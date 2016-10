Sapulce Virbu pagastā: viss ir labi, tikai nedaudz naudiņas pietrūkst 25.10.2016

Otrdien, 18. oktobrī, Virbu pagasta Jaunpagastā notika iedzīvotāju sapulce ciklā «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam».

Iedzīvotāju skaits, kuri deklarējušies Virbu pagastā, 15. oktobrī — 888. No tiem 446 — Jaunpagastā. «Ja parēķina, aptuveni 150 cilvēku nav te, jo izbraukuši,» piebilda Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs.

Virbu pagastā darbojas pamatskola, kurā ietilpst arī pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Zīļuks». Izglītojamo skaits 2014. gadā skolā — 102, PII — 55. Pērn skolā — 108 audzēkņi, PII — 52. Šogad skolā — 100, PII — 45.

Paveiktais 2015. gadā:

Apgaismojuma izbūve apdzīvotajā vietā Lēdas, izmaksas — 9999,99 eiro. Pietrūkusi nauda vēl dažiem apgaismes stabiem, bet pārvaldnieks norādīja, ka, iespējams, tos paspēs uzstādīt vēl šogad. Ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve Kalniņu ūdens apgādes sistēmai, kas izmaksāja 16 819 eiro. Virbu kultūras namā atjaunots grīdas parketa segums 332,5 kvadrātmetru platībā, tam atvēlot 4646,86 eiro. Virbu pagasta pārvalde vērsās Zemkopības ministrijā (ZM) ar priekšlikumu ierīkot caurteku Virbupītē, kas savieno divus pagasta ceļus, jo to lūdza pagasta iedzīvotāji. Projekta ietvaros tas arī paveikts, neieguldot pašvaldības līdzekļus, bet piesaistot ZM Nekustamo Īpašumu finansējumu. Salaboti ceļu posmi «Lēdas — Skrunda» 1,3 kilometru garumā, «Brodas — Kalviņi» 0,3 kilometru posmā un «Lēdas — Baloži» visā 1,18 kilometru garumā, tam visam iztērējot 12 662,43 eiro. Iegādāta asenizācijas muca par 5979,02 eiro, kā arī daudzfunkcionālā pļaujmašīna «AGF 160» par 3900 eiro, ar ko iespējams pļaut ne tikai horizontāli, bet arī vertikāli, piemēram, dzīvžogus. Virbu pamatskolas sporta zāles apgaismojuma nomaiņas izmaksas sasniedza 5489,47 eiro.

Šogad

veikta Virbu pamatskolas sporta zāles siltumtīklu un radiatoru nomaiņa, kas izmaksāja 15 912,69 eiro. Ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve Lēdu ūdens apgādes sistēmai iztērēts 16 720,70 eiro. Notekūdeņu pirmreizējas nostādināšanas akas izbūve centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtai (51 66,57 eiro). Krūmu zāģēšana, vairākiem ceļiem noņemts nomaļu uzaugums, iztīrīti grāvji un caurtekas, izmaksas — 5062,17 eiro. Atjaunots gājēju pāreju un «guļošo policistu» apzīmējums par 460,50 eiro. Tā kā pagasta teritorijā ir ļoti daudz asfaltēto ceļa posmu, ielu bedrīšu labošanā ieguldīts 10 583,75 eiro, lai saglābtu ceļus, cik vien iespējams. Lēdās veikta četru veco mūru nojaukšana (utilizēšana), tautas valodā «vecajam klubam». «Ļoti veiksmīgi bija tas, ka mūra akmeņus uz vietas paņēma uzņēmums «Latraps», kas ir abpusēji izdevīgi,» teica E. Alsbergs. Bīstamo koku un zaru zāģēšana izmaksāja 180 eiro. Virbu kultūras nama fasādei veikts remonts, ko nācās darīt sākotnējās celtnieku neizdarības dēļ. Nomainīta bojāto apgaismojuma balstu armatūra pie Virbu pamatskolas sporta laukuma. Ceļa posmā «Lēdas — Skrunda» viena kilometra garumā atjaunota virskārta, rakti grāvji, noņemts uzaugums, kam izlietots 3296,75 eiro. Virbu pamatskolai iegādāts zāles pļāvējs — traktors par 2000 eiro.

Projektu izstrāde 2015. — 2016. gadā

Iesniegtie un atbalstītie: projekts «Par saulainu bērnību Virbu pagasta PII «Zīļuks» bērnu laukuma labiekārtošana»; projekts «Reģionālā permakultūras centra izveide Jaunpagastā» siltumnīcas atjaunošana (biedrība «Virbi» ar pagasta pārvaldes un Virbu pamatskolas līdzfinansējumu); projekts «Ieriti, Saulīte, Jaunpagastā» (biedrība «Virbi»); projekts «Tikšanās pie dzelzceļa vēstures griežos» (kultūras pasākumu cikls «Ceļā uz Latvijas simtgadi»).

Iesniegtie: projekts «Aktīvās atpūtas un kultūras centra izveide Virbu pagastā»; projekts «Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana Virbu doktorāta telpās».

2017. gadā paredzēts

Virbu pamatskolas sporta zāles kosmētiskais remonts griestiem, sienām un grīdai, kam nepieciešams 36 280,76 eiro. Ārējā apgaismojuma pabeigšana Lēdās, izmaksas — 6931,92 eiro. Bet, kā jau pārvaldnieks minēja sākumā, iespējams, izmaksas būs mazākas un darbus pabeigs šī gada laikā. Bērzu birzītes (aiz pagasta pārvaldes ēkas) sakārtošana, ozolu audzes stādīšana, pastaigu taku izveide kā veltījums Latvijai Simtgadei. «Katrs iedzīvotājs varēs nākt iestādīt kociņu, kopumā plānots iedēstīt 100,» skaidroja E. Alsbergs. Videonovērošanas kameru izvietošana paredzēta pie Virbu pamatskolas, tam atvēlot 3241,95 eiro, savukārt centrā — pie Virbu pagasta pārvaldes —, kas izmaksātu 2810,23 eiro.

Plānotais 2017.—2019. gadā

«Šī ir tikai daļa no darbiem, ko vajadzētu veikt, jo gaidīsim vēl ieteikumus no iedzīvotājiem,» teica E. Alsbergs. Plānots atjaunot soliņus sporta laukumā un vecās kūts nojaukšana Lēdās. Iecerēts atjaunot ceļa posmu «Švingsteri — Kandavas ceļš» 1,034 kilometru garumā un «Blešķi — Jaunšvingsteri» 3,001 kilometra garumā. Nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nosēdbedru tīrīšana, kā arī Virbu pamatskolā jāveic otrā stāva sanitārā mezgla remonts. Jauniešu centram pirms dažiem gadiem jau veikta daļēja logu nomaiņa, tomēr palikuši divi vecie, kurus paredzēts nomainīt.

Projekta «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» (lauku grants ceļu pārbūve) ietvaros viens no ceļa posmiem, ko atjaunos: «Braslas — Ezerciems» 2,4 kilometru garumā. Pieejamais finansējums Virbu pagastam kopā: 105 555 eiro, no kā Eiropas Savienības un valsts atbalsts: 95 000 eiro. Pašvaldības finansējums: 10 555 eiro. Pārvaldnieks pēc prezentācijas pateicās visiem iedzīvotājiem, kuri iesaistījās siltumnīcas un bērnu laukuma atjaunošanas procesā, kā arī aicināja iedzīvotājus būt aktīviem un nākt uz pārvaldi ar savām idejām.

«Tas, ka mēs braucam uz pagastiem, nav ierasta lieta. To darām pirmo reizi, jo gribam apkopot tās problēmas, kas katram ir aktuālas. Ar pārvaldniekiem tiekamies divreiz mēnesī. Finansējums katrai teritorijai tiek sadalīts pēc attiecīgas formulas, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, skolas, bērnudārzus un citus faktorus. Gribētu dzirdēt arī iestāžu vadītāju un iedzīvotāju viedokli par to, kas vēl nepieciešams,» klātesošos uzrunāja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.

Virbu pamatskolas direktore

Sandra Bremane norādīja, ka skolai un PII ir ļoti veiksmīga sadarbība ar pagasta pārvaldi. «Vienmēr esmu uzklausīta un sāpīgie jautājumi risināti. Lielākā problēma pašlaik ir sporta zāle, esam griezušies pašvaldībā ar iesniegumu, lai aicinātu rast iespēju šos līdzekļus piešķirt pēc iespējas ātrāk. Bija ieradušies speciālisti no būvvaldes, kuri norādīja, ka atsevišķās vietās var rasties bīstami apstākļi, jo šur tur redzamas plaisas. Iespējams risks, ka no griestiem nokrīt apmetuma gabali. Tas ir ļoti svarīgi, jo piecas reizes nedēļā sporta zāli izmanto arī pārējie pagasta iedzīvotāji, ne tikai skolēni. »

Virbu kultūras nama vadītāja

Ruta Čubare uzsvēra, ka šis ir laiks, kad jāplāno nākamais gads. Visas tāmes jau izstrādātas. Lielākais izaicinājums esot iekļauties atvēlētajos finanšu līdzekļos. Tāmes nākoties koriģēt vairākkārt, lai arī sirds sāpot, jo gribas kaut ko vairāk. «Būtu jauki, ja kādreiz kultūras pasākumiem atvēlētu kaut nedaudz vairāk naudiņas. Lai var salikt to, ko sirds vēlas, un līmenis, kvalitāte būtu augstāka. Gadu laikā prasmes sastādīt tāmes izveidojušās ļoti labas, ir iemācīts strādāt esošā budžeta ietvaros, bet vienmēr jau gribas vairāk. Pagājušajā gadā mums bija jāsastāda nepieciešamie pašvaldības budžeta līdzekļi 2015.—2020. gadam Virbu kultūras namam, kurā jānorāda, ko pa gadiem varētu iegādāties. Būtu labi, ja no šī saraksta arī kaut kas realizētos. Pārsvarā tie ir tehniskie līdzekļi, kuru pietrūkst, piemēram, portatīvais dators un mikrofoni. Mūsdienās pasākuma atskaņošanai neiztrūkstoši ir nepieciešams portatīvais dators, un tā kultūras namam nav, tāpēc nākas no mājas nest un izmantot personisko. Kopumā esmu ļoti pozitīvi noskaņota, jo cilvēki mani atbalsta,» teica R. Čubare. Tika arī apspiests tas, ka vajadzētu pievērsties pasākumu rīkošanai, kur ieeja ir par maksu, jo tādā gadījumā finanšu līdzekļi paliek kultūras nama rīcībā, par kuriem iespējams kaut ko vairāk arī iegādāties.

Projekta ietvaros paredzēts aiz kultūras nama ierīkot vietu kultūras pasākumu organizēšanai, pretējā gadījumā viss jārīko uz asfaltētā laukuma iestādes priekšā.

«Vēlētos aicināt iedzīvotājus sekot līdzi afišām par pasākumiem un tos apmeklēt, jo projekti izstrādāti, lai uzlabotu visu cilvēku ikdienas dzīvi. Tuvākais pasākums būs 25. oktobrī, par šūpuļdziesmām. Aicinātas gan omītes, gan jaunieši. Svinēsim gadu latviešu tradīcijās,» mudināja D. Dzelzkalēja.

Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava informēja, ka šogad pirmo reizi bija iespējams piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektā. «Iesniedzējs ir māju apsaimniekotājs. Princips ir vienkāršs, bet tajā pašā laikā sarežģīts, jo mājās dzīvojošie cilvēki ne vienmēr var vienoties, ko darīt. Projekta maksimālais finansējums, ko varēja iegūt no pašvaldības, bija četri tūkstoši eiro ar atbalsta intensitāti 50 procenti. Diemžēl pagastu grupā tika iesniegts tikai viens projekts, Pūņās. Mudinu jūs nākamajā gadā būt aktīvākiem, uzņemties un iesaistīties projekta sniegtajās iespējās, jo jums pašiem papīri nav jāraksta, to dara apsaimniekotājs. No iedzīvotāju puses nepieciešams pieņemt kopsapulces lēmumu, ka jūs to vēlaties darīt. Ar to var daudz ko sakārtot — apgaismojumu, rotaļu laukumus, auto stāvlaukumus un tā tālāk, visu paliekošo. Šādā veidā jūs sakārtosiet arī sava pagasta kopējo vidi,» stāstīja O. Kļava.

No kādas iedzīvotājas izskanēja jautājums par šautuvi pie skolas, kas atrodas avārijas stāvoklī. «Griezāmies savulaik būvvaldē, tad ieradās komisija, kas sastādīja aktu par to, ka tā būtu nojaucama. Pašlaik tā tas ir palicis,» informēja S. Bremane. Izskanēja doma, ka to vajadzētu nojaukt, lai gan nav pārliecinoši zināms tās īpašnieks. Kāda sieviete vaicāja par dīķi parkā, kur agrāk bērnībā slidojusi, bet tagad tur neesot ūdens. Pārvaldnieks norādīja, ka tas ir sausās vasaras dēļ. Kāda kundze sacīja, ka nepieciešams rast risinājumu ar autobusu pieturām, jo tur ir sprauga starp sānu sienu un jumtu, kā arī sānos ir caurumi. Viss līst uz galvas, un vējš pūš virsū, jēgas no šādas pieturas neesot. «Kā nu uztaisīts pēc projekta, tā arī ir. Kaut ko var mēģināt aiztaisīt, tikai, kā tas izskatīsies…» pauda E. Alsbergs. Vairāk jautājumu iedzīvotājiem nebija, tāpēc viņš atgādināja, ka visi laipni gaidīti vērsties pārvaldē.

