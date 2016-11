Simtlatnieki — joprojām pieprasīta programma 02.11.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Tautā sauktā simtlatnieku programma ir Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizēts aktīvais nodarbinātības pasākums «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi», kura mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanu un uzturēšanu pašvaldību izveidotajās pagaidu sabiedrisko darbu vietās, veicot tādus darbus, kuri rada sociālu labumu sabiedrībai. Programma joprojām ir pieprasīta.

Pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ir reģistrēti bezdarbnieka statusā ne mazāk par sešiem mēnešiem vai reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk kā sešus mēnešus, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši. Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē ir četri mēneši 12 mēnešu periodā. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 150 eiro apmērā. Ja persona darbu nav veikusi visu attiecīgo mēnesi, atlīdzību izmaksā proporcionāli dienām, kurās viņš piedalījies pasākumā. Par nodarbināto tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai un nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Mūsu pusē

Šogad NVA Talsu filiāle sadarbībā ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu pašvaldībām izveidoja 58 vietas algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem: Talsu novada pašvaldībā — 45, Dundagas novada pašvaldībā — desmit, Rojas novada pašvaldībā — divas un Mērsraga novada pašvaldībā — vienu. Veicamie darbi — teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, malkas sagatavošana, kraušana, telpu remontdarbi, atkritumu savākšana, sniega tīrīšana un citi. Šī gada laikā NVA Talsu filiāle pasākumā iesaistījusi 206 personas. Atbilstoši noslēgtam līgumam personu iesaiste pasākumā šogad notiek līdz 16. decembrim. NVA Talsu filiālē vēlmi strādāt norādījusi 251 persona. Mazāk aktīvi vēlmes izteiktas Laidzes, Strazdes, Īves un Lubes pagasta pārvaldē. 2017. gadā pasākumā plānots izveidot 79 darba vietas un iesaistīt 231 personu.

«Notiek aktīva sadarbība ar sociālā dienesta darbiniekiem, lai personas aktīvi iesaistītos pasākumā. Ja programmas īstenošanas laikā pagasta pārvaldes teritorijā nav neviena, kas izteicis vēlmi iesaistīties, sadarbībā ar atbilstošās pagasta pārvaldes sociālo darbinieku papildus tiek izvērtēts un pārrunāts, kuras personas prioritāri nepieciešams uzrunāt no NVA uzskaitē esošiem atbilstošās mērķgrupas bezdarbniekiem dalībai pasākumā. Cilvēkiem tā ir iespēja gūt darba iemaņas un sniegt atbalstu savai ģimenei. Ir personas, kuras pēc pasākuma sāk strādāt pašvaldībā vai tiek izveidotas jaunas darba vietas, lai būtu iespēja turpināt darba gaitas. Šī programma ir preventīvs pasākums bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanai un motivējošs, lai persona iekļautos aktīvajā darba tirgū,» skaidro NVA Talsu filiāles nodarbinātības organizatore Ina Mežavilka.

No sociālā dienesta puses

«Man pasākums «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi» paticis no pašiem pirmsākumiem. Šī ideja ir lieliska, un mēs visi augam. Katru gadu pārskatām to, kā klājas, un mācāmies no kļūdām. Sākumā pasākums sabiedrībā nebija diezgan iecienīts, bet tajā pašā laikā jāatzīst: katram cilvēkam ir savi iemesli, kāpēc viņš nestrādā algotu darbu. Ir svarīgi motivēt un saprast, kur ir problēma, un palīdzēt viņiem piecelties un apjaust, kas ir tas, kas traucē iekļauties darba tirgū. NVA pasākumā iespējams nopelnīt tik, lai nodrošinātu tikai pašas galvenās pamatvajadzības, jo summa, protams, nav tik liela, lai paveiktu ko vairāk. Kopumā skatoties, sistēma ir daudz sakārtotāka, skaidrāka, arī tas, kā cilvēki var pieteikties.

Uzskatu, ka daudziem klientiem šis ir pirmais solis atgriezties darba tirgū, kur viņš apgūst prasmi organizēt sevi un dienas režīmu, kā arī izturēt darba dienu. Tad, kad cilvēks ir piecēlies, viņam ir iespēja iet un meklēt darbu,» stāsta Talsu novada sociālā dienesta vadītāja vietniece Marika Grohjacka.

Veiksmes stāsti

Tā kā M. Grohjacka pirms tam strādājusi par sociālo darbinieci Vandzenes pagasta pārvaldē, aicinu dalīties par pieredzēto saistībā ar NVA pasākumā strādājošajiem. «Kādai ģimenei sistemātiski noteica trūcīgas ģimenes statusu, un viens no pieaugušajiem uzsāka darbu šajā programmā, tādējādi paaugstinot gan materiālo situāciju ģimenē, gan piedaloties šajā pasākumā vairākkārt, cilvēks šobrīd veiksmīgi veido darba attiecības, kaut no sākuma mūsu redzējums nebija tik optimistisks. Tagad ģimene ir nodrošināta un nevēršas dienestā pēc sociālās palīdzības. Tas ir mūsu mērķis — atrast to problemātisko jautājumu, kur nepieciešama palīdzība vai padoms, vai vienkārši atjaunot, saglabāt vai attīstīt prasmes. Šajā gadījumā personai bija iespēja iemācīties strādāt ar dažāda veida tehniku. Tas bija veiksmes stāsts.

Vandzenē ir kāds jauns puisis ar invaliditāti, kurš ir ļoti priecīgs par iespēju strādāt pasākumā, jo tas sniedz iespēju socializēties, sadraudzēties ar pastāvīgo darba kolektīvu. Tas ļauj justies līdzvērtīgam un vajadzīgam. Protams, viņš nevar izdarīt visus palīgdarbus, bet darba devējam jābūt elastīgam,» atklāj M. Grohjacka.

Viņa pieļauj, ka līdzīgi veiksmes stāsti ir arī citviet, jo novada nomalēs, kur nav darba vietu vai pieejams transports, četri darba mēneši ģimenei ir ļoti būtiski. Lai arī finansējums nav liels, pateicoties šim darbam, cilvēkam ir iespēja justies labāk arī morāli, uzlabot pašapziņu.

«Domāju, ka arī pašvaldība ir ieguvēja, jo tiek sakoptas teritorijas un paveikti darbi, ko ikdienā pārvaldes ar savu darbinieku skaitu nevar paspēt izdarīt. Rezultāts ir ļoti labs. Pagastu pārvalžu darbiniekiem, kuri strādā ar šiem cilvēkiem, jābūt lielai pacietībai. Izaicinājums vienmēr ir pirmās algas saņemšana, kas ir klupšanas akmens cilvēkiem ar atkarības problēmām. Žēl, ka ir gadījumi, kuriem tas paliek par vienīgo darba mēnesi; kā nekā ir ilgi gaidīts, lai iegūtu darba vietu, un tā ir iespēja sakārtot attiecīgus dzīves jautājumus, bet seko kritiens atpakaļ…

Diemžēl daudzi neapzinās primārās vajadzības, bet šādi cilvēki ir bijuši vienmēr, jo ir personas, kurām ir un būs nepieciešama palīdzība, bet tāpēc mēs šeit esam, attīstāmies, pilnveidojamies un mācāmies. Ja seši stāsti būs negatīvi, bet viens vai divi pozitīvi, to dēļ ir vērts censties. Tas ir izaicinājums un gandarījums, kas ir mūsu darbā,» uzskata M. Grohjacka.

