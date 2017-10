Skolotājam jāatceras sevi bērnībā 19.10.2017

Inese Elsiņa Tweet

Motivēts skolēns ir ikviena skolotāja sapnis. Bet to, kas skolēna acīs ir sapņa stunda un skolotājs, mēs vaicājām Madonas pilsētas vidusskolas skolniekiem un skolniecēm.

“Interesanta stunda ir tā, kurā skolotājs ir ne pārāk stingrs un ne pārāk mīļš – lai viņš atrod vidusceļu. Jo, ja skolotājs būs pārāk mīļš, skolēni izlaidīsies, bet, ja pārāk stingrs, nejutīsies labi. Katram no mums ir atšķirīgi talanti. Stunda būs interesanta, ja tajā varēs iesaistīties. Piemēram, dabaszinībās gribētu veikt eksperimentus, latviešu valodā – uzdot mīklas, stāstīt teikas, zīmēšanā zīmēt darbus konkursiem. Vēl skolotājam jāatceras, kāds viņš pats bija bērnībā, un jādara tā, kā viņš to vēlējās. Un jāpieliek kaut kas klāt, lai būtu vēl labāk,” mums sacīja piektklasnieks Jāzeps Jaujenieks.

Sintija Beitāne, 8. klases skolniece: “Lai mācību stunda būtu interesanta, skolotājiem ir ne tikai jāstāsta mācību viela, bet arī jāuzdod jautājumi, jāparāda vai jāizstāsta piemēri no dzīves. Turklāt pēc iespējas vairāk stundā jāiesaista skolēni. Man vislabāk patīk strādāt grupās vai pāros, jo tad var uzzināt citu vienaudžu viedokļus, kurus var apstrīdēt vai papildināt. Vēl laba metode ir spēle, kas saistīta ar mācību priekšmetu. Pats galvenais, lai skolotājs būtu ieinteresēts iemācīt. Daļai skolotāju tas jau ir izdevies.”

“Izdzirdot vārdu “skola”, lielākajai daļai jauniešu pirmā doma, kas ienāk prātā, ir “garlaicīgi”, “apnicīgi” vai “neinteresanti”. Ja katrs no mums, ejot uz skolu, būtu pozitīvs, domātu labas domas un uz skolas dzīvi raudzītos ar gaišāku skatu, mēs saprastu, ka, sēžot solā, ne tikai “piebāžam” pilnu galvu ar faktiem, kurus aizmir­stam jau nākamajā dienā un nespējam atcerēties kontroldarba laikā, bet arī gūstam pieredzi un lietderīgi pavadām laiku.

Interesanta mācību stunda, manuprāt, ir tā, kurā skolotājs ir atvērts, smaidīgs un saprotošs. Šādos gadījumos skolēniem ir īpašs prieks strādāt, pievērsties mācību darbam, un mēs spējam noturēt uzmanību stundas garumā, nemaz neskatoties uz pulksteņa rādītājiem. 40 minūtes lasīt grāmatā garas rindkopas un aizpildīt darba lapas vai analizēt tās mūsdienu skolēnam nav interesanti. Praktiskie darbi, interneta, video vai bilžu materiāli, dažādi salīdzinājumi un stāsti “iz dzīves” ir tas, kas uztur patīkamu gaisotni un spēj atdzīvināt jebkuru mācību stundu. Tomēr ne tikai no skolotājiem atkarīga mācību stunda. Jo atvērtāki būsim paši, jo stundas kļūs interesantākas!” mūs pārliecināja Martina Vītoliņa no 11. klases.

Bet 11. klases skolnieks Andis Poļaks teica: “Stundu, kura ir interesanta, vada nevis skolotājs viens, bet palīgā aicina skolēnus. Skolēni iejūtas skolotāja lomā un paskaidro klasesbiedriem stundas tēmu, darbojas pāros vai mazās grupās. Katra grupa var pētīt savu tematu un meklēt informāciju par attiecīgo vielu, stundas beigās prezentēt to. Tādā veidā būtu iepazītas vairākas tēmas, bet ar savu tēmu skolēni būtu iepazinušies padziļināti. Tiktu ietaupīts laiks un dota iespēja strādāt grupās, kas veicina savstarpējo komunikāciju un saskarsmi. Būtu pielietotas kompetences, un mēs labāk varētu apgūt stundas uzdevumu.”

Pievienotie attēli

Komentāri