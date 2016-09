Skarbums omulīgā iesaiņojumā 23.09.2016

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

Talsos, Lielajā ielā, kafejnīcā «Cepums», atklāta Ulda Balgas fotodarbu izstāde «Formatizācija 016».

Tajā autors piedāvā darbus no divām kolekcijām. Vienā turpina jau labu laiku sev pievilcīgu tēmu — tehnisku detaļu formu izpēti un atklāsmi ar fotomākslas līdzekļiem, otrā, nosacīti industriālā tēmā, — laika zoba un cilvēku attieksmes dēļ izkropļotas antīkas skulptūras jo­projām liecina par kādu dramatisku, fotomeistara nolasītu stāstu.

Ja valodniekam jautāsim, kas ir formatizācija, viņš protestēs, apgalvojot, ka nav tāda vārda latviešu literārajā valodā. Uldim Balgam ir. Tāpēc, ka par spīti vispārpieņemtajam. Tāpēc, ka retais rīta agrumā, izbāzis no siltas prāmja kajītes vēl samiegojušos degunu, no miglas iznirstošajās metāla caurulēs, kloķos un verķos ieraudzīs bildētvērtus objektus. (Cipari 016 norāda, ka izstāde atklāta 2016. gada 16. septembrī, un nekādu papildu rēbusu!)

Ekspozīcijai izmantojamie sienu laukumi nav lieli, tāpēc Uldis Balga izstādei izdarījis pamatīgu atlasi. Pietiekami pārdomātu, lai mazums netraucētu. Interesanti, ka uz tumšā krāsojuma fona darbi vienlaikus gan labi izceļas, gan izskatās tur jau bijuši vienmēr, kā iekārtojuma sastāvdaļa. Tikai ļoti uzmanīgs apmeklētājs pamanīs, ka izstādes autors vienlaikus eksperimentē ar vairāku bilžu metāla pamatni — materiāls laika gaitā, gaisa mitruma ietekmē, maina faktūru un krāsu.

«Cepums» ir tieši pretim tautas namam, lielākajam kultūras centram Talsu novadā. Jaunā kultūras un mākslas norisēm atvērtā telpa nepretendē konkurēt, bet piedāvā ko atšķirīgu, savu. To jau atzinīgi novērtējuši vairāku koncertu apmeklētāji, kam patīk omulīgi kamerformāta sarīkojumi domubiedru vidē. Tāpat arī Ulda Balgas vadītais fotoklubs, jo «Cepumā» notikušas jau vairākas tā dalībnieku darbu izstādes.

