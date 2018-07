Skarbais ziemeļu skaistums Talsu novada muzejā 13.07.2018

Guntars Tenne Tweet

5. jūlija pēcpusdienā Talsu novada muzejā gluži vai Dziesmu svētku noskaņās, skanot Mairas, Lienes un Lienas dziedātajām tautasdziesmām kokļu pavadījumā par mūsu mazās, bet jaukās zemītes daiļumu, tika atklāta dāņu mākslinieka Hansa Jakobsena gleznu izstāde.

Uzrunājot klātesošos, muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone pauda gandarījumu, ka šodien Latvijas Dziesmu un deju svētku laikā šī izstāde tiek atklāta Talsu novada muzejā, jo Talsu un dāņu mākslinieku sadarbība ilgst jau vairāk nekā 20 gadu. To var uzskatīt par sadarbības turpinājumu Talsu mākslinieku darbu izstādei skarbajā dāņu zemē, kur mākslinieki piedalījušies savdabīgā mākslas akcijā, apgleznojot kādas lauku fermas vircas bedres mūri. Pateicību par iespēju atklāt izstādi Talsos izteica autors Hanss Jakobsens, īpaši pateicoties Gunai par palīdzību tās iekārtošanā un organizēšanā, sagaidīšanu lidostā un vairāku skaistu Latvijas nostūru kopīgu apceļošanu.

Lai gan autors ir amatiermākslinieks un gleznošanu apguvis dažādos kursos un plenēros, viņš to dara ar patiesu prieku. Izstādes Dānijā H. Jakobsens rīko ne retāk kā Latvijā, īpaši viņa jaunākie darbi tiek gaidīti Bornholmas salā un citos Dānijas novados. Viņu visvairāk iedvesmo Dānijas un citzemju ainavas, ko viņš glezno visbiežāk, lai gan arī jūras tēma kā jau bijušam jūrniekam māksliniekam ir tuva. Varbūt tāpēc, ka viņš nācis pasaulē Dānijas dienvidos, netālu no Baltijas jūras. «Talsu Vēstīm» autors teica, ka esot gleznojis arī senču, vecvecāku, portretus. Starp citu, viņa kundzes vecvecāki nākot no Vācijas. Visbiežāk mākslinieks glezno dabā, bet reizēm tam iedvesmojot arī kāda televīzijas pārraide.

Par to, cik labi Hanss Jakobsens prot saskatīt savas zemes neatkārtojamo, paskarbo daili, var pārliecināties, apmeklējot Talsu novada muzejā nule atklāto izstādi. Viņa košajos, piesātinātajos krāsu triepienos var sajust mīlestību un neslēptu emocionalitāti, kas jaušama teju vai katrā izstādītajā ainavā — kā skarbajos, klinšainajos Skandināvijas piekrastes fjordos pie jūras, tā arī jaukajā, romantiskajā lauku idillē ar baltām sniega kupenām līdzīgiem ziedošiem ābeļu vainagiem, kas, liekas, nevienu nespēj atstāt vienaldzīgu.

Šī nebūt nav pirmā Hansa Jakobsena izstāde Talsos, viņš iepriekš piedalījies gleznotāju plenēros Kandavā, kā arī Lejres mākslinieku grupas «ART — group 6» sastāvā izstādē Talsu tautas namā 2014. gadā.

H. Jakobsena izstāde Talsu novada muzejā apskatāma līdz 29. jūlijam.

