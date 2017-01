Šī ir «mana vieta»! 18.01.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Ir cilvēki, kuri, dzīvojot daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, uzskata, ka viņiem pieder «sava vieta» pagalmā, kur tikai un vienīgi viņiem ir tiesības novietot savu transportlīdzekli. Likums gan nav tik viennozīmīgs.

Ne mazumam cilvēku nācies «cīnīties», lai atrastu vietu, kur daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā novietot savu transportlīdzekli. Nācies dzirdēt par dažādu pieredzi, kas nonāk līdz absurdam, kad kāds kungs pa logu uzrauga, lai «viņa» vietā kāds cits nenovieto savu spēkratu. Ja tā gadās, kareivīgais vīrs dažu sekunžu laikā ir klāt vai pa atvērtu logu steidz kliegt un protestēt. «Talsu Vēstu» redakcijā vērsās kāds jauns vīrietis (redakcijai vārds ir zināms) no Talsiem, kurš vēlējās noskaidrot, cik pamatotas ir šādu personu pašu izlemtās auto novietošanas vietas. Vai kāds ir tiesīgs aizrādīt un likt pārvietot auto citā vietā?

Civillikuma 927. pants nosaka:

«Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, tas ir, tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību.»

Līdzās tiesībām valdīt savu īpašumu, iegūt no tā labumu un izmantot pēc sava ieskata mantas pavairošanai, dzīvokļa īpašums savam īpašniekam uzliek pienākumu piedalīties mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā atbilstoši viņa īpašumā esošajai mājas kopīpašuma domājamai daļai. Pie mājas kopīpašumā esošās daļas pieder gan mājas ārsienas, jumts, bēniņi, kāpņu telpas un pagrabtelpas, logi, durvis, gan komunikācijas, iekārtas un citi ar māju funkcionāli nedalāmi saistīti elementi, gan arī zemes gabals, ja tas nav citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā. Katra dzīvokļa īpašnieka īpašumā ir domājamā daļa, kas izteikta aritmētiskā attiecībā pret visu īpašumu. Atbilstoši šīs daļas lielumam tad arī sedzami mājas uzturēšanas izdevumi, ciešami zaudējumi vai arī saņemami labumi, ko dod kopējais īpašums.

Civillikuma 1068. pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu var tikai ar visu īpašnieku piekrišanu.

Arī Dzīvokļu īpašuma likuma 17. pants nosaka, ka kopīpašumā esošās daļas izmainīšanu vai tās lietošanas tiesību noteikšanu var veikt tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, «bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti».

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks

Māris Grīnvalds skaidro: «Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var izskatīt situāciju par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas stāvokli, tajā skaitā par zemes izmantošanu. Ja kopīpašnieki sapulcē nevar vienoties par zemes izmantošanu, tad viņi var vērsties tiesā par reālu kopīpašuma sadalīšanas veidu.

Ja kopīpašnieki nav vienojušies par reālu kopīpašuma sadalīšanas veidu, tiesa var izvēlēties jebkuru no sadalīšanas veidiem, kas paredzēti Civillikuma 1075. pantā. Sadalīšanas veidu tiesa izvēlas, izvērtējot kopīpašnieku savstarpējās attiecības, dalījuma iespējamību un konkrēto situāciju, kā arī izvērtējot dalāmā objekta saimniecisko nozīmi, tā īpašības un kopīpašnieku interešu pamatotību.

M. Grīnvalds norāda, ka ir bijuši gadījumi, kad auto īpašnieki izsauc pašvaldības policiju strīdus gadījumos, jo nespēj paši vienoties savā starpā. «Mēs šādos gadījumos paskaidrojam, ka nevaram palīdzēt, jo civiltiesiskus strīdus risina tiesa, nevis mēs,» pauž pašvaldības policijas priekšnieks.

«Saka: latvieši ir kulturāla tauta,

bet, paskatoties, kā cilvēki vada automašīnas, tā nemaz nešķiet. Ja gadās kādam aizrādīt, nākas pretī saņemt tādu lamu vārdu gūzmu, kā savu mūžu neesi dzirdējis. Jāteic, ka nekulturāli vairāk ir jaunie, nevis vecāka gadagājuma autovadītāji. Ja cilvēks jau no mazotnes nav iemācīts pieklājīgi uzvesties, tad mēs 14 nodarbību laikā viņam to neiemācīsim,» uzskata autoskolas «DSI» pasniedzējs Arnolds Jakupāns. Viņš norāda, ka jautājums par auto novietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos esot kā «uzkāpšana uz varžacs», jo pašam nācies daudz cīnīties par spēkrata novietošanu. Lai gan šī tēma nav ietverta apmācībās, par to ar audzēkņiem tiekot runāts. «Ir nerakstīti šoferu likumi, par kuriem stāstām. Piemēram, kad ir sniegs, iztīru savu vietu un pieņemu, ka cits autovadītājs tajā nebrauks. Pie savas mājas esam kopīgi nograntējuši laukumu auto novietošanai, tāpēc pārņem dusmas, kad tajā spēkratu atstāj kāds blakus mājas iedzīvotājs. Kāpēc viņi paši nevar nograntēt savu laukumu? Protams, neviens jau nestrīdas, ja pie kāda atbrauc ciemiņš, bet kaimiņu starpā mums ir nerakstīta vienošanās, kur katrs novieto savu auto. Ir jauni iemītnieki, kuri to nezina, bet ar viņiem vienmēr aprunājamies, un viss ir kārtībā,» atklāj A. Jakupāns.

Viņš vērš uzmanību ne tikai uz transportlīdzekļu novietošanu, bet arī citām problēmām, ko novērojis. «Ja runājam par pārvietošanos pa dzīvojamo māju pagalmu, atļautais braukšanas ātrums ir 20 kilometri stundā, bet kā daudzi brauc? Cik vien autiņš var izspiest! Tas ir būtisks apdraudējums pārējiem iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem. Un nav neviena, kurš dzīvojamo zonu kontrolē. Valsts policija norāda pašvaldības policijas virzienā, kuriem savukārt nav radaru, lai pārliecinātos par braukšanas ātrumu. Dobeles novada pašvaldības policijai, piemēram, ir radari un tiesības piemērot sodu. Tas ievērojami uzlabo situāciju. Arī jautājums par transportlīdzekļu novietošanu — nereti pagalmā, kas ir pie mājām, kur dzīvoju, automašīnas novietotas uz gājēju ietvēm, un cilvēkiem nākas brist pa dubļiem, lai tiktu garām. Kāpēc uz to neviens neskatās?

Pasniedzot teoriju jaunajiem autovadītājiem, par to visu tiek stāstīts. Protams, lai arī priekšroka ir gājējam, arī viņam jāuzmanās, lai netraucētu. Noteikumos teikts, ka gājējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savas tiesības, arī dzīvojamajā zonā,» atgādina A. Jakupāns.

Pašvaldības policijas priekšnieks gan nepiekrīt apgalvojumam, ka pašvaldības policija nesoda par nepareizi novietotām automašīnām pagalmos. «Varu apgalvot, ka ir vadītāji, kas saņēmuši sodu par nepareizi novietotu automašīnu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos. Par pārvietošanās ātrumu nevaram sodīt, jo mums nav ierīču, kas nosaka ātrumu; to dara Valsts policija. Ātruma pārkāpumu jautājums mums nav piekritīgs. Ir lietas, par ko atbild pašvaldības policija, un ir lietas, kas jādara Valsts policijai. Arī viņu kompetencē ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi,» skaidro M. Grīnvalds.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis atklāj, ka īpaši reidi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos tuvākajā laikā netiek plānoti, jo problēma nav tik izteikta, lai to darītu. Kad tiek saņemtas sūdzības, policijas darbinieki uzreiz reaģē, piesaistot ekipāžas, kādu laiku konkrētajās vietās pastiprināti strādā, un situācija normalizējas. «Neesmu dzirdējis, ka dzīvojamo māju pagalmos būtu plānots uzstādīt ātruma radarus. Domāju, ka šādu iekārtu izvietošana būtu vērtīga, bet viss atkarīgs no finansējuma un tā ieguves avota. Katrā ziņā Valsts policijai šādu līdzekļu nav,» pamato J. Visockis.

Atgriežoties pie jautājuma par automašīnu novietošanu, rodas divi secinājumi — vai nu jāievēro šoferu nerakstītie likumi, savā starpā draudzīgi vienojoties, vai nu jārīko mājas iedzīvotāju kopsapulce, kur tas tiek nolemts. Ja iedzīvotāji nespēj vienoties paši savā starpā, ir jāvēršas tiesā.

