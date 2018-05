«Šis darbs ir mana misija» 16.05.2018

Virbu pamatskolas direktore Madara Štrausa jaunajā amatā būs aizvadījusi pirmo mācību gadu. Tiekamies, lai parunātu par to, kā veicies un kādu viņa redz turpmāko skolas nākotni.

— Pirms tam strādājāt par mācību pārzini Pastendes pamatskolā, šī ir jūsu pirmā pieredze direktora amatā. Kā jums veicies šajā mācību gadā?

— Šis bijis ļoti aktīvs gads. Daudz strādāju un cenšos, lai apkārtējiem būtu labi. Pedagogi ir atvērušies, bērni ir priecīgi un atsaucīgi. Pagaidām nemanu neko negatīvu. Pamatskolā pašlaik mācās 76 audzēkņi, bērnudārzā — aptuveni 60. Liels paldies visiem darbiniekiem, ka snieguši man iespēju iepazīt Virbu skolu! Esmu daudz ko iemācījusies un sapratusi, ka kopā varam paveikt ļoti daudz, bet, lai to izdarītu, nepieciešams liels gribasspēks.

Direktoram jāpārzina daudz un dažādi jautājumi. Šis darbs ir mana misija, to esmu teikusi arī pedagogiem. Mans pasniedzējs, tagadējais Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, ir teicis, ka gudrs skolas direktors nedrīkst strādāt vienā mācību iestādē ilgāk par septiņiem līdz desmit gadiem. Ir jādod iespēja citiem, pretējā gadījumā skola iesūno. Visi procesi, protams, notiek, bet, atnākot jaunam direktoram, tiek ieviestas jaunas vēsmas, izmaiņas. Arī pedagogiem tas ir kaut kas jauns un nāk tikai par labu.

Man ir daudz ideju, lai arī visam, protams, nepietiek finansējuma. Rakstām projektus, un ir brīži, kad rokas nedaudz nolaižas, ja līdzekļi netiek piešķirti, bet jāsaprot, ka jāturpina censties un jāpaliek pozitīvam. Darbinieki man vairākkārt teikuši, ka brīnās par to, ka vienmēr smaidu un esmu pozitīva, lai arī kādas pārbaudes vai negācijas būtu. Tas ir tādēļ, ka neņemu līdzi un nerādu darbā, ja man, piemēram, atgadījies kaut kas privātajā dzīvē. Katra diena ir jādzīvo ar prieku! Esmu to aizguvusi no vecākiem — jo vairāk dosi citiem, jo tev pašam klāsies labāk un varēsi dzīvot ar prieku, jo saproti, ka esi kādam palīdzējis. Piemēram, līdzekļus no savas algas savā veidā ziedoju skolai, jo diemžēl mums nav finansējuma, par ko iegādāties bērniem pateicības dāvanas, balviņas, saldumus par piedalīšanos dažādās sacensībās, pasākumos. Un ne tikai šādām vajadzībām. Laukos bērni aug ļoti dažādās ģimenēs. Tas smaids, kad viņš saņem, piemēram, saldumus, ir kaut kas ļoti liels…

— Kādas izmaiņas jau esat paspējusi ieviest skolā?

— Kā jau sacīju, stājoties amatā: uzskatu, ka nepieciešams saliedēt kolektīvu. Mums bijuši dažādi pasākumi, ir uzaicināti lektori, kuri stāstījuši par darba vidi, atmosfēru kolektīvos, kādām tām vajadzētu būt. Protams, gada laikā to nevar būtiski mainīt, bet pamazām ieviešam, piemēram, svētkos visiem darbiniekiem sanākot kopā.

— Sacījāt, ka esat uzrakstījuši vairākus projektus, lai iegūtu skolai līdzekļus. Kas pašlaik ir būtiskākais, ko nepieciešams iestādē paveikt?

— Mums ļoti vajag bērnu rotaļu laukumu, kur mazie var spēlēties, kā arī āra sporta trenažierus lielākajiem. Jā, mums ir stadions, bet mazajiem, piemēram, nav pat šūpoļu vai slidkalniņu, kur atpūsties.

Ja vaicājat par remontdarbiem, tādi būtu vajadzīgi skolas gaiteņos. Tā kā mums ir divas virtuves — skolai un bērnudārzam (iestādes atrodas viena otrai blakus — M. J.) —, uzskatu, ka būtu izdevīgāk izveidot vienu. Tad būtu nepieciešami speciāli trauki, aprīkojums, ar kuriem nogādāt ēdienu no vienas ēkas uz otru. Šogad saņēmām finansējumu no pašvaldības radiatoru nomaiņai ēdamzālē un bērnudārzā medicīnas māsiņas un logopēda kabinetā.

Mācību klases ir ļoti plašas un gaišas, inventārs ir nodrošināts. Pašlaik 1.—4. klasei pamazām nomainām ergonomiskus galdus. Divām klasēm jau nomainīts, šogad atliek pārējās.

— Kā jūs vērtējat plaši apspriesto un plānoto kompetenču pieeju izglītībā?

— Pedagogi mūsu skolā ir tikai «par» šo pieeju. Piemēram, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā, kur eju vērot stundu procesu, esmu secinājusi, ka ļoti daudzi skolotāji tā jau strādā. Viņi atļauj bērnam saprast, kā izzināt attiecīgo procesu, un pedagogs kā uzmundrinātājs palīdz. Protams, viss jau nav ideāli, ir lietas, pie kā vēl jāpiedomā. Kad būs izstrādāta metodika, domāju, tas ļoti palīdzēs.

Pretoties izmaiņām vai būt neapmierinātam nav jēgas. Jaunā pieeja būs jāievieš, un to nevar mainīt. Labāk to pieņemt, aprast un pamazām skatīties, meklēt un domāt, kā turpmāk strādāt. Jā, nevar salīdzināt, kādi jaunieši ir mūsdienās un kādi skolēni bija pirms 20, 30 gadiem. Es pasniedzu ģeogrāfiju, un mums stundās ir diskusijas, iespēja izteikt viedokli. Protams, bērnam jāsaprot arī robežas un tas, ar ko viņš runā.

— Kā jūs raksturotu jauniešus, kāda ir mūsu jaunā paaudze?

— Viņi kļūst aizvien atvērtāki un domā par savu nākotni. Piemēram, mūsu 9. klases audzēkņi ļoti pievērsušies šim jautājumam. Lielākā daļa no viņiem jau zina, ko darīs pēc pamatskolas absolvēšanas. Un viņi par savu nākotni domā ne tikai no aspekta, lai labi pelnītu, bet lai darītu to, kas patīk. Tas viņiem ir ļoti būtiski, jo saprot, ka tā būs viņu dzīve.

— Katru gadu Latvijā tiek slēgtas vairākas lauku skolas. Kādu redzat nākotni Virbos?

— Grūti pateikt, jo viss ir atkarīgs no procesiem valstī. Arī mums ir vairāki bērni, kuri kopā ar vecākiem pamet Latviju. Piemēram, viena ģimene atgriezās, bet pēc pusgada saprata, ka nevar te izdzīvot, tāpēc jābrauc atpakaļ uz ārzemēm. Ir arī vecāki, kuri strādā Talsos, tāpēc bērni kopā ar viņiem brauc uz pilsētu un apmeklē kādu no tur esošajām skolām.

— Lauki savā veidā kļūst par guļamrajoniem pilsētās strādājošajiem.

— Tā patiesībā ir ļoti liela problēma, lauku rajoni izmirst. Vēl jo vairāk, ja tur tiek slēgtas skolas. Ja nav skolas, pagastā nav bērnu un dzīvības.

— Drīz noslēgsies mācību gads. Ko novēlētu darbiniekiem un skolēniem pirms brīvdienām?

— Vispirms vēlos teikt lielu paldies visiem darbiniekiem par ieguldīto darbu. Novēlu visiem izdevušos vasaru un labu atpūtu, lai jaunajā mācību gadā būtu jauna iedvesma turpināt strādāt un uzsākt ko jaunu! Arī skolēniem novēlu jauku vasaru, lai varam veiksmīgi uzsākt jauno mācību gadu. Savukārt 9. klasei — veiksmi turpmākajā dzīvē, jo tas, kādu ceļu viņi tagad izvēlēsies, būtiski ietekmēs turpmāko dzīvi.

