«Savu jaudu pašvaldībā esmu izrēķinājusi vēl četriem gadiem». Saruna ar Rojas novada domes priekšsēdētāju 25.11.2016

Mārīte Jankeleviča

Katrā vietā un amatā ir savi izaicinājumi, bet lielāko gandarījumu sniedz paveiktie darbi. Tad saproti — bija vērts tā dēļ cīnīties. Tikšanās laikā ar Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu atklājas, ka viņai patīk izaicinājumi, pretējā gadījumā neesot interesanti strādāt. Amatā viņa ir kopš 2010. gada 1. jūnija.

— Kā vērtējat aizvadītos sešus gadus, strādājot šajā amatā?

— Labi gadi bijuši. Pametu izglītības nozari, jo man tur kļuva neinteresanti. Strādājot Rojas vidusskolā par direktori, pienāca brīdis, kad viss bija sakārtots. Man labāk patīk, ja ir sava veida bardaks, kur ar demokrātiskām metodēm var ieviest kārtību. Patiesībā par paveikto aizvadītajos sešos gados jūtos lepna un gandarīta. Nav, par ko kaunēties.

— Kā jūs sevi raksturotu?

— Man patīk izaicinājumi, un nebaidos no tiem. Grūti par sevi spriest… Esmu tieša. Daudziem cilvēkiem tas nepatīk, jo dod priekšroku «laipošanai apkārt». Nebaidos cilvēkiem sūtīt arī negatīvus atzinumus un atbildes, piemēram, uz iedzīvotāju iesniegumiem. Ja likums aizliedz, tātad aizliedz. Nedodu cilvēkiem tukšus solījumus.

— Kāds bija pats sākums, stājoties amatā?

— Sākums bija jautrs, jo šajā amatā netiku ievēlēšanas kārtībā, startējot ar sarakstu vēlēšanās, bet biju deputāte, un ar mērsradznieku balsīm kļuvu par domes priekšsēdētāju. Pirmie trīs gadi pagāja, lai saprastu, kur un kas notiek. Biju gaišu mērķu vadīta, jo šķita, ka visur un viss notiek godīgi. Tagad saprotu, kura ir tā «virtuve, kur tiek vārīta putra». Ir divi varianti — vai nu piedalies tajā visā, vai nu sēdi un raudi, ka nekā nav. Iesaistos pirmajā variantā; tagad man ir skaidri zināmi cilvēki, ar kuriem jārunā. Domāju, ka, cilvēkam ienākot no malas, grūti saprast to ķēķi, kas notiek.

— Kādi ir ikdienas lielākie izaicinājumi?

— Jāteic, ka ikdienas kā tādas nav. Var dienu ļoti saplānot, bet vienmēr negaidot uzrodas kaut kas cits. Darbs it nemaz nav vienmuļš. Lielākais izaicinājums laikam bija sakārtot amatu aprakstus, atalgojumu sistēmu, un vispār iestāžu un pašvaldības budžetu, jo pirms tam darbiniekiem kavējās algas un pašvaldībai bija ļoti liels budžeta deficīts. Lēkšojām no vienas malas uz citu. Tagad ir ļoti labi sakārtots budžets un nomainīti darbinieki. Izveidota stipra administrācija. Gandarījums arī par to, ka atradām izpilddirektoru. Viņš strādā jau trešo gadu — ļoti saimniecisks cilvēks un orientējas kopējā situācijā. Prieks, ka viss sakārtots un katram darbiniekam ir skaidrs, kāpēc viņš saņem attiecīgu atalgojumu. Domāju, ka iepriekšējai komandai nebija pietiekamas atbildības izjūtas par to, ko viņi dara. Droši vien bija citas prioritātes.

Rojas novada pašvaldība ir arī 100 procentu kapitāldaļu turētāja SIA «Rojas DzKU», kur esam atraduši tādu valdes locekli, kuram lielākoties darbs saistīts ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Iedzīvotāji beidzot sākuši uzticēties tam, kas notiek SIA. Ja cilvēkam nav vilkmes un atdeves, ka jāstrādā iedzīvotājiem, šādu darbu nevar veikt. Esam sākuši strādāt pie daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem energoefektivitātes ietvaros. Pieteikušies septiņu māju iedzīvotāji, parakstīts līgums par projektēšanu. Ja cilvēki neuzticētos, viņi šādā pasākumā nepiedalītos. Iedzīvotāji ir malači, jo sapratuši, ka nevar vairs dzīvot šajās padomju laiku celtajās mājās.

— Kas visvairāk traucē ikdienā strādāt?

— Valstiskā līmenī ir nenormāli nesakārtota likumdošana. Palielinās birokrātija. Šeit, uz vietas, īpašu šķēršļu nav. Ir cilvēku nezināšana. Tagad, piemēram, esam saņēmuši iesniegumu no pirmsskolas izglītības iestādes vecākiem, kuri lūdz izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie iestādes. Teorētiski tas ir pavisam normāli, bet visapkārt ir tikai privātīpašumi, līdz ar to pašvaldības uzdevums ir skaidrot, piedāvājot samazināt bērniem teritoriju, kur rotaļāties, tā vietā ierīkojot stāvlaukumu, vai tomēr atstāt savu automašīnu 100 metrus tālāk no bērnudārza un veikt attālumu kājām.

— Kā vērtējat Rojas novada domes deputātu darbu?

— Deputāti iedziļinās jautājumu būtībā. Komitejās diezgan daudz diskutējam. Jāteic, ka deputāti man uzticas. Kad radās iespēja apgūt Eiropas Savienības (ES) līdzekļus koģenerācijai (apkures sistēmas), runāja, ka nu Rojā būs kurināšanas stacija, ražosim siltumu un tā tālāk. Spiediens bija tik liels, ka gandrīz nokļuvām līdz tiesvedībai. Uzskatu, ka mums pašiem ir jāražo siltums. Līdzko mazā pašvaldībā siltumu atdosi biznesa uzņēmējam, viņš, protams, strādās kā biznesmenis, lai viņam būtu peļņa un darbiniekiem algas. Pats pirmais, ko uzņēmējs izdarītu, — paceltu tarifa cenas. Tā kā pašlaik tas ir pašvaldībai piederošs SIA, tas ir pavisam citādāk. Noturējām šo siltumu, skaidrojot visu deputātiem. Visus jautājumus, kas ir domes sēdē, izskaidrojam un izrunājam.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas šajā amatā?

— Vislielākais gandarījums, kas nebija izdevies iepriekš, ir par Rojas bedrainās galvenās ielas asfaltēšanu. Necerējām, ka izdosies tik veiksmīgs rezultāts. Strādāju visās frontēs — gan ar iedzīvotāju parakstu vākšanu, gan ar politisko lobēšanu, vērsos Kurzemes plānošanas reģionā, tur nāca palīgā arī citi pašvaldību vadītāji.

Kā nākamo varu minēt tūrisma biedrību. Nu jau būs sestais gads, kopš tā darbojas. Pirms tam katrs strādāja savā lauciņā. Izdevās visus apvienot kopā, biedrība startē arī ar projektiem. Pašvaldības teritorijā izvietotas vienādas norādes uz tūrisma objektiem. Visi maksā biedru naudu. Esam vienojušies: katram viņu maksātajam eiro arī pašvaldība liek klāt tādu pašu summu. Rezultātā veidojas budžets, ko varam izmantot, piemēram, bukletu izveidošanai, kā līdzfinansējumu projektiem un tā tālāk. Piemēram, Rojas upes krastu sakārtošana laivošanai, labiekārtošanas projekti, tirdziņa izbūve un citi.

Trešais lepnums — izdevies Rojā atdzīvināt burāšanas tradīcijas. Tas ir patiesi liels panākums. Ar ES un pašvaldības finansējumu esam uzbūvējuši burāšanas centru. Tur blakus, ostas teritorijā, pieejams arī sanitārais mezgls, un ir iepirktas nelielas jahtas mazajiem burātājiem. Tagad ir arī lielākiem burātājiem. Bērni labprāt to dara un izbauda. Atrasts patiess fanātiķis šim darbam — Gunārs Reinholds, burāšanas treneris. Mūsējie startē gan Latvijas, gan Baltijas čempionātos. Nopirkta ledus jahta, ar kuru pagājušajā gadā vizinājās pa Sasmakas ezeru.

Estrāde ir ilgu gadu sapnis, izskatās, ka tas īstenosies. Šo gadu laikā daudz paveikts, kopējais iepriekšējā plānošanas periodā īstenoto projektu skaits ir 75, par kopējo summu četri miljoni eiro. Attīstības nodaļā strādā divas meitenes — galvenie koordinatori. Mūsu administrācija patiesi ir zelta fonds.

— Kādi ir plusi un mīnusi, pašvaldības teritorijai esot pie jūras?

— Pluss ir tas, ka varam piesaistīt cilvēkus, kuri vēlas atpūsties. Sezona ar katru gadu pagarinās, jo ir aizvien vairāk cilvēku, kuri vēlas pastaigāties un atpūsties pie jūras. Ja kādreiz tas notika maijā, tagad jau martā. Esam izstrādājuši projektu, lai izveidotu kilometra garumā gar jūras krastu (kāpās) laipas pastaigām, kur paredzēts arī apgaismojums — laternas ar vēja ģeneratoru. Lielais mērķis ir aktīvās atpūtas parks estrādes teritorijā.

Mīnusi ir atkritumi, kas tiek atstāti jūrmalā. Cenšamies vākt un izvietot pietiekamu daudzumu atkritumu urnu. Cilvēki ir dažādi. Arī roņi ir problēma. Gadā ir aptuveni 70 roņu bēres. To savākšana un utilizācija prasa lielus līdzekļus, jo viņi ir smagi, aptuveni 100 kilogramu. Zvejnieki sašutuši, jo viņiem plēš tīklus. Ronis ir pietiekami gudrs, viņš izēd lašus un pārējos labumus tā, ka zvejniekam paliek caurs tīkls un reņģu galvas.

Mums labi strādā pašvaldības policija, kas brauc reidos un kontrolē notiekošo. Maksimāli izmantojam videonovērošanas kameras. Ja vide ir sakārtota, tas disciplinē cilvēkus. Kad brīvdienās dodos pastaigāties gar jūru, ne tikai es, bet arī citi iedzīvotāji līdztekus maisā vāc atkritumus. Tā dara arī cilvēki, kuri pastaigājas pa mežu.

— Kāda ir situācija ar atkritumu savākšanu?

— Ar zemāko cenu savulaik uzvarēja SIA «Eco Baltia vide», kuri mums norādījuši, ka vislielākā atkritumu ievērošanas disciplīna ir tieši Rojas novadā. Radījām iespēju, ka cilvēki var nākt pie mums uz pašvaldību, lai noslēgtu līgumu. Esam rakstījuši policijai rīkojumus, kuriem jāpaskatās konkrētajos atkritumu izvešanas datumos, pie kurām mājsaimniecībām nav izvietoti konteineri un kāpēc. Te, piekrastē, nevaram iztikt ar maisiem, jo ir daudz vārnu un kaiju, kas šos maisus izplūkātu. Cena patiesībā nav liela, lai konteinerus nenomātu.

Sākumā bija ļoti grūti sastrādāties ar SIA «Eco Baltia vide». Vācām iedzīvotāju sūdzības, braucām uz sarunām un tā tālāk. Uzņēmums nebija pietiekami elastīgs, un tikai aptuveni gada laikā pierīvējāmies viens pie otra.

— Kā jūs raksturotu Roju vasarā?

— Daudzi cilvēki teikuši, ka Roja ir tāda «lēnā pilsēta», proti, ka lēnā garā var izsoļot tai cauri, un viss ir pieejams. Var apvienot dabas baudīšanu ar kultūru un tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Aizvien vairāk bērnu saviem vecākiem un vecvecākiem pērk pie mums īpašumus. Daudzi, ierodoties uz kādu no vasaras pasākumiem Rojā, atzīst, ka iemīlējuši šo piejūras vietiņu. Te ir ļoti aktīva senioru darbība, arī invalīdu biedrība, pensionāru padome un klubiņi, ar visām no tā izrietošajām aktivitātēm. Mēs viņus arī atbalstām, piešķirot telpas un finansējumu.

— Kā Rojā sokas uzņēmējiem?

— 2013. gadā jutām, ka uzņēmēju kļūst vairāk, un viņiem bija ticība, ka uzņēmējdarbība attīstīsies un viss būs kārtībā. Tagad ar nesakārtoto nodokļu sistēmu valstiskā līmenī un to, ka Valsts ieņēmumu dienests ir nevis konsultants, bet sodītājs, redzam, ka aizvien vairāk uzņēmumu pazūd… Valstiskā līmenī aicina izvirzīt savus uzņēmumus apbalvošanai, mēģina mākslīgi imitēt to, ka uzņēmumiem ir labvēlīga vide. Protams, ir arī veiksmes stāsti. No pašvaldības puses bijuši mēģinājumi aicināt uzņēmējus kopā. Pirmajā reizē ieradās 20, otrajā reizē vien divi, lai arī bijām sagatavojuši prezentāciju ar sadarbības variantiem un iespējām…

— Kā vērtējat iedzīvotāju skaita samazināšanos?

— Tāpat kā visur Latvijā, arī Rojas novada iedzīvotāji brauc prom. Tagad sācies nākamais izbraukšanas vilnis. Tāda ir realitāte, un tā jāpieņem. Cilvēki tomēr grib ēst katru dienu, un tāpēc, protams, meklē, kur ir labāk. Pašvaldības rūpe ir rēķināties ar tiem cilvēkiem, kuri ir te. Pozitīvi, ka pirms trīs gadiem sāka uzlaboties demogrāfiskā situācija, ģimenēs piedzimst aizvien vairāk bērniņu. Rojas bērnudārzā vietas pietiek.

— Vai redzat sevi domes priekšsēdētāja amatā arī turpmāk?

— Mans mērķis ir nostrādāt vēl vienu sasaukumu. Jūtu, ka enerģijas pietiek. Pēc tam, domāju, jānāk jaunai maiņai, jauniem cilvēkiem. Pašvaldību nevajadzētu vadīt veciem cilvēkiem, ir jāzina, kad aiziet. Man nepatīk ilgi sēdēt uz vietas. Kas zina, iespējams, būs jāmeklē jauni izaicinājumi. Tagad ir daudz kas iesākts, tāpēc noteikti to negribas pamest. Esmu savu jaudu pašvaldībā izrēķinājusi vēl četriem gadiem, tad nu gan jāmet miers. Katram ir savs laiks, un tas ir jāsaprot.

CV

Izglītība: 1987.—1992. gads: Liepājas Pedagoģijas institūts (augstākā pedagoģiskā izglītība), 1994.—1996. gads: Latvijas Kultūras akadēmija (kultūras teorijas maģistre), 1998.—2000. gads: Rīgas Juridiskā koledža (1. līmeņa augstākā juridiskā izglītība). 2002.—2004. gads: augstākā juridiskā izglītība.

Darba pieredze: 1987.—1992. gads: Talsu PMK — 26. pirmsskolas iestādē izglītības metodiķe, audzinātāja. 1992.—1997. gads: Lībagu tautas nama direktore, Lībagu sākumskolas direktora vietniece. 1997.—2001. gads: Rojas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā; līdz 2005. gadam — direktora vietniece mācību darbā, līdz 2010. gadam — vidusskolas direktore.

Atslēgvārdi Rojas novads

