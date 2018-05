Savu cilvēku darba tikumu saulītē ceļ Vandzenes pagasts 30.05.2018

Turpinot vērtēt Talsu novada čaklākos un radošākos cilvēkus un sakoptākās vietas, Talsu novada pašvaldības konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija 23. maijā apmeklēja Vandzenes pagastu, kas vērtēšanai bija izvirzījis piecus nominantus. Šogad vandzenieki saulītē cēluši cilvēka darba tikumu.

Nominācijā «Skaistākais dārzs»

izvirzīta Ilzīte un Juris Braueri no «Ziedlejām». Saimnieki iekopuši dārzu un vietu tajā atraduši neskaitāmi krāšņumaugi un krūmi. Ilzītes dārzs harmoniski sakļaujas ar kaimiņu dārziem, radot ainavu, kurā dārzi cits citu papildina. Saimniece teic, ka viens no pēdējā laika jaunumiem ir iecere izveidot rododendru dobi. Vairāki šie augi ir sastādīti, un daži jau tagad priecē ar krāšņajiem ziediem. Kādā žurnālā saimniece noskatījusi ideju, ka kartupeļus var audzēt mulčā, un izveidojusi dobi, lai redzētu, vai tiešām par latviešu otro maizi dēvētie kartupeļi šādi var augt. Arī ķirbji, iestādīti uz siena ruļļa uzbērtajā kūdrā, ir kā eksperiments, vai šādi lielās ogas iespējams izaudzēt. Sarunā sieviete atzīst, ka gada siltākajā laikā dārzs ir viņas otrās mājas, jo darbošanās tajā ir vaļasprieks. Palīdzīgu roku sniedz arī bērni un mazbērni, kuriem jau no mazotnes iemācīts darba tikums. Dārzs ir arī vieta, kur svētkos visa ģimene mēdzot pulcēties.

Nākamais pieturas punkts komisijai ir Sarmītes un Aivara Janpavļu sakoptais īpašums «Upmaļi 2». Saimnieku veikums izvirzīts nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Sarmīte stāsta, ka agrāk abi dzīvojuši Jūrmalā, bet vīrs vēlējies klusāku vietu laukos. Sapnis tagad piepildījies. Mājas saimnieki iegādājušies 2003. gadā un soli pa solim atjaunojuši ne tikai māju, bet arī veco kūti, kurā tagad ērtu mājvietu var rast viesi. Ir arī skaists dīķis, lapene, bet kokā mazmeitai ierīkots pašai savs namiņš. Saimnieki teic, ka tagad «Upmaļos 2» izveidota vide, kur labi jūtoties ne tikai paši, bet arī bērni ar ģimenēm un draugi, kuri esot bieži viesi.

Darbīgākās zemnieku saimniecības godam

nominēts «Četri» īpašnieks Indulis Leja. Saimnieks stāsta, ka dzimis un skolas gaitas pavadījis Upesgrīvā, bet, iegūstot traktorista mašīnista profesiju Saukas profesionāli tehniskajā skolā, 1975. gadā uzsāktas darba gaitas Ļeņina kolhozā Vandzenē. Saimnieks teic, ka toreiz jau sapņojis par paša saimniecību un arī modernāku ārzemju tehniku. Tagad I. Leja ir viens no lielākajiem Vandzenes zemniekiem. Viņš apsaimnieko ap 600 hektāriem pašu un nomas zemi Vandzenes, Laucienes un Laidzes pagastā. No kultūrām galvenokārt audzē rapsi un graudaugus. Iegādāta arī moderna lauksaimniecības tehnika, lai strādātu efektīvi, ietaupot resursus. Todien arī komisijai ir iespēja apskatīt saimniecībā esošos traktorus, viens no tiem pavisam jauns, tikai aprīlī nonācis zemnieka rīcībā. Plānots iegādāties modernu minerālmēslu izkliedētāju, kas noteikšot, kur uz lauka tie izsējami un augiem nepieciešami. Saimnieks teic, ka brīvu zemju pagastā neesot. Ja arī izdodas kādu platību iegādāties, tā ir liela veiksme. Zemei cena ir augsta, un zemes īpašnieki kuram katram zemniekam arī to nepārdod. I. Lejas vadītā saimniecība ir arī ilggadējs kooperatīva «Latraps» un «Vandzenes agro» biedrs.

Otro gadu konkursā startē Jolanta Ozoliņa ar īpašumā «Mīstekļi» izveidoto daiļdārzu. Pērn konkursā saņemta nominācija «Skaistākais dārzs Talsu novadā 2017», bet šogad saimniece izmēģina spēkus nominācijā «Gada jaunums», piedāvājot interesentiem ne tikai apskatīt izveidoto dārzu, bet arī iegūt vairāk informācijas, kā dārza iekārtojums, augi, to krāsa ietekmē cilvēkus, jo saimniece pavisam nesen pabeigusi darba «Dārza brīnumainais spēks dziedniecībā» izstrādi, ko aizstāvēs Dziedniecības akadēmijā. Kopš pagājušā gada, kad dārzs pieejams ikvienam apskatei, saņemti atzinīgi vārdi par rūpīgi koptajiem stādījumiem, augu kolekcijām un krāsu burvību, ko daiļdārzs spēj sniegt. Šogad dārzs papildināts arī ar 30 dažādu veidu Sibīrijas īrisu kolekciju, kas priecēšot nākamgad.

Vandzenes pagasts «Uguņciema dzirnavas» izvirzījis nominācijai «Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms». Komisiju todien priecē muzikāls sveiciens, ko sarūpējuši Upesgrīvas internātpamatskolas audzēkņi. Pēc tam pastaiga pa īpašumu, kur iespēja uzzināt par šī īpašuma vēsturi un piedāvātajām atpūtas iespējām. Saimniece Iveta Jansone teic, ka šajā vietā laipni aicināts ikviens. «Pirms 20 gadiem man bija sapnis, ka šeit Uguņu bērniem būs peldvieta, labiekārtota apkārtne, un tāda tā šobrīd arī ir. To vietējie un viesi izmanto. Īpašumā ierīkota skaista peldvieta, iespēja apskatīt aitiņas un trušus, kā arī brīvo laiku pavadīt sportojot un makšķerējot. Tāpat gada siltākajā laikā šeit notiek muzikāli vakari. Ne velti šo vietu Uguņciemā dzīvojošie iesaukuši par savu centru. I. Jansone saka: kamēr vien būs viņas spēkos, šī vieta arī būs atvērta ikvienam interesentam.

