītības iestāžu vadītāju pilnas mēneša darba algas likmes nodrošināšanai. Tādējādi Stendes, Vandzenes, Pūņu pamatskolas un Lībagu sākumskolas direktoriem nepieciešams papildu finansējums — 1277,17 eiro mēnesī. Talsu novada dome pagājušajā nedēļā nolēma piešķirt vajadzīgos līdzekļus.

Piemērojot MK noteikumus «Pedagogu darba samaksas noteikumi», kas paredz, ka minimālā algas likme par vienu pedagoģisko slodzi (30 stundas nedēļā) ir 680 eiro, Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm papildus mēnesī piešķirti 2034,95 eiro sociālo pedagogu darba apmaksai — logopēdiem un pagarinātās dienas grupas pedagogiem.

Interešu izglītības pedagogu

paaugstinātais atalgojums tiks segts no valsts budžeta — 680 eiro par slodzi (30 stundas). Talsu novada dome nolēma piešķirt papildu līdzekļus šajā gadā bērnu un jauniešu centram, lai palielinātu arī vadītāja mēneša darba algas likmi.

Kā norādīts domes lēmumā, pagājušajā mācību gadā Talsu novada pašvaldība finansēja 21 kontaktstundu nedēļā interešu izglītības programmu īstenošanai Talsu novada pašvaldības iestādēs. Šī gada 22. augusta Talsu novada domes interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēdē izteikts priekšlikums saglabāt pašvaldības finansējumu interešu izglītībai iepriekšējā līmenī, bet piešķirto pašvaldības finansējumu novirzīt daļējai interešu izglītības metodiķu atalgojuma segšanai, kas līdz šī gada 31. augustam finansēta no valsts interešu izglītības mērķdotācijas. Domes deputāti nolēma finansēt 0,6 interešu izglītības metodiķa mēneša darba algas likmi.

«Par pirmsskolas pedagogu

algām joprojām tiek spriests un runāts, lai varētu sniegt atbalstu pēc iespējas vairāk, bet tajā pašā laikā sabalansētu ar pašvaldības budžeta iespējām,» norāda Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Deputāti jautājumu vēlreiz izskatīs, lai, cerams, septembrī domes sēdē varētu pieņemt gala lēmumu.

