Senās uguns naktī Rojā atver «Tautas saimes grāmatu» 01.09.2017

«Ģērbies, saule, sudrabota» — tālu piekrastē aizskan latviešu tautasdziesma solistes Marikas Timermanes izpildījumā, un, kā krietnajam klausītāju pulkam nekavējas paskaidrot Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka, tas bijis «veltījums saulītei, kura mūs šovasar ne visai lutināja; veltījums uguns naktij, kad visapkārt Baltijas jūrai gan mūsu kaimiņu ciemos, gan pretējā krastā citās valstīs tiek iedegti ugunskuri senču godam un Baltijas jūrai.»

Taču šajā vakarā dziesmai, izrādās, ir arī cita nozīme: ar to tiek atvērta «Tautas saimes grāmata» — unikāls projekts Latvijas simtgadei. To apliecina pats projekta vadītājs Aivars Meija, precizējot, ka «Ģērbies, saule, sudrabota» izskanējusi arī visas iepriekšējās reizes, atverot grāmatu citos Latvijas novados.

«Tagad mēs jau iedziedājām 14. grāmatu. Tādu grāmatu mums ir 25 pa visu valsti, visos reģionos — Kurzemē piecas, Rīgā piecas, Zemgalē, Latgalē… — visur pa piecām grāmatām. Un katrs no jums var ierakstīt tajā savu novēlējumu Latvijas simtgadei, savus labākos sapņus, savus lielākos pārdzīvojumus. Šī grāmata atradīsies pie jums līdz nākamā mēneša beigām. Labu veiksmi jums visiem un padomājiet, ko ierakstīt, jo grāmata glabāsies nākamos simts gadus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Nākamā gada septembrī visas 25 grāmatas tiks nogādātas Valsts prezidentam, kurš savukārt tās nogādās Nacionālajā bibliotēkā. Un padomājiet — to, ko jūs būsiet ierakstījuši, varēs izlasīt jūsu mazbērni un mazmazbērni. Mūsu valsts vēsturē šī ir pirmā grāmata, kas tiek rakstīta ar roku un kurā tauta izteiks savus novēlējumus Latvijai tās simtgadē,» sacīja A. Meija un nodeva «Tautas saimes grāmatu» Rojas jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātājai Gundegai Balodei, kura savukārt solīja tuvākajā laikā sastādīt grafiku un nogādāt grāmatu arī pārējos novada ciemos, lai katram būtu iespēja ierakstīt tajā savu novēlējumu.

