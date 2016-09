Sedz koncertšova zaudējumus vairāk nekā 13 tūkstošu eiro apmērā 06.09.2016

13. augustā, kad norisinājās Dižmāras gadatirgus un Talsu draugu dienas Prieņu zīmē, cilvēkiem vakarā bija iespēja apmeklēt arī koncertšovu «Tā nav dzīve, tas ir kino». Organizatori uzskata, ka uz pasākumu neieradās pietiekams cilvēku skaits galvenokārt slikto laika apstākļu dēļ. Diemžēl lietus Talsu novada budžetu samazinājis par 13 523,31 eiro, lai apmaksātu pasākumu.

Kā norādīts Talsu novada domes lēmumā, nolūkā nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu programmu, Sauleskalna brīvdabas estrādē tika organizēta pasaules populārāko kinofilmu un mūziklu koncertšovs «Tā nav dzīve, tas ir kino», kura kopējās izmaksas bija 16 890,00 eiro. Pasākuma biļešu realizāciju nodrošināja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams: iepriekšpārdošanā SIA «Biļešu paradīze» kasēs, pasākuma dienā Talsu tautas namā. Kopumā biļešu ieņēmumi veidoja 3366,69 eiro (pārdodot 366 biļetes), līdz ar to starpību sastāda augstāk minētie 13 523,31 eiro.

«Pasākums bija krāšņs, skaists un garš un no apmeklētājiem bija dzirdamas labas atsauksmes. Sākotnēji izskanēja informācija, ka pasākums neesot pietiekami popularizēts, bet zinu, ka sabiedrisko attiecību nodaļa īpaši pie tā strādāja. Reklāmas bija arī nacionāla mēroga medijos. Viens no faktoriem, kas ietekmēja apmeklētību — tajā pašā vakarā Rīgā notika līdzīgs pasākums ar identisku nosaukumu; to atspoguļoja arī televīzijā. Pieļauju, ka cilvēki izvēlējās palikt mājās un vērot koncertu televīzijā. Tāpat, protams, arī nelabvēlīgie laika apstākļi. Tas liek mums aizdomāties, vai ir nepieciešami divi krāšņi svētki vienas vasaras laikā,» Talsu novada domes finanšu komitejas sēdē 18. augustā skaidroja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa.

«Noteikti jāveic dziļāka analīze,

lai saprastu, kāpēc radās šāda situācija. Vai tie bija tikai klimatiskie ap­stākļi vai arī bijuši citi faktori? Summa tomēr ir ļoti liela. Ja gribam kādu apjomīgu un skaistu pasākumu arī citas reizes, jāizpēta mūsu iespējas, lai šāda situācija vairs neatkārtotos,» teica Talsu novada domes deputāte Juze­fa Kļava («Talsu novada attīstībai»).

«Visi pasākumi tiks izvērtēti, lai saprastu, kas bija pareizi un nepareizi, kas būtu veicams citādāk. Domājot par nākamā gada lielo pasākumu plānu, apspriedīsim visu arī komitejās, bet pirms tam vajadzētu katram pie sevis pārdomāt, kādi un cik daudzi pasākumi mums ir nepieciešami,» norādīja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane («Reģionu alianse»).

Skarbāki viedokļi izskanēja

domes sēdē 25. augustā. «Šobrīd rodas izjūta, ka atrodamies pie sasista šķīvja. Piekrītu tam, ka ir jāveic analīze, jo summa ir ļoti būtiska. Dzirdēju frāzi no sabiedrisko attiecību nodaļas, ka pasākums «atvilināts», jo arī Ventspils gribējusi to rīkot. Vai tas varētu būt par iemeslu tam, ka pasākums notiek Talsos? It sevišķi, ja tas prasa tik lielus ieguldījumus. Šajā gadījumā naudu varējām izlietot, lai novada iedzīvotāji uz koncertšovu varētu ierasties par velti. Cilvēku aktivitāti varēja prognozēt ātrāk, redzot iegādāto skaitli pirms tam tautas nama un SIA «Biļešu paradīze» kasēs,» sacīja deputāts Dainis Karols («Zaļo un Zemnieku savienība»).

«Jādomā par to, lai varam daļēji vai pilnīgi nosegt šāda veida pasākumu izmaksas, lai cilvēki varētu tos apmeklēt. Nepārprotami tas norāda arī uz to, ka iedzīvotāju pirktspēja nav tādā līmenī, lai varētu atļauties iegādāties dārgas pasākumu biļetes,» bilda deputāts Miervaldis Krotovs («Zaļo un Zemnieku savienība»).

«Domāju, kā koncertšovs būtu apmeklēts, ja spīdētu saulīte un būtu silts. Pieļauju, ka tad apmeklētāju būtu daudz un mēs runātu pavisam citādāk. Nevajag aizmirst, ka tas netika darīts pašmērķa labā, bet ar domu, lai parādītu iedzīvotājiem kaut ko krāšņu un skaistu. Protams, ir diskusija par divu lielu pasākumu rīkošanu tik īsā laika periodā. Mums patīk, kādi pasākumi notiek citviet, kāpēc necensties arī mums? Arī pirms Līgo svētkiem bija bažas, domājot, kāds būs apmeklējums. Tomēr redzējām, ka cilvēku bija ļoti daudz,» viedokli sniedza Talsu novada domes priekšsēdētājs Normunds Tropiņš.

Domes sēdē tika nolemts piešķirt finansējumu 13 523,31 eiro apmērā pasākuma apmaksai.

