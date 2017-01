«Savu vietu starp pārējiem esam atraduši» 25.01.2017

Kad uzrunāju uzņēmuma SIA «Lankas» īpašnieku meitu Lauru pastāstīt, kā uzņēmumam izdevies attīstīties un noturēties dažādu laiku pārmaiņu pūstajos vējos un ko nozīmē būt mazajam uzņēmējam mazpilsētā, viņa piekrīt. Mūsu sarunu ik pa laikam pārtrauc veikalā ienākušie pircēji, ar kuriem Laura sasveicinās, pārmij kādu vārdu un iedod visas lūgtās preces. Ar tikpat lielu laipnību viņa saka ardievas, aicinādama redzēties atkal.

«Vecāki ir lieli darba rūķi,»

teic Laura, kad jautāju par viņu ideju sākt uzņēmējdarbību 90. gadu sākumā. «Ja nebūtu to attīstījuši un joprojām viņi tajā neieliktu visu savu laiku, darbu un sirdi, šaubos, vai mums šādu veikaliņu būtu. Agrāk vecāki turēja lopus, bet, kad nodibināja uzņēmumu, soli pa solim sāka to attīstīt. No viena veikaliņa esam izauguši līdz trīs tirdzniecības vietām, kur darbu dodam ne tikai paši sev, bet arī citiem cilvēkiem. Vecākiem gājis visādi, bet savu vietu starp pārējiem pārtikas tirgotājiem vairāk nekā 20 gadu laikā esam atraduši,» saka jaunā sieviete. Uzņēmumam SIA «Lankas» veikals ir Dižstendē, divi Talsos — «Jana 2» Raiņa ielā un «Senči» Laidzes ielā.

Lai gan no mazotnes redzēts, ka vecāki daudz strādā, un pati viņiem palīdzīgu roku sniedz vairāk nekā 13 gadu, Laura atzīst, ka arī viņai izjūtas pa šiem gadiem bijušas dažādas.

Pēc vidusskolas pabeigšanas

2004. gadā augstākajā mācību iestādē viņa nav iestājusies, bet turpinājusi nodarboties ar riteņbraukšanu, kas tobrīd sirdij bijusi mīļa nodarbe un tajā gūti labi panākumi. Tobrīd arī vecākiem palīdzēts jau daudz vairāk. Vēlāk iegūta augstākā izglītība uzņēmējdarbībā. Laura stāsta: «Neslēpšu, ka bija vēlme dzīvot un strādāt Rīgā. Tad nodibināju ģimeni, piedzima bērni. Kad ir mazi bērni, šis darbs tomēr sniedz savas priekšrocības. Pozitīvais, ka savā uzņēmumā nepieciešamības gadījumā iespējams dabūt brīvas dienas. Nezinu, vai ilgi kādā darbavietā mani turētu, ja regulāri nāktos vairākas nedēļas sēdēt mājās. Mani vecāku veidotajā biznesā notur azarts, jo tas ir mūsu un strādājam sev. Tas dod papildu stimulu celties, iet un darīt. Ja strādātu pie cita īpašnieka, domāju, ka sen šis darbs būtu apnicis, jo nav vienkārši strādāt ar cilvēkiem. Katrs atnāk ar savu garastāvokli, pret ikvienu ir jābūt laipnai un jāsmaida arī astoņos vakarā pēc darbā pavadītajām daudzajām stundām. Arī izteiktās neapmierinātības gadījumā cilvēks ar sapratni jāuzklausa. Strādāt mazā veikaliņā nozīmē, ka tu neesi tikai pārdevējs, bet palīdzīgas rokas jāsniedz visur, kur tās nepieciešamas. Tā ir liela atbildība. Mēs sevi, kādreiz smejoties, mēdzam dēvēt par universālajiem darbiniekiem, jo tādi arī esam. Vecākiem ne vienmēr viss gājis tikai uz augšu un pozitīvi. Viņi šajā darbā ir septiņas dienas nedēļā un 24 stundas dienā, jo mūsu darba diena nebeidzas tikai ar veikala slēgšanu vakarā.»

Lielveikalu ienākšana pilsētā

sākumā vecākos radījusi neziņu, atzīst mana sarunu biedre. Viņasprāt, dzīve pierāda, ka ir cilvēki, kas lielveikalos neiepērkas, jo tie ir par lielu un nav nepieciešams tas klāsts, ko šīs tirdzniecības vietas piedāvā. Tas arī cilvēku disciplinējot nenopirkt ko lieku. «Kaut kas tomēr ir tāds, kas cilvēkus atved pie mums, ja vairāk nekā 20 gadu esam spējuši pastāvēt. Iespējams, tie ir produkti, kas piesaista. Piemēram, mūsu visi trīs veikaliņi gada siltajos mēnešos ļoti labi pārdod šašliku. Nezinu, vai ap Līgo un Jāņu laiku Talsos vēl kāds tik daudz to notirgo kā mēs! Iespējams, tie ir pārdevēji, kas spēj piesaistīt pircējus. Ne visiem ir iespēja un viegli tikt līdz lielveikaliem un pēc tam sapirkto nogādāt mājās,» saka Laura un atklāj novēroto, ka veikalu cilvēki apmeklē ne tikai, lai iegādātos vajadzīgās preces, bet arī lai parunātos, jo jūtas vientuļi. Lielajos veikalos šādu iespēju ir mazāk. No vecāka gadagājuma ļaudīm dzirdēts, ka lielajos veikalos ir grūtības atrast nepieciešamās lietas un tas prasa arī laiku. «Mums vairāk ir «ieskrien — izskrien» veikaliņš, kur pēc piena pudeles vai krējuma bundžiņas nav jāstāv garā rindā,» atzīst Laura.

Talsi ir ideāla vieta,

kur audzināt un skolot savus bērnus, domā uzņēmēja. Rīgā ir cits dzīves ritms un izmaksas. «Ja man nebūtu bērnu, diezin vai es vēl būtu šeit. Man vecāku biznesā rit 13. gads, un joprojām domāju, ka mums ir daudz izaicinājumu priekšā. Ja jautā, vai saredzu arī savus bērnus nākotnē palīdzot mums šajā uzņēmējdarbībā, viņiem esmu teikusi, ka jāmācās valodas, jo nezinām, kas notiks rīt.»

