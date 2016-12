Sieviete parabobslejā — varens un skaists kontrasts 05.12.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

«Ja pirms dažiem mēnešiem kāds man stāstītu, ka es, Annija, pēc neilga laika neprātīgā ātrumā traukšos lejā pa bobsleja trasi, es noteikti smietos, neticētu,» saka dižstendniece Annija Krūmiņa. Pirms trim gadiem piedzīvotā autoavārija viņu iesēdināja ratiņkrēslā, toties šī gada novembrī treniņnometnē Amerikā, Pārksitijas trasē, Annija no laba prāta sēdās bobsleja kamanās, lai kļūtu par pirmo paraboslejisti Latvijā.

Izrādās, Annijai šoruden bijis grūts dzīves posms, pēc kura gribējies kaut ko mainīt. Par iespējamajiem variantiem domāts un lūgts, un patiesi — uz pārmaiņām ilgi nav bijis jāgaida. Jauno sievieti uzrunājusi Latvijas parabobsleja komandas trenere Vita Kotāne. «Viņa man jautāja, vai es gribētu izmēģināt spēkus bobslejā. Teicu, ka jā! Agrāk ne uz ko tādu nebūtu parakstījusies. Nekad! Bija citi mērķi, bet tagad likās — kāpēc ne? Kolīdz piekritu, nāca piedāvājums pēc mēneša lidot uz treniņnometni Amerikā! Bija grūti tam noticēt,» atzīst Annija.

Slodze treniņnometnē bijusi gana liela — cenšoties maksimāli iesaistīties, ne reizi vien nācies iztikt pat bez pusdienām. «Man tā ir pilnīgi jauna pasaule,» meitene neslēpj. Arī to, ka bobslejs nav joka lieta. Īpaši jau Annijai, kura kopš liktenīgās automašīnas avārijas vēl nesen vairāk par visu baidījusies no ātruma, bet bobslejā taču ir runa par traukšanos ar ātrumu, kas lielāks par 100 kilometriem stundā! Tomēr Annija apliecina, ka bijis vērts stāties bailēm pretī. «Viens ir pārvarēt bailes no ātruma, kādas man bija (kopš avārijas man īpaši riebjas kreisie līkumi, vienmēr liekas, ka kritīsim…), bet kas cits — ka caur to sevī atrisini ļoti daudz ko citu! Ja paveic ko vienu, kā pa ķēdīti viss aiziet tālāk — patiesībā spēju arī to un to! Man šķiet, ka atgriezos kā cits cilvēks. Iepriekš biju vājāka,» viņa vērtē.

Savu pirmo braucienu bobsleja kamanās viņa atceras kā… smieklīgu! Tobrīd viņa pat vēl nebija redzējusi, kā tas dzīvē izskatās, jo trasē tika laista pirmā («Man teica: «Meitenēm priekšroka!»»). Protams, trase pirms tam bija izstaigāta, izrunājot, kā braucami līkumi, tomēr teorija un prakse ir atšķirīgas lietas. «Braucu kaut kā! Sapratu, ka ir jāstūrē, bet atceros, cik laimīga jutos un kā es kliedzu! Adrenalīns bija nenormāls, izjūtas — pārpasaulīgas, vismaz no sākuma. Kad pieradu, tad jau citādāk. Treniņnometnes beigās jau kliedzu tikai dažās vietās, bet to jau tāpat neviens nedzird,» smejas Annija.

Viņa un bobslejs —

tā ir interesanta kombinācija, jo visi Anniju pazīst kā sievieti, kurai allaž patīk labi izskatīties. «Man ļoti svarīga ir sievišķība — liekas, ka vienmēr jābūt smukai, jāpucējas, kā jau sievietei. Manuprāt, šis ir sporta veids, kurā varu to saglabāt! Bobslejs ļauj parādīt savas divas puses: tajos dzelžos sēdēt ir diezgan bailīgi, bet to var arī maza meitenīte, kura ķiķina, ka ir veiksmīgi nobraukusi! Tas ir varens kontrasts, lielākais manā dzīvē,» spriež Annija. Viņai uzticēta skaista loma — būt tai, kura iedvesmo citas sievietes uzdrošināties iesaistīties bobslejā.

«Jāatzīmē, ka treniņnedēļā Pārksitijā piedalījās arī Latvijas parabobslejiste Annija Krūmiņa, kurai debija šajā sporta veidā izdevās visai pārliecinoša,» teikts Latvijas Paralimpiskās komitejas interneta mājaslapā. Pati Annija savukārt apliecina, ka pārliecinoša ir arī bobsleja pozitīvā ietekme uz viņas personību. «Ļoti daudz mēdzu domāt par citiem, reizēm — pārāk daudz, un tajā pazaudēju sevi. Bobslejā es sevi atradu, jo tur esi atbildīgs tikai par sevi, blakus nav neviena, par ko domāt. Pirms brauciena ik reizi jāizbrauc trase arī domās.

Es taču šajā ziņā esmu tikai pašā ceļa sākumā. Kā jauna zinātne man atklājusies! Ir tik daudz lietu, ko apgūt! Visi jau it kā bija ļoti priecīgi par to, kā man veicās. Neesot gaidījuši, ka tik labi braukšu,» Annija priecājas.

Lūkojoties nākotnē,

viņa ir piesardzīga un nevēlas pateikt par daudz, bet ir gatava ieguldīt laiku un darbu, lai bobslejā gūtu panākumus. «Man ļoti iepatikās. Pat vairāk, nekā gaidīju!» Annija neslēpj.

Janvārī esot paredzēti nākamie treniņi, šoreiz — Norvēģijā. Tagad Annija zina, ka gaidāms nopietns darbs, prātu virzot tikai uz bobsleju. Treniņi jau arī neaprobežojoties tikai ar braucieniem — pēc tiem bobslejisti skatoties braucienu ierakstus un analizējot savas un citu kļūdas. «Sen nebiju ko tādu piedzīvojusi — kad uz kaut ko koncentrējies tik ļoti, ka visu laiku domā tikai par to, un arī, gulēt ejot, vēl domā par to, kā brauci! Vajadzīga ārkārtīgi liela koncentrēšanās,» viņa stāsta.

Trenēties iespējams tikai trasē, bet pārējā laikā, protams, jārūpējas par ķermeņa uzturēšanu labā formā, ko gan Annija cenšas darīt visu laiku. «Galvenais bobslejā ir, lai galva labi strādātu. Uz ķermeni braucienos iedarbojas pilnīgi citādāki spēki, tā ir atšķirīga slodze visam ķermenim. Vēl ir svarīgi nebaidīties. Man tas ir vieglāk, jo es uzticos Dievam. Zinu, ka nomiršu, kad mans laiks būs pienācis; ja kaut kas neizdosies, tad tas tā būs lemts. Esmu drošās rokās. Varu paļauties, tāpēc satraukums ir mazāks. Pirms brauciena uz Ameriku notikumi attīstījās tik ātri, ka man nemaz nebija laika nobīties! Es jau arī nevarēju iedomāties, kā tas vispār būs. Kad pirmoreiz nobraucu pa trasi, konstatēju, ka esmu dzīva, neesmu apgāzusies — nav tik traki!» viņa smejoties atceras.

Lai gan reiz nokļūt uz pjedestāla kā pirmās vietas ieguvējai būtu ļoti patīkami, Annija apliecina, ka tas nešķietot galvenais. «Nezinu, man vienmēr ir labi. Redzu cilvēkus, kuriem viss ir — nauda, veselība, bet viņi čīkst. Man daudzu lietu nav, bet vienalga ir labi! Gribas cilvēkiem parādīt mīlestību. Mīlestība ir galvenais! Kurš katrs var būt labākais sportists vai bagātākais baņķieris, bet, ja viņam nav mīlestības un cieņas pret cilvēkiem…

Vienu gan es savā dzīvē gribētu — iedvesmot cilvēkus! Man šķiet, ka pagaidām tas arī izdodas. Visu laiku skatos uz labo, un manā dzīvē tik daudz kas labs notiek! Viens ir kaut ko pierādīt sev, otrs — pierādīt citiem, ka daudz ko vari, arī ja tev ikdienā jārēķinās ar dažādām problēmām. Man gribas parādīt pasaulei, ka vienalga, kur tu esi — staigā, sēdi vai guli —, vari paveikt ļoti daudz,» saka Annija.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi paralimpieši

Komentāri