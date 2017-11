Seši cilvēki, kas par tevi stāvēs un kritīs 24.11.2017

Kā vienīgajam bērnam, kuram nekad nav bijusi jādala sava istaba ar citiem vai jāstrīdas ar brāļiem un māsām par savu taisnību, interviju ar Lidiju Ēci gaidīju īpaši. Ēču ģimenē ar nelielu gadu starpību izlolotas piecas atvases. Lidija ir vecākā māsa un uzskata, ka tas viņai palīdzējis attīstīt vadītāja spējas. Viņa ir pārliecināta: arī pašu reiz ieskaus kupls bērnu pulciņš.

— Kā ir uzaugt lielā ģimenē?

— Tā ir privilēģija. Man ir gan brāļi, gan māsas un tāpat arī maniem brāļiem un māsām. Jau no mazotnes bija iespēja iepazīt atšķirīgās abu dzimumu rakstura iezīmes.

Esmu vecākā, ar jaunāko brāli mums ir desmit gadu starpība. Domāju, ka vecākās māsas statuss ir palīdzējis attīstīt vadītāja dotības. Darbā reiz runājām par daudzbērnu ģimenēm un secinājām, ka, uzaugot kopā ar vairākiem brāļiem un māsām, bērns automātiski trenējas pastāvēt par savu viedokli. Ja ir tikai viens brālis vai māsa, strīdies ar vienu, bet, ja ir vairāki, meklē atbalstu pie citiem, pulcē sev apkārt līdzīgi domājošos, vai tieši pretēji — pieņem citu viedokli. Ģimenē par mazākajiem biju atbildīga, man viss bija jāvar. Nezinu, vai cilvēks piedzimst par līderi vai par tādu kļūst, jo es gan piedzimu, gan kļuvu. Man jaunāko pieskatīšana vienmēr sagādāja prieku — biju galvenā, un pārējiem bija jāklausa.

Visa mūsu dzīve ir balstīta uz sadarbošanos ar apkārtējiem. Ir labi, ka to var mācīties no mazotnes, starp brāļiem, māsām, drīksti kļūdīties, un neviens tevi nemetīs ārā no mājas, nerīkos «pasaules galu». Tevi pamācīs, piedos un aizmirsīs. Tas gan nenozīmē, ka apzināti kādam vari darīt pāri. Ģimene man iemācījusi cilvēkmīlestību, dalīšanos un pieņemt dažādus uzskatus.

— Vai mazāko pieskatīšana tev nevienā brīdī nešķita kā pienākums, bez kura varētu iztikt?

— Uzaugām lauku mājā. Pēc skolas devos mājup, neapmeklēju ārpusklašu nodarbības. Iespējams, pieskatīšana nešķita apgrūtinoša, jo nenācās ziedot kādu citu aktivitāti.

Atceros, ka tētis nekad nejaucās mūsu strīdos. Citi varbūt uzskata, ka bērni ir jāizšķir, viss jānoskaidro, bet viņš mums ļāva pašiem atrisināt konfliktus. Tā iemācījāmies savstarpēji vienoties. Mūsu starpā gan nebija milzīgu strīdu, tikai sadzīvisku jautājumu risināšana. Piemēram, vienreiz spēlējāmies ar bārbijām. Māsas lelle bija nomirusi un augšāmcēlusies. Mēs dusmojāmies, ka tā nevar būt! (Smejas.)

— Esi uzaugusi kristīgā ģimenē. Šķiet, ka ģimenēs, kurās godā kristīgas vērtības, ir vairāk bērnu.

— Zinu kristiešu ģimenes, kurās ir daudz bērnu, un arī tādas, kurās ir tikai viens. Mūsu ģimene ir kristieši piektajā paaudzē. Mammai ir viens brālis, tētim — tikai divi. Radu ģimenēm ir divi, trīs bērni. Mūsu radu saimē esam lielākā ģimene. Taču manas māsas ir precējušās ar vīriem, kuri uzauguši daudzbērnu ģimenēs. Tāds tādu saprot. Es arī gribu lielu ģimeni, jo zinu, cik tas ir forši. Tā ir priekšrocība!

— Kādas ir priekšrocības? Tev bijusi iespēja izkopt līdera talantu, svētkos nekad nav vientuļi?

— Jā! Tētim tikko bija dzimšanas diena, bijām visi kopā.

Ģimene man iemācījusi paļaušanos citam uz citu. Dzīve ir mācījusi, ko nozīmē paļauties uz citiem, ne vienmēr tas bijis veiksmīgi, bet uz ģimeni var paļauties vienmēr. Ja vajag atbalstu, zinu, kur vērsties.

Lai uzturētu labas attiecības, tās jākopj. Ir jāpalīdz, negaidot par to kaut ko atpakaļ. Mūsu starpā valda beznosacījumu mīlestība. Arī draudze man iemācījusi — par izdarīto man nevajag «paldies», es daru, jo gribu un man patīk. Es palīdzu savai ģimenei, negaidot, ka viņi man palīdzēs, bet viņi, protams, man palīdz, kad tas vajadzīgs.

Man ir brīnišķīga ģimene! Viņi ir mans pirmais atbalsts manās trakajās idejās, zinu, ja neviens cits, tad viņi!

Bērni tikai iegūst no uzaugšanas kuplā ģimenē. Protams, ka mammai nebija viegli. Sešu gadu vecumā mani sāka sūtīt uz skolu, jo bija grūti ar visiem tikt galā. Bet tagad esam izauguši. Viss labais reiz nāk atpakaļ!

— Cik, tavuprāt, būtiski ir līdzekļi ģimenes veidošanā?

— Labs piemērs ir mani vecāki. Viņi apprecējās ļoti jauni. Mammai bija 19, tētim — četri gadi vairāk. Tētis studēja. Es piedzimu, kad mammai bija 21 gads, sekoja māsas un brāļi. 90. gadu sākumā visā Latvijā bija grūti apstākļi.

Mēs vienmēr paļaujamies uz Dievu, viņš visu kārto. Tas gan nenozīmē, ka pēkšņi no debesīm nokrīt miljons, bet, piemēram, Latvija sāka saņemt humāno palīdzību.

Galvenais, lai bērni izaugtu, ir apģērbs un ēdiens. Dzīvojot laukos, mums bija govis, vistas, daudz ko izaudzējām paši, un viss bija kārtībā. Bijām paēduši, visi esam labi izglītoti.

Jābūt paļāvīgiem, jo nekad nebūs laika, nekad nebūs pietiekami daudz naudas, nekad nebūs pabeigts viss iesāktais… Tomēr tas nenozīmē, ka dzīvē nekas nav jāplāno.

Man pašai nav bērnu, un par šo tēmu varu tikai filozofēt, bet, skatoties uz maniem vecākiem, redzu, ka nav jābūt ļoti turīgiem, lai izaudzinātu kuplu ģimeni. Katrs bērns ietekmē ģimenes budžetu, no daudz kā nākas atteikties, tomēr redzu, cik tas ir būtisks ieguldījums nākotnē.

— Nav jāuztraucas par vientuļām vecumdienām. Par to, ka reiz jutīsies viens un nevajadzīgs.

— Tādēļ kuplu ģimeni novēlu ikvienam!

— Kā vecāki spēj sadalīt savu mīlestību tik daudzās daļās?

— Piedzimstot māsai, man bija pusotrs gadiņš un dzīves skarbumu neapzinājos. Mums bija un arī tagad ir brīnišķīgas vecmāmiņas, tolaik arī vectētiņš. Arī citi radi. Es biju pirmā, un saņēmu nedalītu uzmanību, tās nekad nav trūcis. Nejutu, ka, māsai piedzimstot, tās paliktu mazāk.

Kad brāļi bija padsmitnieki, mē­dzu jokoties par viņu nedarbiem — ja savulaik es būtu ko tādu izdarījusi, sen būtu sarāta. Vecākiem katram no mums bija sava individuāla pieeja.

Nekad neesmu izjutusi, ka kādu mīl vairāk vai kādu mazāk. Vienmēr esmu jutusi, ka mani mīl bezgalīgi. Redzu, ka arī māsas un brāļus mīl tieši tāpat.

