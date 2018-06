«SIA «Talsu namsaimnieks» ir kur augt un attīstīties» 07.06.2018

Pie vadības stūres stājoties jaunajam Talsu novada domes sasaukumam, viens no viņu solījumiem bija veikt neatkarīgu auditu SIA «Talsu namsaimnieks». Tas arī paveikts, un pašvaldībai izstrādāts turpmākais scenārijs, kādi soļi veicami, lai uzlabotu uzņēmuma darbību.

SIA «Talsu namsaimnieks» reputācija pēc 2016. gada marta Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojuma bija sagrauta. «Talsu Vēstis» tā paša gada oktobrī rīkoja apaļā galda diskusiju ar tā laika valdes locekļiem, finanšu direktori un Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Viņi uzsvēra, ka VK jāuztver kā padomdevējs, kas atnāk, norāda uz kļūdām un ļauj tās izlabot. Pie tam, uzsverot, ka VK ieteikumi ir ieviesti. Nu jau bijušais valdes loceklis Gatis Blumbahs skaidroja, ka pārbaudi veicis arī Valsts ieņēmumu dienests, un pretlikumīgas darbības nav konstatētas.

Jauna slota citādi slauka

Neskatoties uz centieniem likt izskatīties, ka viss ir kārtībā, uzņēmumā pilnībā nomainījās valde. Vēl iepriekšējā Talsu novada dome valdes priekšsēdētāja amatā iecēla Egilu Barisu, kā valdes locekļus — Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāju Juri Upmali un uz dažiem mēnešiem arī pašvaldības izpilddirektora vietnieci Ingunu Kaļinku. E. Bariss un J. Upmalis valdē strādā joprojām, un «Talsu Vēstis» vairākkārt informējušas par vadības skatījumu uz uzņēmumā notiekošo, aktualitātēm un nākotnes plāniem. Ieceru ir daudz, un daļa no tām jau ieviestas.

Kad SIA «Talsu namsaimnieks» sāka strādāt jauna vadība, pieci novada domes deputāti pieprasīja uzņēmumā veikt neatkarīgu auditu. Vairākums deputātu gan neatbalstīja šo priekšlikumu, tā vietā balsojot par audita rīkošanu, kuru veiks vairāki Talsu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu darbinieki. Sabiedrībai tika ziņots, ka audita rezultātā uzņēmumā būtiski pārkāpumi neesot konstatēti.

Pie vadības stūres stājoties novada domes jaunajai vadībai, viena no lietām, ko viņi uzsvēra, — nepieciešamība uzņēmumā veikt neatkarīgu auditu. To veica uzņēmums SIA «Zaļie dārzi» par laika periodu no 2014. līdz 2017. gadam. SIA «Talsu namsaimnieks» audits izmaksāja nepilnus 10 000 eiro (ieskaitot PVN). Novada pašvaldība informē, ka ekspertu konstatētais liecina: iepriekšējā uzņēmuma vadība līdz 2017. gada sākumam nav strādājusi pietiekami saimnieciski un efektīvi, tostarp norādīts uz vairākiem apšaubāma rakstura darījumiem.

«Pēc ekspertu veiktajiem aprēķiniem par 2014.—2016. gadu konstatēti zaudējumi visos darbības virzienos. Auditori arī secinājuši, ka kapitālsabiedrībā vēsturiski izveidojusies vāja finanšu pārvaldība un kontrole, kā izmainīšana prasa nopietnu darbu un augsti kvalificētus cilvēkresursus. 2017. gadā pēc uzņēmuma vadības maiņas novērots būtisks izmaksu samazinājums. Pašvaldībai nepieciešama lielāka caurskatāmība par tās līdzekļu izmantošanu,» pauž Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

Iedragātā uzņēmuma slava

Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte kopā ar Talsu novada domes vadību sagatavoja veicamos darba uzdevumus neatkarīgajiem auditoriem no SIA «Zaļie dārzi». Galvenais mērķis bijis saprast, kādas problēmas ir saimnieciskajā darbībā. SIA «Zaļie dārzi» paveikto vērtē pozitīvi, uzskatot, ka bija nepieciešams neatkarīgs auditors, jo visas peripetijas, kas vijušās ap SIA «Talsu namsaimnieks» jau ilgstoši, uzņēmumam nav nesušas neko labu. Tas neveicināja ne uzņēmuma attīstību, ne iedzīvotāju uzticību tam. Arī darbiniekiem nav bijis viegli strādāt šādā atmosfērā.

«Man kā auditoram ir pienākums palīdzēt nodrošināt atbilstošu pašvaldības uzraudzību un kontroli. Līdz jūlija vidum man ir jāpārbauda fakti, kas konstatēti auditā, un par to jāinformē vadība. Norit ļoti intensīvs un apjomīgs darbs paralēli ikdienas veicamajam pašvaldībā,» atklāj S. Zemīte.

Līdz 31. maijam SIA «Talsu namsaimnieks» vadībai bija jāveic auditā sniegto rekomendāciju izvērtēšana. Pašlaik nepieciešams izstrādāt konkrētu veicamo darbu plānu un noteikt izpildes termiņus, lai sasniegtu iespējami pozitīvāko rezultātu.

«Pašlaik strādāju, lai sasniegtu maksimālu mērķi no veiktā audita. Nav jēgas veikt revīziju, ja pēc tam neseko nepieciešamās darbības. Ļoti vēlos uzsvērt, ka auditi netiek veikti ar mērķi kādu sodīt vai tikai gadījumos, lai konstatētu kaut kādas nelikumības. Nebūt ne. Viens no audita galvenajiem mērķiem ir izvērtēt un ieteikt, kā uzlabot uzņēmuma darbību, lai tā būtu efektīva un saimnieciski lietderīga. Pats galvenais ir radīt maksimālu labumu iedzīvotājiem.

SIA «Talsu namsaimnieks» ir kur augt un attīstīties. Uzskatu, ka pašlaik virzība notiek pozitīvā virzienā, un šis audits palīdzēja arī pašam uzņēmumam paskatīties uz lietām citādāk, domājot par turpmāko nākotni,» spriež S. Zemīte.

Ne visam piekrīt

SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs E. Bariss teic, ka audita rezultāti neesot atklājuši neko šokējošu. «Es jau zināju, kur nāku strādāt. Publiskā vide bija pilna ar dažāda veida informāciju. Auditā konstatētas nepilnības, ko mums iesaka nākotnē novērst. Piemēram, striktāk nodalīt māju uzkrājumus no pārējās uzņēmuma naudas. Norādīts arī, ka pašvaldībai vajadzētu vairāk kontrolēt uzņēmumu, bet tas ir pašvaldības pašu rokās. Nevienā mirklī neesam pretojušies nevienai pārbaudei,» teic E. Bariss. Viņš uzskata, ka auditoriem būtu bijis vieglāk strādāt pēc jaunās grāmatvedības «Horizon» grāmatvedības uzskaites programmas ieviešanas, kas tuvojas noslēguma fāzei. «Domāju, ka auditori neieguva ļoti daudz informācijas tāpēc, ka pašlaik notiek šīs programmas ieviešana. Kad tas būtu paveikts, manuprāt, auditoru viedoklis būtu pavisam citādāks,» spriež E. Bariss.

Vai audita process vairāku mēnešu garumā netraucēja SIA «Talsu namsaimnieks» ikdienas darbam? Valdes priekšsēdētājs teic, ka nē, auditori strādājuši ļoti korekti. Protams, bija papildus jāstrādā, un tam jāvelta laiks paralēli ikdienas veicamajiem darbiem, bet bija vērojama arī sapratne no auditoriem, ja kaut ko nevarēja paspēt iesniegt laikus.

Auditā ir sniegta virkne ar rekomendācijām, kas ieviešamas uzņēmumā. Valdes priekšsēdētājs teic, ka daudzas no tām jau tiek veiktas. Ir ieteikumi, kurus nepieciešams izvērtēt, vai tie sniegs labu rezultātu, jo par dažiem no tiem uzreiz esot skaidrs — tie nestrādās. Vaicāts par nerentablajiem pakalpojumiem, par kuriem audita secinājumos norādīts, ka vajadzētu atteikties, E. Bariss nepiekrīt. Nerentablās jomas vajagot padarīt par rentablām, nevis uzreiz atteikties no pakalpojuma veida. «Nedomāju, ka mums vajag darīt mazāk, tieši otrādi — vairāk! Protams, iespēju robežās,» klāsta vadītājs. Uzņēmuma vadība piekrīt audita secinājumos norādītajam, ka nepieciešams vairāk pievērsties dzīvojamo māju apkalpošanai un siltuma ražošanai, un tam jaunā vadība arī pievērsusies. Papildu tam norādīts, ka vajag sakārtot ar māju iedzīvotājiem noslēgtos līgumus, un tam E. Bariss piekrīt, jo tas ļautu uzņēmumam vieglāk strādāt, jo pašlaik ir mājas, kurām noslēgtie līgumi atšķiras, tāpēc ir grūti izsekot visam līdzi.

Pavisam drīz uzņēmumā būs noslēgusies grāmatvedības programmas «Horizon» ieviešana, un klientiem būs pieejama arī jauna mājaslapas versija, kur būs iespējams apskatīt katras mājas bilanci, apsekošanas aktus un citu informāciju, kas varētu interesēt īpašniekus.

«Jebkurš skatījums no malas ir vērtīgs, jo redz to, ko neredzam paši. Es veikto auditu dalu divās daļās: vienā ir vērtēta uzņēmuma vēsture un otrā — skatījums uz nākotni. Uzskatu, ka ir jāskatās un jāstrādā uz priekšu, jo nemitīga pagātnes cilāšana uzņēmuma turpmākajai darbībai nepalīdzēs. Manuprāt, uzņēmumam klājas aizvien labāk, un par to paldies izcilajam kolektīvam! Uz to arī jākoncentrējas,» teic E. Bariss.

