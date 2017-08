Sekot sirdij un nedēļu nesākt ar došanos uz darbu 03.08.2017

Sēžu četrās sienās redakcijā, noāvusi basas kājas, uz galda stāv svaigi plūktas asinszāles no pļavas Mazirbē, drēbes ož pēc ugunskura dūmiem, seju rotā plats smaids, un pakrūtē siltuma sajūta par to, ka uz pasaules vēl ir tādi cilvēki kā Krišs un Zigis. Pirms brīža no viņiem atgriezos, kas nu jau man kļūst par ikgadēju vasaras tradīciju. Viņi dzīvo, vadoties pēc sirdsbalss, kā dēļ viņiem nākas lauzt milzu kvantumu sabiedrības stereotipu un tās izdomātu noteikumu.

Pagājušā gada vasarā rakstīju par Krišu (Krišjānis Jermaks) un Zigi (Zigmārs Lācis), kuri pavasarī pārcēlās no lielpilsētas uz dabas nostūri Slīteres nacionālā parka teritorijā, «Rākstos». Krišam, kurš savulaik strādāja par juristu, radās ideja izveidot bērnu līdzsvara velosipēdu «Brum Brum», kas ieguvis milzīgu popularitāti. To novērtējuši pasaules labākie dizaineri, un iegūtas vairākas starptautiska līmeņa balvas. Puiši ziemas periodu aizvadīja Lielupē, savukārt šovasar atkal atgriezušies Mazirbes pusē.

Piemēri dēliem

Ar auto pieveicot dažus simtus metru meža ceļa, piestājam pļavas malā. Tālāk dodamies pa labi iemī­dītu taciņu gar meža kanti, līdz nonākam vietā, kur puiši iekārtojušies. Dūmu strēle informē par viņu lokācijas vietu. Krišam un Zigim līdzi dēli — Hugo, Teo un Enriko. Visi pieci smaida kā maija saulītes. Brūni iedeguši, slaidi un harmoniski. Tik mierīgus bērnus šajā vecuma posmā (no 6,5 līdz 8,5 gadiem) vienuviet vēl nav nācies sastapt. Pēc siltiem apskāvieniem sēžamies pie ugunskura, vigvama viducī. Uz liesmām silst ūdens, kur puiši sev pēc tam gatavo griķu putru.

Pats pirmais, ko Krišs pavēsta, ir tas, ka pēc aizvadītā gada dzīvošanas Mazirbes pusē ir būtiski mainījusies gan pašu, gan bērnu imunitāte, kā arī ir pieņēmušies spēkā un izturībā. «Tagad varam būt Tēvijas sargi! Gan mēs, gan mūsu dēli, kuri pievelkas, pumpējas, darbojas ar cirvi un mačetēm, prot iekurt ugunskuru un pagatavot ēst, rāpjas kokos un veic citas lietas. Ja kādā dienā kas notiktu, viņi zinātu, kā izdzīvot un ko darīt! Mammām ir jāsniedz beznosacījuma mīlestība, bet mums, tēviem, jārāda, kā izdzīvot šajā pasaulē. Kā citādāk, ja ne ar savu labo piemēru? Bērniem visu laiku atgādinām: es dzirdu, es aizmirstu; es redzu, es atceros; es daru, es saprotu,» par pieredzi ar dēliem stāsta Krišs.

Abi vīrieši atminas bērnības laikus, kad redzēja pretstatus savos vecākos, kuri mācīja vienu, bet paši darīja ko citu. Viņi saviem dēliem grib sniegt labu piemēru. «Galvenais, ka mums patīk pavadīt kopā laiku! Ir izveidojusies lieliska saikne, jo redzam, ka puikas raujas pie mums, nevis telefoniem,» uzsver Krišs. Viņš runā par jauniešiem un pieaugušajiem, kuri spaida viedtālruņus, meklējot dzīves jēgu tur. Nepametot sajūta, ka cilvēki tā vien gaida, kad parādīsies ziņas par kādu sprādzienu vai nelaimi, jo viss ir apnicis. Visas filmas un seriāli noskatīti, vairāk nav, ko darīt ,un nezina, ko iesākt ar dzīvi!

Vaicājot zēniem, vai viņi šovasar gribēja atgriezties Mazirbē, visi vienbalsīgi teic: «Gribējām!» Viņiem vislabāk patīk izgatavot zobenus un citus rīkus no koka, taisīt štābiņus, braukt uz jūru un Ovišos lasīt smukus akmentiņus. Puikas lepni izrāda sevis gatavotos koka izstrādājumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Enriko aizgājušajā naktī gatavotajai koka vālei. Teo paziņo, ka visgudrākais no viņiem esot Enriko. Otrais tam neparko nepiekrīt, sakot, ka arī Teo pats ir ļoti gudrs. Sarunā iejaucas tēvi, norādot, ka nav tāda lineāla, kas izmērītu gudrību.

Pasaules līmeņa bizness

Pagaidām «Brum Brum» darba štābs atrodas Lielupē,­ aktīvo komandu sastāda trīs cilvēki. Rīgā ilgi nevarot uzturēties, jo pilsētas «tikai izsūc, vietā nedodot neko». Pretī cilvēks saņem tikai zilus riņķus zem acīm, beigtus nervus, staigā apkārt saskābis, līdz iegrimst depresijā.

Uzņēmuma biznesa vide sakārtota, uzņemot apgriezienus ar stabilu partneru piesaisti. Pasaulē lielākais tirgotājs «Amazon» veiks «Brum Brum» ritenīšu reklamēšanu un pārdošanu. «Mārketinga plāns sastādīts jau gadu uz priekšu. Tas mums sniedz taktisko brīvību un licenci operēt. Aizvien saskaramies ar citu cilvēku attieksmi, kas mūs sauc par hipijiem, burvjiem, šamaņiem vai kā nu kurš grib. Bet galu galā viņi atduras pret mūsu lielo smaidu un to, ka viņiem pirmdien jādodas uz darbu, bet mēs varam te sēdēt ar bērniem un ugunskurā cept kartafānus (kartupeļus), lasīt zemenes un vārīt putriņu. Varam ieiet jebkurā bankā, un vienalga, cik mums ir gari mati vai melns deguns no pelniem, visi mūs sagaida, jo zina, ka mums ir pasaules līmeņa bizness ar Latvijā ražotu produktu,» ar milzu smaidu sejā teic biznesa idejas autors.

Līdz šim produkts pārdots visā pasaulē neskaitāmos daudzumos, un tiek saņemtas vislabākās atsauksmes. Tā kā šis bizness sniedz bērniem laimi un tas balstīts uz vietējiem resursiem, uzņēmēji jūtas lepni par sasniegto. Kā izrādījies — biznesa vide un ekonomikas teorija bijusi vien «fasādes pulēšana, nekas no tā nav vajadzīgs». Kā pirmo apgāzuši teicienu, ka biznesā draugu nav. Krišs ar Zigi ir draugi kopš agras bērnības.

Saskābusī sabiedrība

Redzot situāciju pasaulē un tepat, Latvijā, vīri secina, ka nākotnes līderi ir «švakā situācijā». Krišs šeit piesauc teicienu — ko tu tāds saskābis sēdi? Nācija, viņaprāt, ir pārāk saskābusi. «Redzam, ka cilvēki ir kā salietojušies (no angļu valodas high, kas nozīmē — būt narkotisku vielu reibumā, eiforijā) — cukuru, gaļu un citas vielas, kas mums organismā rada skābu vidi, līdz ar to esam saskābuši arī burtiskā nozīmē. Ēdam pārāk maz augļus un dārzeņus, mums ir liela vajadzība pēc sārmainas vides,» viņš spriež.

Secināts, ka dzīvē viss ir izteiktā balansā. Pašiem kļūstot gaišākiem un jaukākiem, pretī nākot aizvien tumšāki un drūmāki izaicinājumi. Ir tādi cilvēki, kuri vienmēr ienīdīs un viņos būs žults. Tas pierādījies pērn, kad sagatavojuši un iesnieguši projektu Lauku atbalsta dienestā saistībā ar «Brum Brum» biznesu, lai izdotos Mazirbes īpašumā izveidot darba štābu. «Viņas (LAD darbinieces) atklāti sacīja, ka mūsu nodomi neesot tik balti un mēs neesam tik pūkaini, kā sevi pasniedzam. Ka bizness, ko esam ieplānojuši, neesot dzīvotspējīgs. Dienesta vadītāja bija izteikti saskābusi dāma, kura ļoti subjektīvi izteica savu vērtējumu. Dzīvē mēs katrs dabūsim to, ko esam pelnījuši. Cilvēks ir kā maza pasaule, un pasaule ir kā mazs cilvēks,» ir pārliecināts Krišs. Puiši no savas vārdnīcas izņēmuši vārdu «cerība», vairākkārt atkārtojot sakāmo — ja kaut kas nesanāk, jāpalielina ticība.

Dzīvot saskaņā ar sevi

Krišs un Zigis uzturā vairs nelieto gaļu, cukuru, nekāda veida ķīmiskas vielas. Lielupē atvienojuši ledusskapi, jo vairs nesaprotot, ko tur likt iekšā. Virtuvē un vannasistabā visu mazgā ar sodu un etiķi vai etiķi ar ievilkušos citrusa miziņu. Televīziju neskatās. Kļuvuši par lieliskiem pavāriem. Viena no mīļākajām receptēm — pildīti kabači ar sojas ragū. Līgo svētkos liels atklājums bija marinēts sojas šašliks. Daudz uzturā izmanto sēņu ēdienus, kvalitatīvus rīsus un garšvielas. Lielisks enerģijas sniedzējs ir kaņepju eļļa. Ziga sieva Sindija apmeklē dažādus seminārus, papildinot zināšanas par tējām un uzturu, kas ikdienā tiek kopīgi pielietotas.

Vīrieši uzsver, cik būtiska ir dabiska, pašaudzēta pārtika. Pašiem plāns nodarboties ar permakultūru (viedā saimniekošana). Lauks tiek nolīdzināts, pārbaudīts pH līmenis (ja par skābu, uzkaisa pelnus), noklāj kartona plāksnes, uz tām salmus, kam pa virsu sezonas garumā liek kompostu. Pavasarī izveidojusies augsnes kārta, kur sēt un dēstīt sev vēlamos produktus. «Un pēc tam trīs gadu garumā katru dienu ej un ēd! Tā ir laime, kad redzi, kā aug tavs ēdiens,» teic Krišs.

Nonākam līdz sarunas brīdim, kad spriežam, ka nevajag satraukties par lietām un notikumiem, bet gan iegūt paļāvību kā putniņam debesīs, kuram katru dienu ir pilns vēders un vieta, kur gulēt. Nevienu zeme neiesūc. Tieši tāpēc puiši arī nesatraucas par tādiem sīkumiem kā lietus, norādot, ka ir cilvēki, kuri izbauda, izjūt lietu, un ir cilvēki, kuri vienkārši kļūst slapji. Salmu guļvietas blakus ugunskuram un mīļu cilvēku sabiedrība. Neko vairāk nevajag.

«Uzspēlējam bungas, aizbraucam līdz jūrai, puikas kāpj kokos… Mums ar Zigi ik pa laikam ienāk prātā domas, kā vēl uzlabot «Brum Brum» ritenīti. Ideju ātri uzskicējam blociņā, nobildējam, nosūtām uz Rīgu, kur RTU dizaina fabrikas puikas pēc pāris dienām jau uztaisījuši prototipu. Mēs saprotam, ka tā īstā iedvesma rodas te, dabā. Te ir viss, kas vajadzīgs, jo mēs visi esam zemes bērni, un aiz katra no mums stāv dzimta. Tagad strādājam pie tā, lai sakārtotu attiecības ar vecākiem, kuri ir satraukušies par mums, joprojām nesaprotot, kā finansists un jurists var kļūt par meža brāļiem un izgudrotājiem. Saprotam, ka stāstīšana neko nemainīs, tāpēc varam tikai rādīt savu piemēru,» ir pārliecināts Krišs. Viņš uzskata, ka arī vecākus viendien izdosies novest līdz smaidam un mieram.

Neraut un negrābt

Puišiem ir sapnis nākotnē Maz­irbē uzcelt skolu. Viņi saprot — lai vairāk iegūtu, vajag vairāk dot. «Vajag, lai cilvēki notic tam, ka visi varam būt draugi. Tikai kopā ir spēks. Tie, kas aizgājuši uz pilsētu, lai viņi tur paliek! Tajā pašā laikā ir arī cilvēki kā mēs,» uzskata Krišs. Viņi nav atmetuši plānu īpašumā uzcelt māju, tomēr, atšķirībā no pagājušā gada, sapratuši, ka nedrīkst neko sasteigt. Visu vajag darīt lēnām, bet pamatīgi. Kriša dēlēns Teo pēkšņi skaļi pavēsta: «Neraujiet un negrābiet!» To puikām iemācījuši tēvi, kuriem to sacījusi dziedniece Marija Otomere no Dūmeles ciema Dundagas novadā. Un arī mazās atvases izprot domas jēgu.

«Negribam neko slēpt, gluži otrādi — aicināt, dalīties un parādīt, ka neesam piesaistīti nevienai lietai. Gribētu, lai te nāk jaunieši un darbojas! Ja kāds redz karmisko saikni ar mani vai Zigi un spēj veikt vienošanos par to, kādu dzīvi mēs katrs gribam dzīvot. Te atkrīt alkohols, tabaka, cukurs, traukus mazgājam ar pelniem, matus ar zilajiem māliem vai sodu. Esam tikuši galā ar digitālo heroīnu, jo arī paši pirms tam meklējām dzīves jēgu internetā. Mums nevienam nav nekas jāpierāda. Labāk, lai bērni mūs redz ar cirvi rokās, nevis telefonu. Jābūt jēgpilnai darbībai,» pārdomās dalās Krišs.

