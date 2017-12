Sarunas pret vēzi: nevis neko nevar darīt, bet daudz ko var darīt! 13.12.2017

2. decembrī Talsu kinoteātrī «Auseklis» notika jau otrā tikšanās ciklā «Sarunas pret vēzi». Šajā reizē ķirurgs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Arvīds Irmejs runāja par biežāko onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku, savā stāstījumā iekļaujot tādas tēmas kā «Vēzis, no kura nevienam nebūtu jāmirst» un «Pretvēža tests, par kuru nav pieņemts runāt».

Vēl nav pieejami 2016. gada dati, bet nav pamata domāt, ka tie sevišķi atšķirsies no 2015. gada, kad kopā Latvijā bija 11 152 vēža gadījumi. Biežāk sastopamie (katrs skarot aptuveni 1000 iedzīvotāju) — krūts vēzis, prostatas vēzis, resnās un taisnās zarnas vēzis (vienlīdz skar vīriešus un sievietes), ādas vēzis, plaušu vēzis un dažādi ginekoloģiskie audzēji. Statistika par to, cik cilvēku izdevies izārstēties, liecina, ka vislabākie rezultāti saistās ar krūts vēzi (13 227 gadījumi), kam seko ādas vēzis, prostatas vēzis, dzemdes vēzis, nieru audzēji, resnās zarnas vēzis (jau tikai 3629 gadījumi).

No kā nebūtu jāmirst

Trīs vēža lokalizācijām Latvijā pieejamas skrīninga programmas, kas radītas, saprotot, ka ir vērts nodrošināt agrīno diagnostiku, jo tas galu galā sanāk lētāk, nekā ārstēt ielaistus gadījumus un zaudēt cilvēkus. Par vēzi, no kura nevienam nebūtu jāmirst, A. Irmejs sauc dzemdes kakla vēzi, kam arī Latvijā ir skrīninga programma. «Sievietēm no 25 gadu vecuma valsts reizi trijos gados izsūta uzaicinājumu ierasties pie ginekologa, lai veiktu dzemdes kakla uztriepi,» stāstīja ārsts, sagaidot, ka klātesošās sievietes par šo faktu būs lietas kursā, bet… tā vietā dāmas samulsa, vēl vairāk samulsinot A. Irmeju. «Uzaicinājums uz mamogrāfiju nākot, bet uz dzemdes kakla uztriepi — ne,» sievietes apgalvoja. Ķirurgam radās jautājums, kā tad ir: tiešām tikai trešā daļa sieviešu atsaucās uzaicinājumam vai arī viena daļa uzaicinājumu nemaz nesaņem?…

«Šis ir nopietns jautājums, jo statistikas datos par mirstību no dzemdes kakla vēža Latvija ir «godpilnajā» sestajā vietā! Bet šis ir vēzis, no kura nebūtu jāmirst! Piemēram, krūts vēža gadījumā mēdz būt tā, ka ir apzinīga sieviete, bet agresīvs vēža paveids, un pēkšņi sieviete konstatē, ka jau ir bumbulis padusē. Teiksim, sievietei ir 40 gadi, skrīninga programmā viņa neiekļaujas, bet nevar teikt, ka viņa būtu kaut ko ielaidusi! Tai pašā laikā dzemdes kakla vēža gadījumā slimība attīstās kādā saprotamā laika posmā — trīs gadi ir pietiekams laika periods. Ja sieviete pirms trim gadiem ir bijusi uz dzemdes kakla uztriepi un tagad aiziet uz nākamo pārbaudi, tad faktiski nevar būt tā, ka iepriekš viņai nebija nekas, bet tagad ir dzemdes kakla vēzis ceturtajā stadijā! Somijā, kur saule spīd tikpat maz kā pie mums, jūra ir tikpat netīra un arī daudzas citas lietas ir identiskas, uz 100 000 sieviešu ar dzemdes kakla vēzi mirst tikai pusotra vai divas sievietes, kamēr Latvijā — četrreiz vairāk. Tas ir tikai, pateicoties tam, ka Somijā tuvu 90 procentiem sieviešu tiešām reizi trijos gados ierodas uz valsts apmaksāto dzemdes kakla skrīningu, un tur nav pilnīgi nekāda cita noslēpuma!» uzsvēra A. Irmejs.

Dzemdes kakla vēzis nav biežākais onkoloģisko saslimšanu veids, tomēr tas parāda, ka ir lietas, kurām nevajadzētu notikt, ja sievietes apzinīgi izmantotu dotās iespējas. «Ja 2015. gadā no 244 gadījumiem 104 vēzis bijis trešajā vai ceturtajā stadijā, varam diezgan droši spriest, ka šīs sievietes vairāk nekā trīs gadu nebija apmeklējušas ginekologu, tāpēc slimība jau bija ielaista,» konstatēja ārsts.

Nerunā, bet vajadzētu

Pretvēža tests, par kuru nav pieņemts runāt, skar zarnu profilaktisko pārbaudi. «Cenšos nebiedēt, tomēr ar resnās un taisnās zarnas vēzi ir tā, ka cilvēki mēdz domāt — nu, labi, ja būs tas vēzis, tad būs! Bet, būdams ķirurgs, varu teikt — ja skrīnings netiek regulāri veikts, vēzis attīstās, zarna aizaug ciet, un cilvēks vairs nevar — atvainojos, jo tālāk runāšu par to, par ko nav pieņemts runāt! — pakakāt, vēders uzpūšas, ir sāpes vēderā, jābrauc uz slimnīcu. Tādā situācijā ķirurgs neko citu nevar izdarīt, kā vien izvest zarniņu uz āru. Domāju — neviens negribētu tā savus pēdējos dzīves mēnešus vai gadus dzīvot,» vērtēja A. Irmejs.

Pretvēža tests mazas aploksnītes izskatā viņam bija līdzi un tika izdalīts katram klātesošajam. «Tas ir pilnīgi nesāpīgs, un to var veikt mājās. Resnās zarnas vēzis, līdzīgi kā dzemdes kakla vēzis, arī neattīstās tā, ka zarna ir vesela, bet pēkšņi vienā dienā tur parādījies viens «puķkāposts». Tas attīstās pamazām — ir maziņš polips, kas kļūst lielāks un lielāks, līdz sāk augt dziļāk zarnas sienā jau kā audzējs. Augot tas ir kā jēlums zarnā, kā brūce, kas rada nelielu asiņošanu. Ar šī testa palīdzību ir iespējams, vienkārši sakot, noteikt asiņu klātbūtni kakā,» atklāja ķirurgs. Testā ir ārsta puse un pacienta puse ar trim lodziņiem, kuros ar aplikatoru trīs dienas pēc kārtas jāuzziež fēces. «Tur viss ir līdz bezgalībai vienkārši! Tests jānogādā pie ģimenes ārsta, kurš atvērs savu pusi, no pudelītes uzlies virsū indikatora vielu. Ja gadījumā asinis fēcēs būs, tad to krāsa mainīsies uz zilu, un ģimenes ārsts nosūtīs pacientu uz zarnu caurskati,» informēja A. Irmejs.

Kolonoskopijā var tikt atklāts polips, kurš vēl nav vēzis, bet laika gaitā, iespējams, par to būtu attīstījies. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj polipu nogriezt un izņemt, tādā veidā pirmsvēža iedīgli likvidējot. No 50 gadu vecuma šāds tests veicams reizi gadā, un klātesošie, kuri bija šajā vecuma grupā, apliecināja, ka tas tiek darīts. «Par šīm lietām nav pieņemts runāt, bet testa veikšana var dzīvību izglābt un daudzas nepatīkamas situācijas aiztaupīt,» atgādināja ķirurgs.

Ko var un vajag darīt

Trešā lieta — mamogrāfija un krūšu pašpārbaude. Reizi divos gados, sākot no 50 gadu vecuma, sievietēm tiek izsūtīts uzaicinājums uz mamogrāfiju. «Arī šai ziņā atsaucība nav diži lielāka — uz pārbaudēm aiziet ne vairāk par 35 procentiem sieviešu,» zināja teikt A. Irmejs. «Protams, visās lietās ir kādas pelēkās zonas un ir diskutabli jautājumi, tāpēc arī ārsti lauž šķēpus par skrīningu. Ir agresīvi krūts vēža veidi, kad 50 gadu vecumā tiek veikta mamogrāfija, nekādu sliktu pazīmju nav, bet sieviete vēl nepagūst saņemt nākamo vēstuli 52 gados, kad pa vidu jau izveidojas krūts vēzis,» neslēpa ārsts.

Krūšu pašpārbaude vismaz reizi mēnesī būtu jāveic jau no 15 gadu vecuma. «Lielā daļā gadījumu, ja sieviete pašpārbaudi rūpīgi veic, tad viņa var diezgan mazus audzējus pati atklāt, pievēršot uzmanību ne tikai bumbuļiem, bet arī negludumiem, kas parādās uz ādas virsmas, jo arī tie ir ļoti būtiski krūts vēža simptomi,» norādīja A. Irmejs.

Plaušu vēzim agrīnas diagnostikas programmas nav. «Bet šajā gadījumā riska faktors ir ļoti skaidrs, un tā ir smēķēšana, bet mums jābūt godīgiem — nav tā, ka, ja nesmēķēšu, tad varu būt simtprocentīgi drošs, ka plaušu vēzis man ies secen,» atzina ķirurgs.

Nebūdams speciālists ādas vēža jautājumos, A. Irmejs tomēr uzsvēra, ka atkal ir lietas, ko cilvēks pats var darīt, tostarp — regulāri pārbaudīt sevi un ķermeņa daļas, ko pats nevar redzēt, lūdzot apskatīt kādam citam. «Vērts papētīt, vai kāda dzimumzīme nesāk augt lielāka, mainīt krāsu, kļūt tumšāka, veidot pacēlumu virs ādas, vai nesākas ādas lobīšanās, asiņošana vai kas tāds. Ja tas tiek pamanīts, jādodas pie ādas ārsta,» atgādināja ķirurgs. Papildus vērts arī laikā no 11.00 līdz 15.00 bez apģērba un galvassegas neuzturēties saulē.

«Klātesošie kungi noteikti jau zina par prostatas specifisko antigēna analīzi. Arī par to šķēpi tiek lauzti, tāpēc valsts skrīninga programmas Latvijā nav, bet varbūt vēstījumu varētu formulēt tā: ja vīrietim nav nekādu sūdzību par urināciju, tad būtu svarīgi vismaz 50 gadu vecumā to vienu vizīti pie urologa veikt. Urologs tālāk pateiks, vai vajag šīs analīzes veikt un cik bieži turpmāk vajag pārbaudīties,» ieteica A. Irmejs.

Andželīnas Džolijas piemērs

Viņš skāra vēl kādu būtisku tēmu — situāciju, kad ģimenē bijuši vairāki vēža gadījumi, īpaši, ja runa ir par krūts, olnīcu, resnās zarnas un dzemdes vēzi. «Krūts vēzis ģimenēs kombinējas ar olnīcu vēzi, bet resnās zarnas vēzis — ar dzemdes vēzi. Pārmantotiem gadījumiem raksturīgi, ka saslimst gados jauni cilvēki. Ja vectēvam ir resnās zarnas vēzis un tēvam ir resnās zarnas vēzis, un viens no tiem bijis pirms 50 gadu vecuma, tad ir ļoti lielas aizdomas, ka problēma saistīta ar ģenētiku. Mūsdienās pieejami jau pietiekami lēti testi, kas ļauj pārbaudīt, vai vēzis attīstījies ģenētisku iemeslu dēļ. Ja tā, tad ir būtiski, ka var pārbaudīt pārējos veselos ģimenes locekļus. Ja arī viņiem ir ģenētiskais risks, tad jau agrīnā vecumā, teiksim jau 25 gadu vecumā, jāsāk regulāri veikt kolonoskopiju, jo situācija ir daudz nopietnāka. Nevajag domāt — ko nu taisīšu tos testus, tikai lieki satraukšos, jo tāpat jau neko nevar darīt… Daudz ko var darīt!» uzsvēra A. Irmejs.

Mūsdienās esot vienkārši runāt par ģenētiski pārmantoto krūts un olnīcu vēzi, jo praktiski visi zina pasaulslavenās aktrises Andželīnas Džolijas gadījumu. «Viņa viena uztaisīja milzīgu revolūciju pasaulē, publiskojot to, kas ar viņu šajā jomā ir noticis. Andželīnas mamma nomira no olnīcu vēža 56 gadu vecumā, arī viņas mammas mamma nomira no olnīcu vēža, savukārt mammas māsa — no krūts vēža. Ģenētiskajā testā atklājās mutācija BRCA1 gēnā. Ja tā ir, tad risks saslimt ar krūts vēzi ir līdz pat 80 procentiem, bet ar olnīcu vēzi — līdz 60 procentiem, kas ir pamatīga pulvermuca. Viena iespēja bija ik gadu veikt krūšu un olnīcu izmeklējumus un, ja kaut kas attīstās, tad pēc iespējas ātrāk to atklāt un ķerties pie ārstēšanas. Tomēr problēma ir tāda — lai cik agrīni to atklātu, visdrīzāk ķīmijterapijai cauri būs jāiet, pie tam, kas attiecas uz olnīcu vēzi, to nemaz agrīni nekur pasaulē nav iespējams atklāt! Andželīna spēra ļoti drosmīgu soli — savos 37 gados, būdama aktrise, kam ķermenim ir ļoti svarīga nozīme, viņa izšķīrās par abu krūšu profilaktisko operāciju ar tūlītēju rekonstrukciju. Protams, problēma ir tāda, ka Amerikā, pateicoties viņai, sešreiz pieaudzis abpusējo mastektomiju skaits, kas nozīmē, ka sievietes izvēlas noņemt abas krūtis, arī ja krūts vēzis ir tikai vienā pusē, lai gan lielākajai daļai sieviešu jau nav šī ģenētiskā riska, tomēr ir bailes un ir arī plastikas ķirurgu mudinājumi, kas veido kopējo tendenci. Lai kā būtu, augsta riska gadījumos tas ir viens no veidiem, kā no krūts vēža izvairīties.

Ar to stāsts nebeidzās — gadu vai divus vēlāk Andželīna veica arī profilaktisko olnīcu operāciju. Viņa ir kā modelis tam, ko ģenētiskais tests dod un kā cilvēki to var izmantot, lai no savas puses izdarītu visu, lai no vēža attīstības izvairītos. Arī Latvijā Stradiņa slimnīcā ir Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets. Ja nu jūsu vai jūsu tuvinieku lokā ir šādas ģimenes, kur ir vairāki vēža gadījumi un kur vismaz viens ir saslimis agrāk par 50 gadu vecumu, mudiniet, lai tomēr kaut ko dara, izmantojot modernās iespējas savā labā,» rosināja A. Irmejs.

«Tā, tas ir noticis ar mani…»

Tikšanās dalībnieku priekšā todien stājās vēža paciente Gunta Rožkalne, mierpilna un pateicīga Dievam par Viņa vadību slimībā. Gunta allaž esot bijusi no tiem cilvēkiem, kuri regulāri pārbauda veselību, jo paturējusi prātā, ka vecmāmiņa nomira ar dzemdes vēzi. «Mans stāsts sākās pirms sešiem gadiem — divas dienas esmu septītajā gadā pēc visa šī notikuma. Decembrī man bija veikta mamogrāfija, bet daktere teica, ka būtu labi aiziet arī uz sonogrāfiju. Pēc pusgada nokļuvu uz to. Daktere ilgi skatījās, brīnījās, devās skatīties mamogrāfijas rezultātus un nevarēja saprast — tajos nekas neparādās, bet te ir tumšums naga lielumā. Teicu, ka sasitu krūti pirms nedēļas, tāpēc tas droši vien no tā. Kā šodien atceros — viņa vēl un vēl skatījās un tad teica: «Nē, mana un jūsu miera pēc es gribētu, lai jūs uztaisītu biopsiju.»,» atceras G. Rožkalne.

Tā viņa nonākusi pie daktera Irmeja, kurš, apskatījies mamogrāfijas un ultrasonogrāfijas rezultātus, secinājis, ka bez operācijas neiztikt. Lai cik tas neticami varētu izklausīties, Guntā tobrīd ienācis dziļš miers, vienlaikus ar domu: «Tā, tas ir noticis ar mani…» Jo pirms 12 gadiem viņa bija atbalstījusi savu draudzeni ķīmijterapijas laikā un vēlāk aizvadījusi viņu Mūžībā.

Biopsija atklājusi sevišķi agresīvas vēža šūnas, sekojusi operācija, barga ķīmijterapija, starošana un herceptīna lietošana, pusotra gada garumā liekot uz slimnīcu doties kā uz darbu. Tagad G. Rožkalne citiem iesaka terapiju likt Dieva rokās. «Runāju ar Dievu un teicu: «Mīļais Jēzu, ej līdzi šīm zālēm, šim sarkanajam šķidrumam, kas tūlīt kā inde pa pilienam ienāks manā ķermenī! Lai šīs zāles atrod visas sliktās šūnas manā organismā, bet lai nekaitē citiem orgāniem!» Redzēju, kā pirmā pile ienāk manī, un zināju — tā ir palīdzība!

Tā es izgāju cauri visam šim periodam. No tā laika ieguvu ļoti daudz paziņu, draugu, cilvēku, ar kuriem joprojām kontaktējos un par kuriem Dievu lūdzu. Laiku pa laikam izejot visas — asins, kaulu, iekšējo orgānu — pārbaudes, varu teikt paldies Dievam, ka Viņš manu lūgšanu ir uzklausījis. Tās piles ir atradušas to, ko vajadzēja atrast!» Gunta pateicās Dievam un arī klātesošos iedrošināja, citējot kādas dziesmas vārdus, kas atgādināja — Dievs radīs ceļu arī tur, kur, kā cilvēkam šķiet, ceļa nemaz nav.

Turpinājums sekos!

Noslēgumā, kā allaž ciklā «Sarunas pret vēzi», notika onkoloģisko pacientu pašpalīdzības grupas tikšanās. Nākamā tikšanās reize iecerēta 20. janvārī, kad Talsos ieradīsies radioloģe Lilita Roznere un labdarības fonda «Rozā vilciena» dibinātāja Zinta Uskale.

