Sauli var atrast tepat Talsos 21.02.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Pie uzņēmējas Viktorijas Bergmanes «Talsu Vēstis» viesojās pirms teju desmit gadiem. Viņa vada viesu namu «Saule», kas atrodas līdzās Talsu ezera promenādei. Tur valda patīkams klusums, viesi, kas nakšņojuši, devušies tālāk, bet daļa tikai ieradīsies. Šādos starplaikos var apsēsties un parunāt. Viesu gan pašlaik nav daudz, taču darbu šeit netrūkst.

Viktorijai Bergmanei piemīt īsts latgalietes temperaments. Viņa smej, ka daļa apkārtējo pie tā vēl nav pieraduši, lai gan Talsos nodzīvots ilgs laiks. Tieši viņa būs tā, kura Saules un Pilskalna ielā sešos no rīta ar lāpstu raks sniegu. Un, ja gadījumā, kaut kas būs ne tā, meklēs risinājumu. Mūsu sarunu caurvij vairāki sasāpējuši jautājumi. Nevaru tos nepieminēt. Viesnīcas saimniece atklāj, ka naktsmītnes apmeklētāju skaits ir krities. Ik pa brīdim izskan kārtējā bēdīgā vēsts par kādu viesiem labvēlīgu mītnes slēgšanu. «Jo īpaši skumji par «Martinelli» aizvēršanu, tas bija etalons mums visiem,» bilst V. Bergmane. Šķietot, ka valsts nodokļu politika arvien vairāk cenšas gremdēt. Apzinoties, ka nodokļu slogs pieaug, bet ieņēmumi ne, pagājušajā gadā nācies darba attiecības pārtraukt ar divām darbiniecēm. No oktobra beigām Viktorija pati veic visus pienākumus.

«Pirmkārt, spējam izdzīvot, jo esam pilsētā. Otrkārt, jo visu esam paveikuši paši saviem spēkiem un līdzekļiem. Mums ir zemnieku saimniecība Ikšķilē, tur dzīvo mana mamma. Viņa ir jāatbalsta. Kad mans vīrs ir tur, esmu šeit, un otrādi. Tur piecu hektāru platībā audzējam dažādus kultūraugus. Dārzeņus, tomātu stādus, upenes, jāņogas, ērkšķogas… Ziemā rosība saimniecībā ir maza, tādēļ varu strādāt viesnīcā. Ikšķiles īpašumu pašlaik pārdodam, jo izrēķinājām, ka nevaram atļauties darbiniekus, kuri manā vietā varētu strādāt viesnīcā. Vēlamies iegādāties īpašumu tepat Talsu apkārtnē. Es nevaru dzīvot bez zemes darbiem,» atklāj «Saules» saimniece.

Abi ar vīru auguši ģimenēs, kur ar lauku darbiem visi bijuši uz «tu», vēlāk arī iegūta izglītība lauksaimniecībā. Viktorija Bergmane rāda mājaslapu stadi-raza.lv, kurā apskatāms viņu Ikšķiles īpašums un tajā augošais. Katram augam pierakstītas tā labās īpašības, lai vairotu cilvēku izpratni par tepat mums apkārt esošo bagātību. Ja kāds viesis saaukstējies, viņa veselības uzlabošanai piedāvā kādu no zāļu tējām. «Cilvēki tik maz zina par tējām un to vērtību!» Viktorija neslēpj izbrīnu. Viņa gatava mani pacienāt ar svaigi spiestu burkānu sulu, jo pašlaik izejot kārtīgu sulu kūri.

Vēlāk pamatīgāk izpētot «Saules» īpašnieces veidoto mājaslapu, iegrimstu tajā uz stundu: korintes, ceriņi, citronliāna, sausserdis, plūškoks, pat parasto pupiņu pākstis. Teju katrs augs radīts, lai palīdzētu atgūt vai uzlabot veselību.

Dzīves garoziņa

«Viesnīcu bizness visā pasaulē atzīts nevis kā ienesīgākais, bet kā grūtākais. Jo jāstrādā dienu dienā un ar ļoti dažādiem cilvēkiem,» neslēpj nama saimniece. Raizes rada arī apkārt notiekošais. Lai gan Saules iela ir gluži vai Talsu sirdī, ielu no sniega ļoti bieži nākas tīrīt pašiem māju saimniekiem. Varot saprast, ka pilsētā ir ļoti daudz ielu, bet arī šeit dzīvojošie labprāt redzētu kādu palīgu. «Visi šīs ielas iedzīvotāji sniegu tīra paši. Iela nav sakārtota, kopā ar kaimiņiem lasām akmeņus, ķieģeļu gabaliņus un labojam bedres. Granti paši esam pasūtījuši. Lai gan tā ir iela!» skaidro Viktorija Bergmane. Viņai žēl vecāka gadagājuma kaimiņi, kuriem nebūt nav viegli kustināt lielo sniega lāpstu.

Tāpat uztraucot divas kanalizācijas akas — viena no tām atrodas uz Saules ielas ceļa braucamās daļas. Tās lielo čuguna vāku speciālisti nesen attaisījuši un pēc tam pavirši uzlikuši atpakaļ. Ap to veidojoties netīkama bedre. Savukārt otra aka atrodas, ejot pa Pilskalna ielu Talsu ezera promenādes virzienā. Pilskalna iela beidzas mitrā pļaviņā, kuras krustošanos ar promenādes skaisto laipu šķir ap 50 metru. Viesu nama viesiem un arī tiem, kuri, pa pilsētu pastaigājoties, pa mazo ieliņu vēlas nokļūt līdz promenādei, jābūt ļoti izveicīgiem. Iestaigātās taciņas vidū ir aka ar plānu metāla vāku un nodrupušām malām. Kāds kaimiņš tai līdzās saspraudis koka nūjas, lai kāds akā neieveltos. Viktorija katram savam viesim piekodina, ka uz vāka kāpt nedrīkst.

Kad šķērsots bīstamais punkts — akas vāks —, jābūt ne mazāk izveicīgiem, lai nokļūtu uz promenādes laipas. Pakāpiena vietā laipas malā novietots betona bluķis. «Visi kaimiņi ļoti rūpējas par savu apkārtni, kopj savus īpašumus. Īpaši skaisti šeit ir ziedonī. Gar manu dārza galu var aiziet līdz promenādei. Salīdzinoši nesen visiem līdzās promenādei dzīvojošajiem paaugstināja nekustamā īpašuma nodokli. Vai būtu grūti sakārtot šo pieeju tā, lai cilvēki to varētu pienācīgi izmantot?! Lai mums būtu kāds prieks, nevis tikai bēda, ka maciņš palicis plānāks. Blakus dzīvo cienījama vecuma ļaudis, kuri izmanto šo taciņu, jo tas ir ātrākais ceļš līdz veikalam. Mani viesi pa to dodas uz kafejnīcu «Istabas». Tas būtu tikai ieguvums pilsētas vaibstiem!» skaidro uzņēmēja.

Viesu nama piedāvājumā nav brokastu, tādēļ laba sadarbība izveidota ar kafejnīcu «Istabas» un «Kursa». Agrāk arī «Martinelli» bijis iecienīts ceļotāju vidū.

«Mums jānotur katrs iebraucējs, tādēļ, ja gadījuma viesus vairs nevaru uzņemt, vienmēr iesaku kādu citu naktsmītni. Mums visiem ir ļoti laba sadarbība. Zvanu citām naktsmītnēm vai iedodu kontaktus un pat karti uzzīmēju!» dalās Viktorija Bergmane.

Brīžos, kad rokas nolaižas, sieviete piedomājot par vīra radinieci Mildu, kura dzīvojusi Lādzerē. Sieviete bijusi sprigana līdz sirmam vecumam. «Vēl cienījamos gados viņa kopa dārzu, izaudzēja sev visu nepieciešamo. Turēja govi pienam, bullīti barošanai un pārdošanai, trušus, cūciņu, vistas. Atlika vien maizīti veikalā nopirkt. Viņa pārvietojās ar kūjiņu pie katras rokas, jo muguru smaga darba dēļ vairs nevarēja iztaisnot. Pensija bija niecīga, bet viņa nesūkstījās.

Viesu mājā ir ļoti daudz darāmā. Nekad nav tā, ka varētu sēdēt ar klēpī saliktām rokām.

Nevajag braukt uz ārzemēm un celt citu valstu ekonomiku! Visiem latviešiem rokas ir īstajā vietā. Ja kādā brīdī ir grūti nopelnīt, tad strādājot, var izaudzēt vismaz tik daudz, lai vēderi būtu pilni. Tikai jāgrib!» dalās «Saules» saimniece.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi uzņēmējdarbība

Komentāri