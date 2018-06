Sausums ietekmēs gaidāmo ražu 07.06.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti teic, ka ilgstoši valdošais karstais un sausais laiks apdraud labības sējumus un lopbarībai domātos zālājus. Arī dārzeņu un augļu audzētāji teic, ka šādi laikapstākļi par neko labu neliecinot.

Ražas zudums būs neatgriezenisks

Līdz šim esošā sausuma ietekme labi redzama laukos — tie kļuvuši raibi kā lupatu deķis. «Smaga situācija ir ar vasarājiem. Tie vasarāji, kurus paguva iesēt savlaicīgi, izskatās labi. Kas sēti vēlāk —– ir jau aizkaltuši un nav nekādu iespēju tos piebarot vai lietot augu aizsardzības līdzekļus,» norāda Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroja vadītāja Daiga Mellere. Jāpiezīmē, ka vasarāji, kas sēti novēloti, tik augstā gaisa temperatūrā sliktāk cero, būtiski samazinot ražas potenciālu. Viskritiskākā Kurzemē pašlaik esot situācija ar zālājiem. «Stiebrzāles ir jāpļauj tagad, jo tās jau koksnējas. Taču to masa ir trīs reizes mazāka par nepieciešamo. Ja turpināsies sausums, nopļautie lauki izdegs un nebūs atāla otram pļāvumam. Lopiem tas nozīmē zināmu bada gadu,» uzsver speciāliste.

Augstās temperatūras ietekmē attīstīties steidz visi augi. Agrāk nekā ierasts savārpojuši ziemāji, vietām jau redzami ziedoši rudzi. «Ja būtu vien liels karstums ar nepieciešamo mitrumu, augi varētu augt bez bēdu. Tomēr pašlaik valdošais sausums pasliktina to spēju no augsnes uzņemt barības vielas. Daudzviet, kur nav lijis jau vismaz divas, trīs nedēļas, virsmēslojumu augi praktiski neizmanto —– tas būs iespējams vien tad, kad būs pietiekami nokrišņi,» norādījusi D. Mellere. Savukārt centra augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis pauž, ka lielā sausumā graudaugi atmet apakšējās lapas — tās ātrāk nokalst, līdz ar to samazinās fotosintezējošā virsma, tiek zaudēts ražas potenciāls. Ja sausuma periods vietās, kur jau tagad tas valda, ieilgs un pastiprināsies, ražas zudums būs neatgriezenisks. Viņaprāt, ļoti rūpīgi jāizvērtē, kādu barības vielu, īpaši mikroelementu, augiem sāk trūkt. «Jāatceras — ja uz lapām jau labi saskatāmas bojājumu pazīmes, tad barības vielu trūkums ir ļoti liels un dažreiz ko glābt ir novēloti. Siltuma un sausuma apstākļos īpaši jāvēro laukaugu kaitēkļu attīstība un jāveic to ierobežošana, jo tiem šādi apstākļi ir labvēlīgi. Karstā un sausā laikā, kad augs ir stresā, rūpīgi jāizvērtē augu aizsardzības līdzekļu lietošana,» atgādina speciālists.

Lauksaimnieki gaida lietu,

jautāta par pašreizējo situāciju laukos, saka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas lauku attīstības speciāliste Lita Jēce. Lauki ir dažādi, viss atkarīgs no tā, kad notikusi sēja un ar kādu tehniku lauki apstrādāti.

«Tiem, kas vēlāk sēja un ar vecāku tehniku, vasarāji nav sadīguši. Situācija ir diezgan bēdīga, jo augi ir pietiekami lielā stresā no karstuma un sausuma. Labībai uzmetušies tādi pleķi, kas, visticamāk, ir no karstuma, jo ir apdeguši. Parādās arī slimības. Vasarāju raža noteikti šogad būs mazāka,» uzskata L. Jēce. Šopavasar nebija salnu, kas savu labumu dod augļkokiem, uz lauka gatavojas arī pirmās zemenes. Ogas un dārzeņus, ko nelaista, sausais un karstais laiks ietekmē. Sarežģīta situācija ir arī lopbarības vācējiem, jo zālāji nav pietiekami kvalitatīvi, un jāšaubās, vai atāls otrreizējai pļaušanai šādā karstumā un sausumā ataugs.

Laidzes pagasta zemnieku saimniecības «Indrāni» īpašniece Elita Erdmane, kas nodarbojas ar dažādu dārzeņu audzēšanu, teic, ka karstais un sausais laiks augiem nācis pa sliktu. Saimniecībā audzē bietes, burkānus, sīpolus, kartupeļus, kāpostus un graudaugus. Saimniece domā, ka bietes un burkānus pat šogad vēl nāksies pārsēt, ja tiks sagaidīts lietus. Bietes esot uznākušas, bet mazajiem augiem nākas ciest no pārlieku lielā sausuma un karstuma, lapiņas paliekot brūnganas, jo apdeg. Vēl ķepurojas sīpoli, kāpostus, cik iespējams, aplej, par kartupeļiem vēl neesot jāuztraucas, jo jaunie asni barojas no zemē stādītā bumbuļa. Saimniecībā lauki apsēti ar graudaugiem. Vietās, kur augsne smilšaina, tie apdeguši. Slikti sadīguši arī vasarāji. «Sējumi un stādījumi izskatās bēdīgi. Ja šādi laikapstākļi turpināsies, no zemes uznākušais neizdzīvos,» saka saimniece.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

Komentāri