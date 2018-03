Skolēni sāk gatavoties Kurzemes reģiona konferencei 27.02.2018

20. februārī Talsu Valsts ģimnāzijā skolēni no četrām Talsu novada vidusskolām iepazīstināja ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 37 no 38 darbiem tika izvirzīti tālāk un 23. martā Liepājas Universitātē piedalīsies Kurzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē.

No Vides zinātnes sekcijas uz Kurzemes reģiona konferenci izvirzīts Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēnu Klāva Adiņa un Samantas Pluģes darbs «Pelējuma radītais gaisa piesārņojums Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas telpās» (vadītāja Ilze Ventiņa) un Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieka Kārļa Lepas darbs «Zināšanu un izpratnes izmaiņas par biškopību no 1930. gada līdz mūsdienām» (vadītāja Antra Grūbe). Zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā par labu esam atzīts Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieku Aleksandra Kļavas un Valtera Podskočija darbs «Efektīvākais veids nokļūšanai uz izglītības iestādēm Talsu novadā» (vadītājs Gundars Sebris). No ekonomikas sekcijas tālāk izvirzīti pieci Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēnu (vadītāja Ieva Sebre) darbi: Kārļa Karlštrema un Martina Ziemeļa darbs «Reklāmas efektivitāte un iespējas 21. gadsimtā», Elizabetes Dzenes darbs «Ilgtspējīga saimniekošana un tās aktualitāte 21. gadsimta sākumā», Sindijas Glodenas un Alises Perlancikas darbs «Skolēnu kabatas naudas aktualitāte Talsu novadā 2017./2018. mācību gadā», Artūra Silgala darbs «Mājražošana un tās attīstība zemnieku saimniecībā «Priednieki»» no 2013. gada līdz 2017. gadam» un Annas Priedes-Priedītes un Evas Dones darbs «Nepilngadīgo personu finanšu pakalpojumu pieejamība SEB bankas Talsu filiālē».

Trīs Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu (vadītāja Antra Grūbe) darbi tālāk izvirzīti no vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijas: 12. klases skolnieces Egijas Grences darbs «Bērnības svētku svinēšanas nozīme Talsos un Pastendē», 12. klases skolnieces Diānas Šņepstes darbs «1941. gada 14. jūnijā represētā Lilienfeldu ģimene» un 11. klases skolnieces Paulas Kļaviņas darbs «Latvijas Tautas frontes Talsu nodaļas darbība laikā no 1988. līdz 1990. gadam». Tieslietu sekciju Kurzemes reģiona konferencē pārstāvēs divi Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēnu (vadītāja Antra Grūbe) darbi: Vitas Grīnšteines un Beverlijas Tabitas Zazītes darbs «Namīpašumu denacionalizācijas juridiskais pamatojums un faktiskais process» un Beātes Hermansones darbs «Ātro kredītu uzņēmumu darbības juridiskais regulējums Latvijā». Filozofijas sekcijā Talsu novadu pārstāvēs Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieču Karīnas Jūlijas Spundes un Nikolas Šakales darbs «Sabiedrības attieksme pret surogasiju» (vadītāja Antra Grūbe), bet politoloģijas sekcijā — Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieču Rūtas Amsteres un Lauras Brāles darbs «Argumenti «par» un «pret» vecuma cenza samazināšanu pašvaldību vēlēšanās Latvijā» (vadītāja Antra Grūbe).

Ķīmijas sekcijā Talsu novadu

Kurzemes reģionā pārstāvēs Talsu 2. vidusskolas 12. klases skolniece Helēna Elza Smilgaine ar darbu «Akrila krāsu īpašības un ietekme uz cilvēka organismu» (vadītāja Daiga Austrupa), Talsu 2. vidusskolas 9. klases skolnieks Daniels Grīnvalds ar darbu «Sērūdeņraža veidošanās olbaltumvielās un tā kaitīgā ietekme» (vadītāja Daiga Austrupa), Talsu Kristīgās vidusskolas 11. klases skolniece Laura Bernāte ar darbu «Smiltsērkšķa eļļas ķīmiskā sastāva izmaiņas, izmantojot dažādus mīkstinātājus» (vadītāja Anda Bernāte) un Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēni Laima Bērziņa un Roberts Jānis Gaigals ar darbu «Kafijas sastāva salīdzinājums līdzvērtīga piedāvājuma izpētei dažādās ES valstīs» (vadītāja Ilze Ventiņa).

Inženierzinātņu sekcijā tālāk izvirzīti Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieku darbi: Daniela Pelītes veikums «Individuālā aizsardzības līdzekļa Unilight RED prototipa izstrāde» (vadītājs Gints Dreifogels) un Mārtiņa Gruntes un Emīla Vēvera pētījums «GPS lietotņu precizitāte Talsu novadā» (vadītājs Jānis Gedrovics). Informātikas sekcijā Talsu novadu pārstāvēs Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieki Krišjānis Klāvs Jurkāns un Māris Nagobads ar darbu «Windows 10 operētājsistēmas ietekme uz lietotāja privātumu» (vadītājs Jānis Gedrovics), bet fizikas sekcijā — Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieki Niklāvs Māris Arbidāns un Renārs Strazdiņš ar darbu «Raķešu modeļu uzbūve» (vadītājs Imants Fokerots).

Kulturoloģijas sekcijā tālāk izvirzīts Talsu Kristīgās vidusskolas 11. klases skolnieces Martas Luīzas Treimanes darbs «Teātra zīmes Liepājas teātra izrādēs «Ziloņcilvēks» un «Piafa» Lauras Grozas-Ķiberes režijā» (vadītāja Alla Ankmane), Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Nicetas Annas Stariņas un 12. klases skolnieces Robertas Priedītes-Priedes darbs «Vēsturiskie elementi Sabiles Vīna svētkos» (vadītāja Antra Grūbe) un Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Nannijas Pētersones darbs «Senās sieviešu galvassegas Ziemeļkurzemē un to pielietojums mūsdienās» (vadītāja Līksma Sokolova).

Latviešu valodniecības sekcijā Talsu novadu pārstāvēs Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieču Lauras Daces Dzenes un Lauras Adelīnas Libreihas darbs «Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lietošana portāla kasjauns.lv ziņu virsrakstos un to ietekme uz lasītāja izvēli» (vadītāja Ieva Zariņa), bet pedagoģijas sekcijā — Talsu Kristīgās vidusskolas 11. klases skolnieces Elizabetes Melisas Sudmales darbs «Efektīvākie angļu valodas vārdu krājuma apguves paņēmieni Talsu vidusskolās» (vadītāja Anete Ankmane). Psiholoģijas sekcijā savu darbu «Izdegšanas pazīmes Talsu Valsts ģimnāzijas vidusskolēniem» aizstāvēs Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Tīna Abersone (vadītāja Anda Lāce). Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijā tālāk izvirzīts Valdemārpils vidusskolas 11. klases skolnieces Lauras Ratnieces darbs «Nacionālās identitātes atspoguļojums grupas «Prāta Vētra» dziesmu tekstos (vadītāja Dace Maķevica) un Talsu 2. vidusskolas 12. klases skolnieces Lindas Ogorodovas darbs «Feminisma motīvi Aspazijas lugā «Sidraba šķidrauts»» (vadītāja Aiga Fogele).

Veselības zinātnes sekcijā uz Kurzemes reģiona konferenci izvirzīts Valdemārpils vidusskolas 12. klases skolnieces Montas Blumbergas darbs «Kakla skriemeļu CO-1 neiroreflektorā kairinājuma ietekme uz lēciena augstuma parametriem» (vadītāja Kristīne Koha-Dzene), Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieces Paulas Strādnieces darbs «Programmas «90 dienu izaicinājums liekajiem kilogramiem» nozīme cilvēka ķermeņa masas samazināšanā» (vadītāja Arita Rituma), Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Luīzes Katrīnes Zeļģes darbs «Dažādo sporta veidu pārstāvju iegūto fizisko īpašību pielietošana augstvērtīgu rezultātu sasniegšanā augstlēkšanā» (vadītājs Singurs Zariņš) un Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēnu Alises Ķierpes un Andra Raivja Vernera darbs «Jauniešu mūzikas klausīšanās ieradumu un ar to saistītas uzmanības noturības pētījums» (vadītāja Ilze Ventiņa). Bioloģijas sekcijā Talsu novadu pārstāvēs Talsu Kristīgās vidusskolas 11. klases skolnieces Līzas Paulīnes Finkes darbs «Nātrija un kālija jonu daudzums Mērsraga piejūras halofītos un augsnē» (vadītāja Anda Bernāte) un Talsu 2. vidusskolas 12. klases skolnieka Jēkaba Jāņa Akermaņa darbs «Iekštelpu gaisa piesārņojuma līmeņa ietekme uz baktēriju veidošanos» (vadītāja Kristīne Līberga).

