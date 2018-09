Septembris mūža garumā 25.09.2018

Kad pašiem skolas gaitas tāltālā pagātnē, izaudzināti bērni un varbūt vēl tikai beidzamajās klasēs mācās mazbērni, vienalga septembris nāk ar īpašām izjūtām visa mūža garumā. Mūsu, Dinsberga skolasbērnu, norunātais ikgadējās tikšanās laiks ir mēneša otrajā sestdienā. Šoreiz tas pasakaini iekrita tieši 1. septembrī.

Citreiz mūsu ir bijis vairāk. Uz pirmās kopbildes saskaitīju vairāk nekā simtu, arī par astoņdesmit dalībniekiem nevarēja teikt, ka maz. Nu ieradušies vien knapi četrdesmit. Es biju no vidējā gājuma, 1952.—1959. gada skolasbērns. Vecākajai paaudzei — pāri astoņdesmitiem, mazajiem bērniem, kas, šajā skoliņā tikai degunu apsildījuši, 1964. gadā jau atradās aiz slēgtām durvīm, arī jau pāri sešdesmitiem. Kā parasti, viss sākās ar mīļām labdienām, bučām un pierakstīšanos, lai skolas žurnālā paliek ziņas par šīgada apmeklējumu.

Šī bija apaļas jubilejas reize. Kā nekā apritējuši apaļi 180 gadi, kad Dundagas mācītājs Kārlis Glēzers beidzot bija piedabūjis majorātkungu Kārli fon Ostensakenu, ka ir taču jāpilda jau 1804. gadā Krievijā pieņemtais likums, kas noteica: katrā draudzē jādibina vismaz viena skola. Ap 7000 dvēseļu lielajai Dundagas apriņķa draudzei tika piešķirti nomaļie «Kubali» un par skolotāju mācītājs bija noskatījis savu kučieri Ernestu Dinsbergu. 1838. gada rudenī vienā «Kubalu» istabā mācības uzsāka 10—15 bērnu. Uz jauno skolas ēku Ernests Dinsbergs pārcēlās 1842. gada Ziemassvētkos. Guļbūves māja bija uzbūvēta 20 asis gara, septiņas asis plata un astoņas ar pusi pēdu augsta, pēc tā laika aprēķina — ar 12 istabām, vidū — manteļskursteni ar plašu uguņa namu.

Jā, mīļš paldies Ievai Tālbergai par šo bukletiņu, kurā visu to varu izlasīt, ar skolas laiku atgādinošu 1952. gada fotogrāfiju uz vāka, teksta uzmetumu un atmiņu rosinošām krustvārdu mīklām par vēsturi. Karoga uzvilkšana, kopīgi nodziedāta himna, jā, un klusuma brīdis Ivaram Abajam… Pirmais salidojums kopš viņa šaismājās nav. Un varbūt tāpēc arī tik daudzi vairs uz salidojumu nebrauca, jo nespēja iedomāties, kā būs bez Ivara. Viņš mūsu skoliņu bija augšāmcēlis un noturējis veselus 25 gadus. Ernests Dinsbergs reiz rakstīja, ka «vietā, kur skolu zīmēja, bij purvs, mežs, vardes un krupji», bet tagad, var teikt, atrodamies gaismas oāzē, lai gan 180 gadi ir neaptverams laiks.

Dzīve turpinās, un jubilejas salidojuma dalībnieki jutās ļoti gaidīti. Bija īsta svētku programma. Brīnišķīgu koncertu sniedza no Rīgas atbraukušās «Austras koka» koklētājas, no sirds izsmējāmies par sirsnīgo Pūņu amatierteātra uzvedumu, Ieviņa mums novadīja ļoti asprātīgas mācībstundas, ēdām gardu kliņģeri. Divpadsmitos sapulcējušies, tikai piecos sākām pamazām izklīst. Patiešām laimīga diena, kādam jau pienākas būt 1. septembrim. Šis saulainais mēnesis mums turpinās mūža garumā. Lai gan Sofija Dravniece savās atmiņās rakstījusi, ka «skole bi jamāces no 15. oktober li 15. aprill». Nuja, peic rāciņņemšen un kad vairs nebi jaiet ganes. Bet tas jo bījs tād laiciņ apakeļ, — Dravniek Sofij skole i sācs iet 1903. gade, tas i gād peic tam, kad Dinsberg Ernests jo bi apgūles «Kužnik» kapes.

