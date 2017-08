Septembra vidū nāks klajā Baibas Šuvcānes grāmata «Lībiešu krasts» 23.08.2017

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu septembra vidū klajā nāks Baibas Šuvcānes ceturtā grāmata, kurā apkopota lībiešu piejūras ciemu vēsture un tajos notiekošais mūsdienās. Autore teic, ka grāmata ir kultūrvēsturisks ceļvedis, kas ir turpinājums un reizē arī noslēgums agrāk veiktajiem pētījumiem un sarakstītajām grāmatām par lībiešiem, viņu kultūru, dzīvesveidu, vēsturi un mājvietu Ziemeļkurzemes piekrastē.

Ideja par grāmatas tapšanu

nākusi no piekrastē dzīvojošajiem. Būtiska ierosme tās veidošanai bija arī apzināšanās, ka mūsdienās arvien vairāk ļaužu apmeklē lībiešu krastu un vēlas izzināt lībiešus un Ziemeļkurzemes jūrmalas ciemus. «Sapratu, ka šī grāmata ir vajadzīga,» saka autore. Atbalsts idejai gūts arī izdevniecībā «Lauku avīze», kas kopš šī gada augusta pārtapusi par izdevniecību «Latvijas mediji». Tā pagājušajā gadā uzsākti darbi pie grāmatas rakstīšanas un vākto materiālu apkopošanas, kas noslēgušies tikai tagad, kad grāmata 17. augustā nodota iespiešanai tipogrāfijā. No pagājušā gada pavasara līdz pat rudenim, sākot no Ovišiem līdz pat Melnsilam, izstaigāti visi lībiešu ciemi. Uzņemtas daudzas fotogrāfijas, tāpēc kultūrvēsturiskais apkopojums būs bagātīgi arī ilustrēts. Aplūkojot gan senākas vēstures liecības, gan mūsdienās ciemos redzamo, lasītājam būs iespē­jams salīdzināt, kā tie mainījušies laika gaitā.

2002. gadā iznāca

Baibas mammas Valdas Marijas Šuvcānes sarakstītā grāmata «Lībiešu ciems, kura vairs nav». Toreiz grāmata bijusi pirmā tāda tik vērienīga materiāla apkopojums par Ziemeļkurzemes piekrastes lībiešu ciemiem. Pagājuši 15 gadi, un arī izmaiņas ciemus ir skārušas. Maz jauninājumu ir tādās apdzīvotās vietās kā Lūžņa, Lielirbe, Jaunciems. Pārējos ciemos gan manāma rosība. Vairāk cilvēku tajos ir gada siltākajos mēnešos, jo tādu, kas piekrastē dzīvotu visu gadu, esot ļoti maz. Dažos ciemos, pat uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. «Priecājos par tiem cilvēkiem, kas šeit ienākuši, prot cienīt šo vietu, vēlas būt tai piederīgi un izzināt vēsturi,» saka grāmatas autore.

Grāmata būs kā kultūrvēsturisks ceļvedis. «Ja iepriekšējās grāmatas bijušas par konkrētām vietām — Kolku, Vaidi — tad šoreiz tajā būs visi piekrastes ciemi, sākot no Ovišiem līdz pat Melnsilam. Grāmatā iespēju robežās apkopota kultūrvēsturiska informācija par šiem ciemiem, cilvēkiem, tai skaitā galvenajām kultūras personībām, dabu, dzīvesstāstiem. «Manuprāt, svarīgākais, kas cilvēkiem par konkrēto vietu būtu jāzina. Tas ir liels ieguvums, ka šādu cilvēku piekrastē ir,» teic B. Šuvcāne. «Katra grāmatas nodaļa beidzas ar šodienas situāciju ciemā. Priecājos, ka mums ir Slīteres nacionālais parks. Šī aizsarga sistēma, kas darbojas pietiekami labi, veicina arī to, ka piekrastes ciemos nerodas nevajadzīgas pilis. Tie rāmi dzīvo savu jauno laiku dzīvi un arī par to būs stāstīts.» Grāmatas ievadā, kas pie lasītājiem nonāks septembra vidū, autore raksta: «Nepieciešamība saglabāt informāciju par lībiešu kultūras telpu Ziemeļkurzemē un popularizēt lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt izpratni par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu, etnisko identitāti un tradīcijām bija autores galvenais virzītājspēks grāmatas veidošanā. Pasaule strauji mainās, un ir būtiski saglabāt liecības par aizgājušo laiku nākamajām paaudzēm.»

