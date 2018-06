Skolas saime lepojas ar tiem, kuri ir labs paraugs citiem 12.06.2018

Talsu Kristīgajā vidusskolā mācību gada nobeigumā tradicionāli tiek pasniegta skolas lepnuma balva. Šogad to saņēma 11. klases skolniece Marta Luīza Treimane.

«Marta ir ļoti apzinīga, iecietīga, izpalīdzīga, muzikāla, labi mācās. Regulāri iesaistās klases pasākumu organizēšanā. Galvenokārt veido scenārijus visiem klases priekšnesumiem, kuri skolas mērogā ir augstu novērtēti,» saka klases audzinātāja Sigita Rathena.

Balsošanā par skolas biedriem piedalās 5.—12. klašu skolēni, un balvai var tikt izvirzīti tikai vidusskolēni. Par Martu Luīzu balsojuši gan pamatskolēni, gan vidusskolēni. Pamatskolēni pauž, ka tituls «Skolas lepnums» viņai pienākas par palīdzēšanu citiem, to, ka Marta Luīza ir aktīva skolas dzīvē, kalpo luterāņu draudzē un ir ļoti gudra, sirsnīga un pozitīva, ir piemērs citiem skolēniem, labi mācās, nedara neko, kas apkaunotu Dievu vai Kristīgo skolu, ievēro iekšējās kārtības noteikumus, kā arī ir labi pārstāvējusi skolu ar savu zinātniski pētniecisko darbu. Arī vidusskolēni atzīst Martu Luīzu par piemēru citiem. Viņi novērtē skolas biedrenes darbošanos ārpusskolas aktivitātēs, palīdzību labdarības pasākumos. Marta Luīza ar prieku darot to, ko viņai palūdz, ir atvērta, ideju pilna, čakla un apņēmīga, centīga un mērķtiecīga, atbalstoša, mīļa un izpalīdzīga, patiesa un saprotoša, visu paveic laikus.

Pagājušā gada skolas lepnuma balvas saņēmēja Kristiāna Sniedziņa par Martu Luīzu saka: «Marta ir lielisks piemērs pazemībā. Viņas sirds vēlas palīdzēt cilvēkiem. Marta vienmēr ir gatava kalpot. Viņa nekad neatteiks un vienmēr darīs visu ar smaidu. Martas ticība ir liels stiprinājums. Viņa spēj uzmundrināt un palīdzēt justies labāk. Marta ir stipra savā ticībā un liels lepnums visiem. Es uzskatu, ka viņa ir lielisks paraugs ikkatram.»

