Piektdienas, 21. aprīļa, vakarā Rojas vidusskolas audzēkņi kopā ar vecākiem un skolotājiem ikdienā tik ierastajās telpās bija radījuši pavisam neierastu noskaņu. Pasākuma «Skolas nakts» radošajās darbnīcās jau otro gadu tapa pašdarināti mācību materiāli, dekorācijas un citas skolai noderīgas lietas, bet naksnīgo mieru varēja baudīt «Skanošo mūzikas instrumentu istabā» un «Visuma telpā».

«Ideja par «Skolas nakti» ir izauklēta vismaz divus gadus,» atklāj skolas direktore Gundega Pole. «Sapratu, ka vecākus vajag atvest uz skolu kopā ar bērniem, lai viņi cits citu redzētu skolas vidē, citā izpildījumā un izpausmē, kopā darbojoties. Lielākā daļa vecāku strādā un nevar uz skolu atnākt pa dienu, taču vakars vairumam ir brīvs. Domājot, kā šo laiku pavadīt, jautāju skolotājiem: «Vai ir kaut kas tāds, ko vajadzētu ikdienas darbam un ko vecāki varētu palīdzēt uztaisīt?»»

Tā kā pagājušais gads aizvadīts skolas 50. jubilejas noskaņās, pirmajā «Skolas naktī» tapušas dažādas dāvanas un rotājumi, kā arī palīgi mācībās jaunāko klašu skolēniem. Piemēram, kāpšana pa kāpnēm Rojas vidusskolā ne vien liek izkustēties, bet arī palīdz apgūt reizrēķinu, kas uzlīmēts un labi pamanāms uz pakāpieniem, savukārt ar vecāku palīdzību izgatavotie geo dēļi ir iecienīti gan matemātikas stundās, gan starpbrīžos.

Šogad skolotāju un aktīvu vecāku vadībā tapa papildu geo dēļu komplekts, akmens alfabēts burtu un lasītprasmes apguvei, matu rotas 2. līdz 4. klašu kora meitenēm, krāsainu karodziņu virtenes svētkiem, spilveni un pufs atpūtas telpai, dekupēti skolas soli, pie sienām pieliktas krustvārdu mīklas saturīgai brīvā laika pavadīšanai, skanošie cimdiņi atraktīvām mūzikas stundām, tāfele — puzle — matemātikas apguvei, bet uz dekoratīviem dēlīšiem uzrakstītās vērtības un tikumi nu izvietoti gaiteņos un liks aizdomāties ikvienam skolas apmeklētājam. Savukārt vecāko klašu audzēkņi bija sarīkojuši orientēšanās sacensības «Pa skol’», kā arī ar mūzikas un videomateriālu palīdzību rūpējās par mierpilnu noskaņu «Visuma telpā».

Skolas direktore uzsver — visas darbnīcas veidotas tā, lai būtu gana vienkāršas un interesantas, vienlaikus radot praktiski pielietojamu rezultātu. «Protams, šo visu savā nodabā varētu uztaisīt viens cilvēks, kuram par to samaksātu, taču varam arī darboties kopā. Bērni ļoti labi atceras, ka ir piedalījušies materiālu tapšanā. Vēlāk viņi uz tiem rāda un priecājas: «Es to taisīju, es to izkrāsoju!»» pamanījusi G. Pole.

Līdzās jaunajiem materiāliem neizmērojams ieguvums ir bērnu un vecāku kopā pavadītais laiks. Skolas direktore ir pārliecināta — aizņemti esam mēs visi, taču ir brīži, kad jāprot nebeidzamos pienākumus nolikt malā. «Mana lielākā vēlēšanās ir, lai vecāki sajūt bērnu vajadzību būt kopā. Nolieciet malā citus pienākumus! Neuzvārīsiet šovakar zupu — nekas, apēdīsiet sviestmaizi. Arī darbs nekur nepazudīs, tas nav zaķis. Jāmēģina laiku organizēt tā, lai reizēs, kad ir iespēja kopā darboties, to varētu izmantot. Bērniem tā ir milzīga vērtība, viņiem to ļoti vajag! Uz «Skolas nakti» atnākuši arī bērni, kuriem līdzi nav vecāku, kaut arī noteikumi paredzēja, ka viņiem jābūt. Nekas, bērns aizies mājās un pateiks: «Mammu, nākamreiz iesim kopā!»»

