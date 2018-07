Sauleskalna estrādi pieskandina Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts «Treji vārti atverami» 06.07.2018

Krauze Renāte Tweet

«Saules ceļš saulgriežos un mūsu dzimtenes ceļš simtgadēs. Pienākusi mūsu kārta doties ceļā, kas ir mūsu ceļš no vieniem Dziesmu svētkiem uz nākamajiem, un saules simbols tajos vienmēr būs mums klātesošs,» ar šādiem vārdiem pasākuma vadītājs aktieris Reinis Boters aicināja visus Talsu ezera promenādē pulcējušos Talsu pilsētas iedzīvotājus un viesus doties gājienā uz Sauleskalna estrādi, kur notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas koncerts «Treji vārti atverami».

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki Rīgā norisinās no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tie kopā pulcēs 43 290 dalībniekus, no kuriem 834 pārstāvēs tieši Talsu novadu. To vidū būs 11 kori, 14 deju kolektīvi, pūtēju orķestris un deju grupa, trīs amatierteātri, folkloras kopa un tautas mūzikas grupa, vīru vokālais ansamblis un seši lietišķās mākslas kolektīvi.

Sauleskalna estrādē

piektdienas vakarā svētku ieskaņas koncertā «Treji vārti atverami» piedalījās ne tikai Talsu novada kolektīvi, bet arī viesi no kaimiņu novadiem — Rojas un Dundagas. Piedalījās arī komponists Raimonds Tiguls, instrumentālā grupa Māra Vitkus vadībā un DJ Monsta jeb Uldis Cīrulis.

Koncertā tika izdziedātas daudzas skaistas latviešu komponistu dziesmas un tautasdziesmas, skatītājiem plaukšķinot līdzi izdejotas daudzas jestras tautas dejas. Atmiņā paliekoša bija latviešu tautasdziesma «Stāvēju, dziedāju» Jūlija Rozīša apdarē, kuru diriģēja Lāsma Gorska un ar savu brīnišķīgo un izjusto dziedājumu to lieliski papildināja soliste Ieva Marcinkēviča. Tikpat ļoti uzrunāja Ginta Ceplenieka diriģētā Jāņa Lūsēna un Raiņa «Karoga dziesma», kuras pavadījumu pie klavierēm spēlēja Ilze Vaice.

Vakara vadītājs sacīja: «Mīlestībā dzimst ne tikai prieks un aizrautība, bet arī bērni, kas dziesmas skandinās tālāk par mums, kas deju izdejos ilgāk par mums. No mazajiem dejot un dziedot gribošajiem cilvēkiem top lieli svētki.» Bija patiess prieks raudzīties uz bērnu un jauniešu deju kolektīviem un koriem, kuri ar neremdināmo dzīvesprieku un degsmi piedalījās koncertā.

«Jau šonakt dosimies

uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Ceļš, ko piecus gadus esam gājuši no iepriekšējiem svētkiem, mūsu novada ļaudīm vainagosies ar koncertiem, izrādēm, izstādēm, tirdziņiem un citām aktivitātēm,» pēc šiem R. Botera vārdiem uz koncerta skatuves tika aicināti Talsu, Rojas un Dundagas novada domes vadītāji, lai teiktu ceļa vārdus svētku dalībniekiem.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa sacīja: viņai ir prieks, ka šovakar kuplināt svētkus uzaicināts arī Rojas novads. Viņa pateicās visiem kolektīvu vadītājiem, kuri paveikuši lielu darbu un kopā ar dalībniekiem spējuši iegūt to lielo atzinību, ko sauc par ceļa zīmi uz Dziesmu un deju svētkiem. «Liels, liels paldies jums, jo šis jūsu sirds darbs nesis augļus!» viņa sacīja.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts atzina, ka vienmēr gan bijis pasīvais svētku dalībnieks, kurš svētkus vērojis attālināti ar milzīgu apbrīnu. «Šo apbrīnu manī vienmēr ir izraisījusi dalībnieku organizētība,» viņš sacīja un novēlēja dalībniekiem ar savu klātbūtni svētkus padarīt gan sev, gan citiem neaizmirstamus un lai šī nedēļa visiem būtu iedvesmas pilna. «Pats galvenais atcerēties, ka par jums domā, tur īkšķus un gaida atgriežamies mājās!» atgādināja A. Felts.

Arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols sveica gan talseniekus, gan pilsētas viesus, kā arī bilda, ka Dziesmu un deju svētku zīmē tiek ieskandināti ne tikai Talsi, bet svētdien jau tos svinēs visa Latvija. Lai gan šķita, ka pašlaik Talsu pilsētā un novadā notiekošās politiskās pārmaiņas šos svētkus varētu neskart, tomēr pirms un pēc Daiņa Karola uzrunas gan publikas aplausu bija daudz mazāk un tās laikā no skatītāju rindām atskanēja svilpieni un ūjināšana. Atgādinot to, ka arī Dziesmu un deju svētku priekšvakarā iedzīvotājiem tomēr otršķirīgs nav palicis jautājums, kas notiks ar mūsu Talsu pilsētu un novadu nākotnē. Kāds tas būs ne tikai šobrīd, bet arī pēc vairākiem gadiem, kad ceļā uz nākamajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem dosies mūsu bērni un mazbērni.

Pēc uzrunām

tika atskaņota Latvijas Republikas valsts himna «Dievs, svētī Latviju!», kā arī Raimonda Tigula komponētā dziesma ar Rasas Bugavičutes-Pēces vārdiem «Lec, saulīte!», kuru pie klavierēm izpildīja mūzikas autors. Un šķita, ka tieši šovakar, skanot dziesmas vārdiem «Lec, saulīte, tumsu šķel! Vieno visu latvju tautu!», tie skan mums visiem daudz saprotamāk, iedrošinošāk un ar ticību, ka saule, neskatoties ne uz ko, vienmēr spēs uzaust no jauna.

Ieskaņas koncerta beigās tika teikti spēcinoši pateicības vārdi visiem kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, organizatoriem un rīkotājiem. Teikts paldies par kopības un svētku izjūtas radīšanu. Vēlēta izturība visiem dalībniekiem ceļā un veiksme daudzajos koncertos. Sirsnīgu un mīļu paldies pasākuma vadītājs veltīja dalībnieku vecākiem, «kuri arī savā īpašā veidā rada šos svētkus, nododot mūsu tautas tradīcijas tālāk un rūpējoties, lai Dziesmu un deju svētki turpinātos arī nākotnē!»

Pievienotie attēli

Komentāri