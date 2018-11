«Skolas lielākā jēga ir palīdzēt skolēniem kļūt viņu dzīvē laimīgiem» 06.11.2018

26. oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā notika Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pedagogu konference «Skolotājs, kurš iedvesmo». Nerunājot nemaz par iespēju pēc izvēles divās no desmit darbnīcām uzklausīt profesionāļus, lai mērķtiecīgi apzinātu savus resursus, vispirms visi konferences dalībnieki izsmējās, baudot žurnālista Haralda Burkovska lekciju «Laimes dimensijas».

«Labrīt, cienījamās dāmas un — es izskaitīju! — klātesošie pieci kungi. Vīriešu trūkums organismā ir briesmīgs, un skola ir tāds organisms, kurā ir vīriešu trūkums, ko vajadzētu kaut kādā veidā kompensēt,» vispirms konstatēja lektors.

«Man šķiet, ka būt laimīgam, iespējams, ir visjēdzīgākā lieta, ar ko cilvēkiem savā dzīvē vajadzētu nodarboties,» sprieda H. Burkovskis. Laime gan ir pietiekami neviennozīmīga, kā liecināja ne viens vien viņa minētais paradokss. «Esmu pārliecināts, ka mani vecvecāki manai mammai un tētim stāstīja par to, ka vispirms ir labi jāmācās. Ja tu labi mācīsies, būs labi akadēmiskie sasniegumi. Ja būs labi akadēmiskie sasniegumi, dabūsi labu darbu. Ja būs labs darbs, būs daudz naudas. Ja būs daudz naudas, varēsi iegādāties savu pirmo, otro vai pēdējo automašīnu un dzīvot privātmājā. Ja tev būs ļoti labi sasniegumi, tad tev būs ļoti daudz naudas un tu varēsi lidot ar privāto lidmašīnu, sēdēt palmu ēnā, dzert kokteiļus un baudīt to visu, ko latvieši izsaka teicienā: «Lai tev viss būtu, bet par to nekas nebūtu!» Visa šī ķēde nozīmē, ka pēc savas laimes un emocionālās labsajūtas mēs visu laiku dzenamies pakaļ tā, it kā mums šodien kaut kas būtu jāizdara, tad rīt būs labāk, bet parīt mēs būsim laimīgi un gandarīti. Mana dzīves pieredze liecina, ka tas tā diemžēl nenotiek. Zināt, Īrijā slavenākais alus krogs ir tāds, kur jau divus gadsimtus logā ir uzraksts «Rīt šajā krogā alus būs par velti». Jūs tikai visu laiku nākat šodien! Tajā ir iekodēts kaut kas no tā, ko es jums mēģinu pastāstīt,» salīdzināja lektors.

Zinot, ka pedagogu konferences tēma ir «Skolotājs, kurš iedvesmo», viņš atzina: «Es gribētu, lai manus bērnus māca skolotājs, kurš ir iekšēji apmierināts un laimīgs cilvēks. Man šķiet, ka skolas lielākā jēga ir palīdzēt skolēniem kļūt viņu dzīvē laimīgiem. Bet mēs varam dalīties tikai ar to, kas mums pašiem ir! Ar emocionālo labsajūtu, iedvesmu vai laimi nav iespējams dalīties, ja mums pašiem tās nav. Tas ir gluži tāpat, kā ar naudu — nav iespējams citam aizdot vai dalīties ar naudu, ja tev pašam tās nav,» sprieda H. Burkovskis.

mērījumiem ir Apvienoto Nāciju Organizācijas veidotais pasaules laimes indekss. Pirms gadiem četriem pēc šī indeksa pirmajā vietā bija Šveice, bet Latvija ieņēma 89. vietu. Pagājušajā gadā Latvija bija jau 54. vietā. «Vai savā ikdienas dzīvē jutāt, ka trīs gadu laikā 35 valstīm esam ielikuši kloķi? Milzīgs izrāviens! Bet tas ir tikai zinātnieku veikts mērījums, ar ko nebūt nepietiek,» pauda H. Burkovskis.

Pusi no cilvēka laimes nosakot viņa ģenētiskais materiāls, 10 procentus — apstākļi, bet 40 procentus — prāts, attieksme, izvēle, rīcība. «Laimīgi cilvēki ir pateicīgāki, nekā citi. Viņi ir pateicīgi saviem bērniem, vecākiem, Dievam, Providencei, Talsiem, sievai. Viņi ir priecīgi par to, ka viņiem ir tieši tāds dzīvesbiedrs un tieši tāds suns, kurš čurā kurpēs. Viņi nezūdās par to, pie tam pateicību pauž verbāli un publiski, vārdus «es tevi mīlu» netaupot līdz Valentīndienai un pasakot paldies cilvēkiem arī par mazām lietām.

Laimīgi cilvēki uztur attiecības. Kurš jūsu draugu vai paziņu lokā ir tas, pie kura visbiežāk notiek ballītes? Ticiet man, šis cilvēks ir caurmērā laimīgāks par visiem pārējiem! Ja tas esat jūs — vēl jo labāk! Laimīgi cilvēki ir gatavi citus aicināt ciemos. Viņiem ir miljons iemeslu, kāpēc ar citiem satikties. Gribat dažus? Padziedāt vecās Paula dziesmas, paskatīties fotogrāfijas, iedzert jaunu vīnu, sarīkot anekdošu vakaru vai mazos Dziesmu svētkus… Un tad ir tā foršā sajūta, tāds vieglums dzīvot,» atgādināja H. Burkovskis.

kultivatori, ar kuriem pat vienas parastas dienas laikā notiek vairāk interesantu lietu, nekā ar citiem gada laikā. Laimīgi cilvēki dzīvojot «šeit un tagad», viņi izvairoties no salīdzināšanas. «Esot feisbukā, mani nez kāpēc pārņēma sajūta, ka citu cilvēku ieraksti ir literāri spēcīgāki, nekā manējie; ceļojumu fotogrāfijas — labāk uzņemtas; viņi ceļo divreiz biežāk un uz divreiz tālākām vietām, nekā es… Viņiem suņi ir lielāki! Nonāc situācijā, kad uzdod sev jautājumu: kāpēc ar manu dzīvi kaut kas nav kārtībā? Bet laimīgi cilvēki citu cilvēku dzīvi un panākumus uz sevi neattiecina. Viņi priecājas, ja kaimiņos dzīvo desmit reizes bagātāks cilvēks, un tāpēc nemēģina nopirkt lielāku suni vai vismaz tādu pašu,» uzsver H. Burkovskis.

Laimīgi cilvēki izbaudot dzīvi, protot, piemēram, piecelties agrāk par citiem un atlicinot laiku sev pirms kņadas sākšanās, viņi praktizē laipnību, nododas mērķim («Ir ļoti viegli nenodoties mērķim…» atgādināja lektors), viņi patiesi piedod, prot aizmirsties grāmatas lasīšanā, dziedāšanā, dejošanā, adīšanā vai citā nodarbē, rūpējas par savu ķermeni. «Laimīgi cilvēki piecelsies no datorkrēsla tāpēc, ka dibens sāp, nevis tāpēc, ka instrukcija to liek. Mums šajos platuma grādos raksturīgi domāt: «Vispirms pabeigsim darbiņu, un tad…» Citiem vārdiem — rīt alus būs par brīvu,» pie iepriekšējās līdzības atgriezās H. Burkovskis.

