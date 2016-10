Šķiros ābolus programmai «Skolas auglis» 26.10.2016

Par Ilzi Rudzīti un viņas ģimenes kopto ābeļdārzu Ārlavas pagastā «Talsu Vēstīs» esam rakstījuši vairākkārt. Tā kā Ilze ir arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Augļu nams» biedre, šoreiz izmantojām iespēju apskatīt 2014. gadā koo­peratīvam celto augļu un dārzeņu glabātavu Pūres pusē un uzzināt, kā ābolu audzētāji gatavojas programmai «Skolas auglis», kas sāksies nākamajā mēnesī. Tā paredz, ka no novembra līdz pat nākamā gada februāra vidum vispārizglītojošo skolu audzēkņi trīs reizes nedēļā saņems bezmaksas augļus un dārzeņus vai to asorti porcijas.

Ilzes Rudzītes ģimene apsaimnieko

ap 15 hektāriem platības, kurās sastādītas dažādu šķirņu ābeles. Jaunākajam dārzam šogad ir desmitais, vecākajam — jau 14 gadi. Ābolu raža šogad bijusi bagātīga, par ko liecina jau tagad glabātavā realizācijai noliktās simts tonnas. «Man šogad tas bija brīnums. Ābeles ziedēja bagātīgi. Laiks nebija karsts un vējains. Ejot pa dārzu, bija dzirdama bišu un kukaiņu dūkšana. Ir gadi, kad šķiet, ka bitēm kaut kas nepatīk un to aktīvu rosību dārzā nemanu. Šogad bija citādāk,» teic Ilze.

Ābolu vākšanas sezona sākas augusta beigās, un tagad varot teikt, ka ir galā. Taču dārzā vēl darbi notiek, jo vāc palikušos ābolus sulai. Lai gan par ražu sūdzēties nevar, kvalitāte āboliem neesot tik laba kā citus gadus. Krusa, biežās lietavas un kaitēkļi šogad darījuši savu darbu.

Ilze pastāsta, ka šonedēļ sāksies jauns darba cēliens, jo glabātavā notiks ābolu, kas realizējami programmā «Skolas auglis», šķirošana. Skolas esot dažādas. «Ir tādas izglītības iestādes, kas prasa, lai piegādājam šajā programmā ābolus noteiktajā svarā, ir, kurām varam svērt kilogramos. Tādā gadījumā, izdalot ābolus skolēniem, tos sagriež. Mums, protams, vieglāk, ja tā ir svēršana kilogramos. Ja skola izvēlas saņemt ābolus ar noteiktu svaru, sveram, lai šie simts grami būtu. Parasti kādus pāris ābolus uzliekam vēl pa virsu,» saka Ilze. Ābolus kooperatīvs nogādā ne tikai skolām, bet arī bērnudārziem un vairumtirdzniecības bāzēm, no kurām tie nonāk veikalu plauktos. «Tie ir ar mūsu pašu rociņām sašķiroti un nogādāti klientiem,» nosaka audzētāja, piebilzdama, ka darbs ābolu realizēšanā ir pietiekami smags un atbildīgs.

Atceroties šo gadu laikā piedzīvoto

un stāstot par kooperatīva veidošanu, Ilze atzīst, ka sākumā cilvēkiem izpratne par to, kas ir kooperatīvs, bijusi niecīga. «Esam viena ģimene, un katram tajā ir jādarbojas, cik vien iespējams. Nevaram gaidīt, ka otrs tavā vietā izdarīs un visu gatavu uz paplātes pasniegs. Ir, kuri to pieņem, ir, kuri aiziet un turpina cīnīties saviem spēkiem. Piemēram, šī augļu glabātava. Ar mūsu ģimenes apsaimniekotajiem hektāriem nekad tādu neuzbūvētu. Tad par kredītiem maksātu ne tikai es, bet arī mani bērni, mazbērni un mazmazbērni. Atradām labu vietu Pūrē un glabātavu uzcēlām, lai gan arī tas nav viegls process,» pastāsta Ilze. Jautāta, kāpēc šāda glabātava nevarēja atrasties bijušajā Talsu rajona teritorijā, viņa teic, ka Pūre tomēr ir punkts, no kura efektīvāk ābolus nogādāt klientiem. Tuvāk ir arī Rīga. Pūrē bija visi apstākļi, lai tāda tur taptu. Ir pagājuši divi gadi, un viņa teic, ka bez šādas glabātavas pastāvēt un veiksmīgi realizēt izaudzēto nebūtu iespējams. Tie nav pāris kilogramu ābolu, bet daudzums mērāms tonnās. Šis augļu un dārzeņu glabātavas veids noskatīts Polijā. Tajā ir četras kameras, kurās var uzglabāt ap 500 tonnām ābolu. Audzētāja teic, ka kamerās āboli glabājas no viena līdz trīs grādu temperatūrai, bumbieriem patīkot ap vienu grādu zema temperatūra.

«Skolas auglis» — nodrošināta stabila realizācija

Ilzes ģimene programmā «Skolas auglis» piedalās jau vairākus gadus un atzīst, ka tā ir stabila izaudzēto augļu realizācijas iespēja. Agrāk izmēģināti spēki arī tiešajā tirdzniecībā, piemēram, Rīgas Centrāltirgū, bet gūta pieredze, ka process tik vienkāršs nav. Viņa saka: «Atceroties tirgus laikus, man uzmetas zosāda. Cilvēki tirgos ir apmulsuši, jo nezina, vai tiešām pērk Latvijā audzētos dārzeņus un augļus vai ievestos. Nesakārtotību tirgū spilgti pirms kāda laika parādīja Latvijas Televīzijas raidījums «Aizliegtais paņēmiens». Mēs joprojām nemākam aizsargāt savu tirgu un dārzeņu audzētājus. Pazudis arī agrāk skaļi daudzinātais latviešu godaprāts un čaklums. Sanāk amizanta situācija, ka audzētājs spiests tirgū pārdot kraupainus un tārpainus ābolus par zelta naudu, lai pircēju pārliecinātu, ka tiešām tie auguši Latvijā. Taču arī šeit var izaudzēt skaistus ābolus, kas izskata ziņā ir līdzīgi ievestajiem.»

Lai gan šo gadu laikā praksē novēroti dažādi gadījumi, viņa skolām piegādā ābolus, kas bērniem garšo. Tie ir gan saldo, gan saldskābo šķirņu sārtvaidži. «Ceru, ka skolēni tos arī lieto uzturā, jo tāds ir šīs programmas mērķis — veicināt augļu un dārzeņu patēriņu uzturā,» saka I. Rudzīte.

