«Skolas dzīve ir kā cilvēka mūžs — bērnība, jaunība un briedums». Strazdes pamatskola atzīmēja 150. jubileju 16.08.2017

Sabīne Blūmentāle Tweet

Strazdes skolā pēdējo reizi bērnu balsis atskanēja 2009. gadā, tomēr par bijušo mācību iestādi nav aizmirsts vēl līdz šai dienai. Sestdiena, 5. augusts, pagastam bija nozīmīgs datums — pamatskolai tika atzīmēta 150. jubileja. Uz salidojumu bija ieradušies 138 bijušie skolēni, skolotāji, direktori, darbinieki un viesi.

Svētki tika atklāti

agrākajā skolas zālē ar svētbrīdi, kura laikā mācītājs aicināja aizdomāties par tām vērtībām, kuras nav mērāmas naudas izteiksmē — draudzību vienam ar otru un Dievu.

«Šodien esam pulcējušies visi tie, kas savas skolas gaitas uzsākuši šeit un ir piederīgi Strazdes skolai. Skolas dzīve ir kā cilvēka mūžs — bērnība, jaunība un briedums. Tā ir neliela, bet svarīga un interesanta mūsu dzīves daļiņa,» svētku dalībniekus uzrunāja Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs, novēlot visiem pozitīvas emocijas un atkalredzēšanās prieku.

«Strazdes skola vēl aizvien, arī mūsu izglītības pārvaldes sarunās, ik pa laikam izskan,» atklāja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. «Mēs vēl aizvien to saucam par Strazdes skolu. Tā vienmēr bijusi mācību iestāde, uz kuru novada vai tajā laikā rajona kolektīvs ir devies ar prieku. Strazdes skola vēl aizvien dzīvo, tieši tāpat kā tiek runāts par mūžībā aizgājušu cilvēku — tas dzīvo nevis tik ilgi, kamēr viņu redzam mūsu vidū, bet gan tik ilgi, kamēr par viņu runā.»

Pēc svētku atklāšanas sekoja došanās

pa atmiņu takām. Strazdes skolas mūžs bijis skaudrs, satraukuma un prieka pilns. Ikviens tās darbinieks, ieguldot enerģiju, spēku un laiku, centies mācību iestādi atjaunot, lai tā būtu vieta, ar ko varētu lepoties gan apkārtnes iedzīvotāji, gan skolēni.

Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrovska atcerējās, cik skumjš brīdis bijis 2009. gadā, kad nācās nolaist skolas karogu, slēdzot mācību iestādi pavisam. Lai mazinātu bēdas, viņa apsolījusies katrus piecus gadus rīkot salidojumu.

Pats skolas sākums

meklējams 1867. gadā, ēkā Mazstrazdē. Ziņas par to laiku ir visai skopas. 1872. gada rudenī ar barona atļauju uz muižas zemes uzcēla jaunu skolu, kas atradās purvainā vietā. Bijusi viena klase ar 56 bērniem, kurus mācījis viens skolotājs. Gadu vēlāk skolā ieviestas jau divas klases ar 65 skolēniem. Mācību iestādi uzturēja un pārraudzīja barons un mācītājs.

1922. gadā tika iecelts pirmais skolas direktors — Augusts Jansons, kurš skolā saimniekojis 25 gadus. Pirmā direktora laikā sākās jauns periods — tika dibinātas dažādas biedrības un pulciņi, uzsākta aktīva klašu sabiedriskā dzīve, kā arī tika darīts viss, lai Strazdē būtu sešu klašu pamatskola. Pirmo reizi notika izlaidums, kurā piedalījās viena meitene un viens zēns. Par mācību pārzini sāka strādāt Vaira Baumane. Viņas laikā visam bija jābūt sevišķi precīzam. 1940. gadā bērni lasīja laikrakstu «Pionieris» un «Padomju Latvija». Pie vienveidīgajām skolas formām klāt bija jānēsā sarkans kaklauts. 1941. gadā mācību iestādei tika dots nosaukums — Strazdes nepilnā vidusskola.

Sekoja skaudrais Otrā pasaules kara laiks. Skola tika slēgta, bet pēc tam jau darbojās kā septiņu klašu mācību iestāde, kurā mācījās 208 bērni.

A. Jansona vadīšanas laiks bija noslēdzies, viņa vietā 14 gadus skolu vadīja Vilis Mitlers. Direktors aktīvi organizējis pašdarbību. 1949. gads skolas vēsturē ir nozīmīgs — klases pirmo reizi tika aprīkotas ar elektriskajām spuldzēm.

1960. gadi ir Otīlijas Uzānes laiks. Lielā mērā skolotāju sastāvs tika mainīts, atstājot vien dažus no bijušajiem mācībspēkiem — skolotāju Baumani, Bērziņu, Mitleru, Priedulāju, Kirevāni un Krievānu. 1963. gadā, izpildot Strazdes astoņgadīgās skolas pasūtījumu, tika sastādīta tehniskā dokumentācija skolas ēkas kapitālajam remontam un uzsākti remontdarbi. Tika pārbūvētas apkures iekārtas, nomainīta grīda, izbūvētas ieejas kāpnes abos ēkas galos, kā arī paplašināti logi.

Jau atkal klāt nākamo pārmaiņu laiks —

direktores Uzānes vietu ieņem Marģers Skripītis, kas mācību iestādi vadīja divus gadus. Viņa laikā notika pats pirmais salidojums.

No 1968. gada skolā par direktori sāka strādāt Lilita Irbe. Skolēni un skolotāji iesaistījās dziedāšanas un dejošanas pulciņos. Neilgu laiku skola bija bez direktora, to vadīja direktora vietas izpildītāja Marija Celitāne.

Pastendes kultūras nama vadītājai Jolantai Ozolai, kura savulaik Strazdes pamatskolā beigusi sākumskolu, spilgti atmiņā palicis fizkultūras skolotājs Laimonis Braunfelds:

«Kad bija beigušās stundas, pētīju viņa atslēgu saišķi. Kādu atslēgu es atpazinu un sapratu, kādas durvis ar to varētu atslēgt, bet viena bija īpaša — nesaprotamas formas. Un es jautāju: «Skolotāj, kam domāta šī atslēga?». Viņš nopietni mani uzlūkoja un atbildēja: «Tā ir mana sirds atslēga». Tobrīd es nezināju, ko teikt, bet šo viņa intonāciju atceros līdz pat šai dienai.»

1973. gadā skolā atgriezās skolotāja Elga Millere. Toreiz viņa nevarēja iedomāties, ka tur tiks aizvadīti 26 darba gadi — radoši, pilni neatlaidīga darba, uzvaras un arī zaudējuma. Katrs pirmais septembris tika sagaidīts ar kādu jaunumu, pie skolas tapa strūklaka, tika iekārtoti kabineti. Ik gadu iestudēta kāda luga skolotājas Bogdanovas vadībā. It visos darbos lieli palīgi bija arī tehniskie darbinieki. Skolēni apkopa izmēģinājuma lauciņu, sportoja, veica novadpētniecības darbus, bija lieli palīgi ražas novākšanā padomju saimniecībā «Virbi», bet par nopelnīto naudu pēc izlaiduma devās ekskursijās.

1988. gadā mācību iestāde tika pārcelta

uz Virbu pamatskolu. Par spīti valdības rīkojumiem, uzņēmīgā direktore atvēra četrklasīgu skolu, kas pēc tam tika paplašināta līdz devītajai klasei.

«Mēs, četras sievietes, vācām ārā no skolas to, kas bija atstāts, un ne jau tajā labākajā kārtībā. Par laimi, mums bija daudz atsaucīgu palīgu. Atverot četras klases, bija jāstrādā gandrīz bez neviena graša kabatā. Vadītāja Celma atveda lielu kasti lietotu aizkaru, bet cik skaisti tie izskatījās! Mēs pašas krāsojām, šuvām un darījām visu, lai skola atdzimtu no jauna. Es nenožēloju nevienu dienu, nevienu stundu, ko esmu te veltījusi darbam kopā ar saviem kolēģiem — cilvēkiem, kas bija skolotāji ar lielo burtu,» lepnumu neslēpa E. Millere, norādot, ka skolotājas darbs un vēlāk skolas vadīšana esot bijis visjaukākais laiks sievietes mūžā. «Te bija visbrīnišķīgākie skolēni un kolēģi, kurus es nekad neaizmirsīšu. Mums nebija neviena tehniskā līdzekļa, neviens neskaitīja virsstundas, algas pielikumu neprasījām un uz piketiem arī nebraucām.» Salidojumā bijusī direktore bija priecīga redzēt tik daudz bijušo audzēkņu, skolotāju un darbinieku, kuriem Strazdes skola sirdī dzīvos mūžam.

«Žēl, ka saka, ka jādzīvo šodienai un daudz ko no tā, kas bijis, jāatstāj pagātnē. Es negribu tam piekrist, jo, kas tad mēs būtu šodien, ja tās pagātnes nebūtu bijis?» retorisku jautājumu uzdod E. Millere.

Pēc tam skolas direktori nomainīja absolvente Iveta Balode, kas amatā aizvadīja sešus gadus. Tas bija laiks, kad tika apvienotas klases skolēna skaita samazināšanās dēļ. Tolaik pamatskolā mācījās ap 100 bērnu. Atbalstu skolai sniedza vecāku dome, kuru vairākus gadus vadīja Lauma Vītola. Tika iekārtota datorklase, nokrāsota ēkas fasāde, nomainīts jumta segums, renovēta virtuve un ēdamtelpas.

Noslēdzošais skolas pastāvēšanas posms

bija no 2006. līdz 2009. gadam, kad par direktori tika iecelta Iveta Freimane. 2007. gadā skola tikusi akreditēta tālākajiem gadiem, neraugoties uz skolēnu skaita samazināšanos. Datorklasi aprīkoja ar internetu. Jau atkal skolā noritēja remontdarbi — tika nomainīts jumts. 2009. gada izlaidums ierakstīts skolas vēsturē — katras beigas ir kaut kā jauna sākums.

«Mēs esam lolojuši šo vietu, un tas tiek darīts vēl aizvien. Paldies par to pagasta iedzīvotājiem, pārvaldei un saimniekiem! Te bija tā vieta, kur rūpīgie dārznieki (skolotāji) audzēja, kopa un pieskatīja no dažādiem kaitēkļiem savus stādiņus (skolēnus). Esam izauguši derīgi gan dzīvei, gan tautai, krietnām sirdīm un gaišiem prātiem,» pārliecību pauda pamatskolas pēdējā direktore I. Freimane.

Pēc atmiņu stāstiem

visi vienojās kopīgā dziesmā — «Pie Dieviņa gari galdi». Bijušie skolēni ar ziediem rokās devās sveikt kādreizējos skolotājus, direktorus un darbiniekus. Pagalmā tapa kopbilde, bet dārzā tika iestādīta dekoratīvā ābele, kas pēc gadiem dos paradīzes ābolus. Zem koka tika ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm par to, kurā gadā un datumā atzīmēja Strazdes pamatskolas 150. gadadienu. Kapsulā ievietoja «Talsu novada ziņu» augusta izdevumu, kurā pblicēta afiša par gaidāmo pasākumu, «Talsu Vēstu» piektdienas, 4. augusta, numuru, pasākuma afišu lielākā formātā un arī viena eiro monētu.

«Viss iecerētais izdevās pilnībā, vienīgi laikapstākļi varēja būt labāki, bet esam pateicīgi Dievam, ka nelija. Jāatzīst, ka pasākums nebūtu izdevies bez Talsu sporta skolas tiesnešu komandas, Strazdes pagasta darbinieku un uzņēmēju, kā arī svētku rīkotāju atbalsta. Esmu pateicīga ikvienam, kurš labprātīgi iesaistījās un palīdzēja tapt šim nozīmīgajam pasākumam,» pauž Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrovska.

Salidojuma dalībnieki cienājās ar svētku kliņģeri, baudīja māsu Leg­zdiņu koncertu, bet vakarā ballējās kopā ar grupu «Stende» un devās pastaigā pa bijušās skolas parku, lai no jauna atmiņā ataustu neaizmir­stamais skolas laiks.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība, Strazde

Komentāri