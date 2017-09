«Šis nav ābolu gads» 19.09.2017

To, ka ābolu šogad ir mazāk kā citus gadus, SIA «Malum» saimnieks Jānis Ignatovičs «Talsu Vēstīm» atzina jau šī mēneša sākumā. Viņa dārzā Vandzenes pusē izaugušos sārtvaidžus šogad ēdīs izglītības iestāžu audzēkņi Talsu, Rojas un Mērsraga novadā. Tāpat saimnieks augļus realizēs uzņēmumam «Ezerkauliņi» un vienā no lielveikalu tīkliem.

«Ābeļu ziedēšanas laiks bija auksts un apputeksnēšana švaka. Tāpēc arī šogad maz ābolu,» saka J. Ignatovičs. Dienā, kad pie viņa ciemojamies mēs, laika apstākļi ir labi un saimnieki steidz lasīt izaugušo. Āboli, salikti lielajās koka kastēs, nonāk pagrabā šķirošanai un uzglabāšanai, bet izmērā mazākie — sulai. Saimniecība ir no tām, kas izaudzēto jau vairākus gadus piedāvā programmā, kura atbalsta izglītības iestāžu nodrošināšanu ar svaigiem augļiem un dārzeņiem jeb agrāk zināma kā «Skolas auglis». Šogad nosacījumi tajā mainīti un jaunajā mācību cēlienā ar augļiem un dārzeņiem būs nodrošināti ne tikai skolēni, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Novembra sākumā, kad sāksies programma, Jānis ābolus vedīs uz izglītības iestādēm Talsu, Rojas un Mērsraga novadā, kopumā desmit skolām un 12 bērnudārziem. Jautāts, kāda ir piekrišana viņu āboliem, Jānis stāsta: «Tas ir atkarīgs no ģimenes. Ja ikdienā uzturā patērē augļus un dārzeņus, arī skolā doto augli bērni ēdīs. Protams, ir bijuši gadījumi, kad āboli ir par cietu vai skābu. Kāda katram garšas sajūta, bet bērniem dodam vislabāko, kas mums izaudzis.»

Par āboliem interesējoties uzņēmums «Ezerkauliņi», kas arī preci piegādājot skolām. «Mums svarīgi nodrošināt izglītības iestādes ar izaudzēto, ar ilggadējiem sadarbības partneriem turpināt sadarbību. Kāds varētu būt ābolu apjoms šogad, patlaban grūti prognozēt, jo tos vēl lasām. To, ka šis nav ābolu gads, jau tagad varu pateikt,» saka Jānis.

Lai gan agrāk bijis plāns arī par sulas spiešanu, pašlaik saimniecībai izveidojusies laba sadarbība ar kāda pakalpojuma sniedzēju Talsos.

Jānis ar ābolu audzēšanu nodarbojas kopš 2000. gada, kad ar ābelēm apstādīti pirmie divi hektāri. Gadu no gada platība palielināta, un tagad sārtvaidži aug 15 hektāros, kur sastādītas 28 dažādas šķirnes. Saimniecībā nodarbojas arī ar ābeļu stādu audzēšanu gan pašu vajadzībām dārza papildināšanā, gan pārdod tos interesentiem. Jānis teic, ka vidēji ābeles labi ražojot 15 līdz 20 gadus. Tā kā dārzā jau dažām gadu skaits ir 17, jāsāk domāt par jaunu kociņu stādīšanu. Viņš novērojis, ka interese par lielu ābeļdārzu izveidi vairs nav tik populāra kā agrāk. «Iestādīt, apkopt un pat realizēt nebūtu grūtību. Tās sākas novākšanas brīdī, kad ābeles devušas bagātīgu ražu,» saka saimnieks.

Klausoties viņa teiktajā, ka pirms 17 gadiem pirmajos divos hektāros iestādītas šķirnes ’Auksis’ un ’Delikatese’ ābeles, un pieminam tās joprojām, noprotams, ka popularitāti nav zaudējušas. «’Auksis’ ir tāda šķirne, kas der gan pārstrādei, gan svaigai ēšanai, bet ’Delikatese’ citu vidū izceļas ar burvīgu aromātu,» atklāj audzētājs. «Pašlaik pieprasītas ir arī šķirnes ’Konfetnoje’, ’Tīna’ un ’Kovaļenkovskoje’. Lai gan šķirņu klāsts mūsdienās ir liels, katram audzētājam savas prasības, gaume un garšas sajūta.»

ka, iespējams, no nākamā gada samazinās pievienotās vērtības nodokli Latvijā augušajiem augļiem un dārzeņiem un piemēros tiem piecu procentu likmi. Jānis teic, ka šo ieceri atbalsta, jo tas atvieglošot darbību. Viņš min piemēru: «Ja man par ābolu kravu samaksā, piemēram, 700 vai 800 eiro. Man kā uzņēmējam pievienotās vērtība nodoklis valstij jāsamaksā ap pusotru simtu. Ja tādas ir vairākas kravas, cik šis nodoklis man valstij jāsamaksā? Samazinot pievienotās vērtības nodokli, mēs būsim vinnētāji. Iespējams, arī dārzeņi un augļi būs lētāki, lai gan mūsdienās nopelnīt vēlas arī tirgotāji.»

