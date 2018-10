«Savu sakāmo izņem kopā ar protēzi» jeb profesors Danilāns atkal pa savam 23.10.2018

Kristīne Kārkliņa

Profesors un gastroenterologs Anatolijs Danilāns ir tautā iecienīts un godāts kā zinoša un kompetenta personība, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. Viņš ieradās Talsu kinoteātrī 12. oktobrī tā, kā pienākas slavenībām — ar nokavēšanos un labu humora devu.

Anatolijs Danilāns nepieciešamību nolasīt kādu pozitīvu vēstījumu talseniekiem par to, kā veselīgi dzīvot ar domu, lai laiva vienmēr viegla un strauja, iesāk ar devīzi: «Dzīvosim tā, lai tad, kad mēs nomirsim, pat kapracis raud.» Tas, pēc profesora domām, nemaz nav pesimistisks sauciens, bet gan optimisma pilns, jo nomirsim jau mēs visi, bet vajag tā, lai «visi riktīgi noraudas par to, ka tik smuks cilvēks aizgājis prom. Novēlu jums visiem tā,» sirsnīgi savā manierē smejas profesors. Tāpat viņš piemin: «Neticiet nevienam manam vārdam, bet pārbaudiet visu paši, jo jums ir pašiem sava galva!»

«Šodien es jums stāstīšu par to,

ka ļoti rupja kļūda ir apgalvot, ka cilvēkam ir ļoti švaks vai vājš kuņģa zarnu trakts. Mūsu zarnu trakta gļotāda ir kā klints. Mums ir izturīgi orgāni. Un ļoti reti hroniska zarnu trakta bojājuma gadījumos slimību sanāk dabūt ar nepareizu ēšanu,» atklāj profesors. Bieži pie viņa atnākot un sakot: «Profesor, pirms desmit gadien sāku kleksēt kaut ko iekšā, un no tā laika tā barība esot sabeigusi kuņģi un zarnas.» «Nē!» iebilst profesors. «Šodien ir zināms, ka čūlas nerodas ne no nerviem, ne no barības. Tā ir ļoti rupja kļūda, ja zarnu trakta noturēšanas paņēmiens pie veselības ir it kā pareizs ēdiens. Kā saka: «Ēdiet labi, un viss būs kārtībā,» bet tie ir meli!» Cilvēki kļūdās, ja saka — apēdu pipara gabalu, un tas man no tās reizes kuņģī izveidoja čūlu un visu sabeidza. Tā vienkārši nav patiesība.»

Nākamā nepatiesība,

ko atmasko profesors, ir informācija — kādam uzturproduktam piemīt superdziedinošas spējas. Ja kāds saka: «Urrā, krila eļļa atrisināja visas problēmas!» tad neticiet tam! Tas nav zinātniski pierādīts apgalvojums, ka viens produkts spēj padarīt tik stipru kuņģa zarnu traktu, ka nu tas ir nesagraujams,» pārliecinoši piebilst Danilāna kungs. «Vai kāda uztura sastāvdaļa stiprina, spēcina, dziedē kunģa zarnu traktu, darbodamās no iekšpuses, no zarnu puses?» viņš jautā auditorijai. Uz atbildi «kartupeļu sula» atskan profesora «nē», kaut kādreiz tā licies arī viņam un pats to ir ieteicis ārstniecībā. Bet ar atbildi «linsēklas!» tiek vilkts pareizā virzienā, jo patiešām — šķiedrvielas ir tās, kas var veikt ārstēšanu no iekšienes.

Šķiedrvielas ir īpaša tematika,

ir sagremojamās un nesagremojamās šķiedrvielas. Profesors uz ekrāna demonstrē, ka, viņa vārdiem sakot, kunģī ielien zils klucis, ar ko saprot sagremojamās šķiedrvielas. Kas notiek? Tās no kuņģa virzās uz divpadsmitpirkstu zarnu, tad nesagremotā veidā šis klucis virzās pa zarnām. Cilvēkam patiesībā nemaz nav enzīmu, kas šīs šķiedrvielas spētu sagremot. Vienkārši nav. Tad rodas jautājums — kāpēc tās sauc par sagremojamām šķiedrvielām? Tādēļ, ka mums kuņģī katram ir pa 1,5 kilogramiem baktēriju, kas veic sagremošanas darbu. Profesors smejas, ka tā ir prieka vēsts visiem, kas cenšas nomest liekos kilogramus, jo izrādās, ka 1,5 kilogramu nav nemaz paša liekā masa.

Šīs baktērijas gremo un apstrādā īso ķēžu taukskābes zarnu traktā, un rezultātā izdalās etiķskābe, sviestskābe, propionskābe u. c. Turpinājumā uz ekrāna profesors demonstrē darbību ar otro — balto kluci — nesagremojamām šķiedrvielām, kas virzās uz leju, aiziet arī līdz baktērijām nesagremotā veidā (varbūt zarnu traktā mazliet paspaidītas) un tiek ievadītas podā. «Kur nu vēl stulbāk — pa vienu galu štopē iekšā, pa otru ārā,» pārdomās dalās gastroenterologs. «Tāpat kā dzīvē — arī kuņģa zarnu traktā taisnības nav. Kas pirmais tiek klāt, tas aprij. Kas pirmais tiek pie īso ķēžu taukskābēm, tas arī visu aprij. Tāpēc kuņģa zarnu trakta zemākais gals, uz kura sēžam, nedabū īso ķēžu taukskābes.»

Lai kuņģa zarnu trakts labi dzīvotu,

izrādās, tas tiek barots no abām pusēm — no asinsapgādes, kas dod tikai 40 procentus enerģijas, un arī no īso ķēžu taukskābēm, kas dod 60 procentus enerģijas. Ja zarnu traktā īso ķēžu taukskābes paliek pāri un zarnas ir jau pabarotas, tad pāri palikušās uzsūcas un nokļūst aknās, un aknas kļūst taukainas, ko var redzēt ar ultraskaņu. Parasti aknu ārstēšanai nozīmē hepotoprotektorus. Visās aptiekās tos var dabūt. «Tauta patiesībā ir pārbarota ar hepotoprotektoriem, kas skaitās aknu šūnu nostiprinātāji. Tos var dabūt bez receptes. Bet paradokss ir tas, ka zinātnieki ir pierādījuši, ka šādu medikamentu nemaz nav. Nav izdomātas tādas vielas, kas stiprina aknu šūnas. Ja kāds varbūt tagad griež acis un domā: «Kā nav?! Ir! Es tak dzeru!», tad pēc lekcijas varat atnākt pie manis, un mēs kopīgi paraudāsim par tādu nejēdzību,» saka profesors. Nekādu ļaunumu jau tie nenodarot, bet gadās — kāds brīvi kāš iekšā šņabi pa abiem galiem un priecājas, ka hepotoprotektori viņa aknas pasargās arī no tādiem bojājumiem, ko izraisa alkohols, bet tie ir meli. Tas ir melīgs kompromiss. «Ēdiet šķiedrvielas, un tad nevajadzēs nekādus hepotoprotektorus, kuri patiesībā nemaz neeksistē,» piebilst Anatolijs Danilāns.

«Ārsti zina daudz stāstīt par holesterīniem, bet tie bieži mums nestāstīs par īso ķēžu taukskābju labo nozīmi uz sirds asinsvadiem, bet to jums šodien pastāstīja Danilāns,» smej profesors. Viņš piebilst, ka tie ir unikāli, jauni zinātnes atklājumi, ko var pastāstīt vienkāršā valodā. Primitīvi ir domāt, ka šķiedrvielas ir tikai tāpēc, lai acis nespiestos no pieres, kad uz poda sēžam. Tās noder arī daudz kam citam.

Pirmā paveida šķiedrvielas, kas tiek sašķeltas, ir auzas, maize, kartupeļi, pākšaugi, dārzeņi, kas labi noder zarnu trakta stiprināšanai, taukainu aknu ārstēšanai, ādas ārstēšanai, smadzeņu asinsvadu stiprināšanai. Nesašķeļamo šķiedrvielu avots ir kviešu klijas, linsēklas, nātres, skujas u.c.

Latvija ir pārbaidīta ar rupju barību,

ka to nekādā gadījumā nedrīkst ēst. Ja ir kaut kādas problēmas ar kuņģa zarnu traktu, tad uzreiz skan brīdinājums: «Tikai ne smagu barību!» Iesaka tikai viegli sagremojamu barību. Bet tieši vieglas barības dēļ lēnāk sadzīstot čūlas. Tiekot bļauts pa visām malām, ka rupju ēdienu nedrīkst ēst, bet tās ir muļķības. Ir tikai speciāli gadījumi, kad ir zarnu sašaurinājumi vai pēc smagām operācijām, kad nedrīkstētu lietot šo rupjo barību. Par to Danilāna kungs stāsta ar pilnu pārliecību, un nerodas šaubas neticēt.

Vai ir vēl kāda uztura sastāvdaļa, kas ārstē zarnu traktu no iekšienes? Jā, ir! Latvijā briesmīgs vārds ir «pipari». Pipariem tiek teikts kategorisks «nē». Saka: tos lietot nedrīkst. Bet patiesībā vēl bez šķiedrvielām ieteicami ir tieši pipari, kas ārstē. Piparus pilnīgi noteikti drīkst lietot. Un pipari ir laba lieta. Tie dziedina kuņģa zarnu traktu. «Bet pipari tak svilina!» kāds noteikti bļaus. «Tā ir taisnība. Ja zarnās ienāk pipars, tad tas iekniebj nervam, un nervs no zarnu puses uztver šo piparu. Un uz smadzenēm aizskrien impulss, ka svilina. «Pipars ir zarnu traktā, bet svilina smadzenēs! Vai tas nav traki? Pipari dziedina barības vada gļotādu! Taizemē tādu kuņģa zarnu trakta problēmu nemaz nav, jo tur ēd zupas, kas ir dzīvie pipari. Ja paši tos nelietojat, tad tas nekas, tikai beidziet bļaut, ka piparus ēst nedrīkst un tie ir kaitīgi. Tas ir zinātniski pierādīts fakts, ka tie ir veselīgi,» atklāj profesors Danilāns. Uz jautājumu par percovku (piparu šņabi), Danilāna kungs atbild kategorisku «nē», jo tas ir alkohols — draņķis, kas rada tieksmes.

Reiz kādā konferencē japānis,

kas lasīja referātu angļu valodā, ne vārda no tās nesaprotot, aprakstīja savu pētījumu, kas profesoram šķiet vērā ņemams. Viņš bija paņēmis divus audu gabaliņus ar čūlām. Katrai čūlai kaut kas tika pilināts virsū. Rezultātā pirmā sadzija ļoti ātri, bet otrā nīkuļoja un dzija lēnāk. Tas viss tika parādīts paātrinājumā. Izrādās, pirmā viela, ko pilināja, bija siekalas, bet otrā — ūdens. «Lūk, mēs nemaz nezinām, ka mums ir brīnišķīgs kuņģa zarnu ārstēšanas līdzeklis — siekalas. Agrāk mācīja košļāt labi daudz, lai barība sasmalcinās, bet patiesībā nemaz nav tik svarīgi samalt barību sīki, svarīgāk ir košļāt, lai izdalās siekalas,» atklāj gastroenterologs. Ja kādam ir dedzināšana, tad ir jābeidz barību rīt. Vajag košļāt, lai izdalās daudz siekalu. Tāpat košļenes — tās drīkst un pat vajag. Košļenes lietošana neitralizē sālsskābes.

Profesors turpina ar nepatiesi apvainotajiem produktiem, pieminot olas, ko varam ēst pavisam droši, un tie ir meli, ka tās ir kaitīgas. Tāpat ir ar lauku pienu — to drīkst dzert arī daudz, ja garšo, jo tur ir daudz kalcija. Vienīgi tiem, kas slikti sagremo piena cukuru, var pūsties vēders, bet nevienam no uzpūsta vēdera nekas slikts nav noticis. Kafija, kas ir daudz nopelta, arī ir pilnīgi droši lietojama. Zinātniskie pierādījumi skaidri un gaiši rāda, ka kafija stiprina aknas, sirdi, un ir labs uztura produkts, ko var lietot. «Varat paši kafiju nelietot, tikai beidziet klaigāt, ka kafija ir draņķis,» uzsver profesors.

Kā varam zināt, ka profesors šīs visas gudrības nav izdomājis naktī aiz gara laika? Lūk, te ir statitiska. Šajos pētījumos ir piedalījušies 232 606 cilvēki, un tie ir pētīti pat 30 gadu garumā. Tie ir ļoti dārgi un nopietni pētījumi, tādēļ tos varam uztvert nopietni. «To cilvēku, kas ir lietojuši antioksidantus, A vitamīnus, E vitamīnus, mirstība ir palielinājusies, tādēļ tiem cilvēkiem, kas grib ātrāk notirināt kājas, tos droši var pirkt,» smejas profesors. C vitamīns un selēns, ko pērkam, mirstību nepalielina. Tāpat tiem, kas nelieto kafiju, aknas ir slimas daudz biežāk. Aptiekās nopērkamais D vitamīns bieži vien nav vajadzīgs. «Cilvēkam liekas — jo dārgākas zāles, jo tās labākas. Nē, dažreiz vajag labas zāles, nevis dārgas, bet visbiežāk tās nevajag vispār. Latvija ir pārbarota ar medikamentiem. Latvijas cilvēkiem vajag citādu uztveri un nopietni pieiet veselīgam uzturam,» nopietni saka A. Danilāns.

Smieklus auditorijā izraisīja attēls

ar ļoti dīvaina paskata gaili, kam sekoja anekdote, atklājot visas lietas būtību. Profesors stāsta: «Ebrejs tirgo neglītu gaili, kas nemaz neizskatās pēc gaiļa. Nu dikti švaku, kam tikai kauli un āda. Pircēji tam, protams, jautā: «Nu cik tad par to vājo gaili gribat?» Ebrejs atbild: «Simts eiro», kam seko pircēju atbilde: «Šausmas, kas tas par ciparu? Kāpēc tik dārgi?» Un ebrejs atbild: «Naudu vajag!!!»» Tieši tas pats ir ar mūsdienu medikamentiem. «Tāpēc arī mūs baro ar antioksidantiem un vitamīniem, jo kādam vajag naudu. Medikamenti ir noderīgi un vitamīni tāpat, bet tikai kopā ar ārsta norādēm, ja ārsts to ir uzskatījis par vajadzīgu. Bet pašiem iet uz aptieku, pirkt un kleksēt visu iekšā — tas ir bezjēdzīgi. Es brīnos, ka latvieši vēl tik ilgi dzīvo,» uzsver Danilāna kungs.

Profesora jaunumiem neredz beigas,

jo seko nākamais atklājums, ko daudzi visdrīzāk nezina. Profesors parāda attēlu ar kaula gabalu un stāsta, ka bez mitas mums visiem tagad tiek grauzti­ kauli. Ir speciālas šūnas, kas grauž kaulus. Tie ir osteoplasti. Laimīgā kārtā kaulos ir šūnas, kas sagrauztā kaula vietā ražo jaunu kaulu. Gudra doma — veco būdu uztaisīt par jaunu ir grūti, tāpēc vieglāk ir uzcelt kaut ko jaunu, kad vecais ir nojaukts. Un tas notiek kaulos. Tās šūnas, kas ražo kaulus — osteoplasti — izstrādā ne vien kaulaudus, bet arī osteokalcīnu. Osteokalcīns no kauliem, nevis no kaulu smadzenēm, iekļūst asinsritē un stiprina to. Osteokalcīns ārstē otrā tipa cukura diabētu, stiprina asinsvadus, pasargā no vēža. «Osteokalcīns ir talantīgs ārsts. Labāki nekā visa endokrinologu asociācija kopā. Tie, kam ir otrā tipa cukura diabēts, zināt, ka vislabākais ārsts ir osteokalcīns. Kur to dabūt? Kur nopirkt? Nekur to nevar nopirkt, jo tas izstrādājas tad, kad kaulus loka, tricina un staipa. Tā ir tā recepte. Ir jākustās. Tas ir jauns un vētrains medicīnas atklājums. Nesen atklāts. Tas tiek ražots tad, kad cilvēks kustas — staigā, dīdās, lēkā, peld. Ejiet kaut kauties!» iedrošina profesors.

Cik daudz nav dzirdēts, ka vajag kustēties,

lai samazinātu svaru. Bet tas nav vienīgais iemesls. Ja nav liekā svara, tas nenozīmē, ka nav jānodarbojas ar aktīvu dzīvesveidu, jo kas tad ražos osteokalcīnu? Kustoties ne tikai nodzen svaru un uzlabo asinsriti, bet arī piepilda sevi ar veselīgu vielu — osteokalcīnu. «Mums pašiem ir jāstiepj un jāloka kauli. Tas ir zinātniski pierādīts,» saka mediķis. Kustēties, lai nomestu svaru, skan tikpat muļķīgi kā apgalvojums, ka elpošana ir tikai tāpēc, lai kustinātu plaušas. «Varbūt, ka visas mūsu problēmas — vardarbība, liekais svars, slimības, depresija un nepārvaramā alkatība sākas tad, kad pārstājam dzīvot kā skrienošie cilvēki,» domā profesors.

Čīkstēšanas un pīkstēšanas sakarā, kas arī cilvēkam nāk tikai par skādi, profesors runā ar Knuta Skujenieka vārdiem: «Savu sakāmo izņem kopā ar protēzi, notīri, papriecājies, ieliec atpakaļ un turi muti!» Jā, patiešām, vienā lekcijā tik daudz atklājumu, ka pat Kolumbs noteikti izteiktu atzinību, un visdrīzāk visiem būs par ko padomāt. Arī par čīkstēšanu, jo neviļus radās smieklīgs jautājums: «Ko tad darīt, ja protēžu nav?»

