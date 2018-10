«Sapratām, ka viens nav karotājs» 05.10.2018

Kopš Latvijas Tautas frontes dibināšanas aizritējuši 30 gadi. Tautas fronte bija sabiedriski politiska kustība, kuras izveidošanās un darbība notika Trešajā Atmodā. Marta Matule, kura Tautas frontes dibināšanas kongresā pārstāvēja Talsu rajonu, atzīst, ka kustības veidošanos veicināja nelikumības un trūkumi, kas tolaik valdīja sabiedrībā.

Marta Matule piedāvāja pirmajām Talsu Latvijas Tautas frontes iniciatīvas grupas sanāksmēm savu dzīvokli. «Grūti teikt, cik bieži notika sanāksmes, mums nebija konkrēta grafika. Kad bija jāapspriež kāda vajadzība, tad arī tikāmies. Reizi nedēļā noteikti. Pirms Tautas frontes izveidošanās braucām uz Vides aizsardzības kluba saietiem. Tā mēs visi satikāmies un sākām runāt. Sapratām, ka viens nav karotājs. Tā sāka veidoties pirmās iniciatīvas grupas. Katrā vietā bija savas nepilnības, un cilvēki griezās pēc palīdzības. Bija daudz nelikumību un dažādu sadzīves problēmu. Kustības veidošanos veicināja trūkumi, kas tolaik valdīja sabiedrībā. Katram bija kāds iemesls protestēt. Tajā laikā diezgan populāra bija tautas kontrole, no kuras daudzi baidījās. Tiem, kuri vēlējās piedalīties Tautas frontē, tika izsniegtas apliecības, un viņiem bija tiesības uzrādīt apliecības un pakontrolēt nelikumības. Tas bija reāls piemērs, kā kaut ko mainīt.

Arī sanāksmes bija interesantas. Kādreiz strādāju Liepājā, deputāta Jāņa Lagzdiņa tēvs bija mans kolēģis, un, kad viņš brauca uz Valdemārpili, tad kopā ar Mārtiņu Vilsonu nāca pie manis kafiju dzert. Cilvēki bija ļoti ieinteresēti darboties. Plaša mēroga politika nebija īstais iemesls, kāpēc cilvēki pie mums griezās, viņi nāca ar personīga rakstura jautājumiem,» stāsta M. Matule. Visspilgtākā atmiņā viņai saglabājusies epizode, kad, iesniedzot sarakstu Rakstnieku savienībai, Sandra Kalniete paziņoja, ka tas no Talsu rajona ir pirmais saraksts.

M. Matules dēls Jānis Matulis atceras, kā vēl pirms kongresa viņi vecajā moskvičā devušies uz manifestācijām. «Tas bija pirms Tautas frontes dibināšanas. Sākām protestēt pret metro, jo sapratām, ka Latvijā iebrauks liels bars ar celtniekiem no Krievijas. Tie bija formālie sākumi kustībai, kas pēc tam diezgan ātri pārauga Tautas frontē. Pēc tam, kad Tautas fronte bija nodibināta, pāris gadus vēl nācās pacīnīties. Talsu rajonā kārtību palīdzēja ieviest Viktors Avotiņš, kurš sūtīja žurnālistus pārbaudīt nelikumības. Pirms tam cilvēki nāca uz Miera ielas dzīvokli, mamma sazinājās ar Rīgas kolēģiem un centās rast problēmas risinājumu,» atklāj J. Matulis.

