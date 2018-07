Šamota keramikas ugunsskulptūru šovs Dzirnavkalnā 06.07.2018

No 20. jūnija līdz 30. jūnijam, desmit dienu garumā Talsos, Dzirnavkalnā, īpašā plenērā bija pulcējušies pieci mākslinieki no trim dažādām valstīm un Talsu mākslas skolas bērni un jaunieši, lai zem klajas debess veidotu četras šamota skulptūras «Baložu pasta» projekta «Talsu skulptūru dārzs» ietvaros.

Talsu pilsētas svētkos ikgadējās nakts pastaigas noslēguma kulminācijā, naktī no 29. uz 30. jūniju, tās ar īpašu muzikālu un māksliniecisku performanci tika atklātas visiem interesentiem. Neskatoties uz vēlo nakts stundu un vēsajiem laika apstākļiem, apmeklētāju, kas vēlējās šādu brīnumainu uguns šovu baudīt klātienē, bija daudz. Par katrai skulptūrai īpaši piemeklētu un atšķirīgu muzikālo pavadījumu šova laikā gādāja talsenieks — izcilais mūziķis un komponists Rihards Zaļupe, bet šova vadītāja lomā iejutās «Tusiņš iekš Tals’ tirg’» organizators Mārtiņš Labāns.

Kas tad īsti ir šamots? Šamots jeb akmens keramika ir īpašs keramikas veids. Tas ir plastisks un tajā pašā laikā neparasti izturīgs. Šīm skulptūrām nav bailes ne no pārmērīga karstuma, ne no liela sala, jo to apdedzināšana notiek ļoti augstā temperatūrā: 1300—1350 grādos. Tieši tādēļ tās lieliski der ielu rotājumiem, kā arī dārzu un parku dizaina elementiem. Akmens keramikas brīnumainās īpašības slēpjas izejmateriāla pagatavošanas tehnoloģijā. Tā pamatā ir māli, kurus nelielos gabaliņos apdedzina krāsnī un pēc tam samaļ. Cieto pulveri, ko iegūst, jauc kopā ar jaunu mālu maisījumu un ūdeni, un tad tas ir gatavs veidošanas procesam.

Pirmā tika atklāta Talsu mākslas skolas audzēkņu radītā skulptūra ar nosaukumu «Par deviņiem pakalniem», kurā redzama pilsētas tematika. «Deviņi pakalni kā Talsu pilsētas un novada simbols,» pasākuma laikā skaidroja M. Labāns. Nākamā tika atklāta Talsu mākslinieces, projekta autores un organizatores Katrīnas Vīnertes skulptūra ar nosaukumu «Čau! Vau!», kurā bija saskatāms gaudojoša suņa motīvs. Kā atzina pati māksliniece, viņai kā lielai suņu mīlei iepaticies Talsos attīstītais projekts «Talsi Vau!», tāpēc viņa skulptūrai izvēlējusies tieši šo tematiku.

Trešās skulptūras autori ir Kaspars Geiduks no Rīgas un Katerina Mihnuka no Minskas Baltkrievijā ar savdabīgu, bet mūsdienām tik ļoti aktuālo tēmu — «Digitālais pieskāriens». Stāsts ir par to, ka varbūt drīz cilvēki ne tikai lietos digitālās ierīces ikdienā, bet tās būs iespējams arī valkāt uz mūsu auguma, pilnībā saplūstot ar digitālo pasauli.

Pasākuma noslēgumā M. Labāns teica lielu paldies visiem, kas iesaistījās šī projekta tapšanā, — Talsu tautas namam, Talsu kultūras, tūrisma un sporta centram, uzņēmumam «Alfa» un Raivim Grantiņam, Rihardam Zaļupem par muzikālo noformējumu, kā arī daudziem vietējiem uzņēmējiem. «Paldies, ka palīdzējāt šim projektam tapt!» sacīja M. Labāns. Paldies visiem, kas palīdzēja, bilda arī K. Vīnerte.

Ceturtā šamota skulptūra tika atklāta svētdienas pēcpusdienā, jo tai bijis nepieciešams ilgāks apdedzināšanas laiks. To sauc «Hot Pot», un to veidojuši mākslinieki no Gēteborgas Zviedrijā — Karina Kresta un Johans Hellmans.

Pēc plenēra skulptūras tiks dāvinātas Talsu pilsētai un izvietotas pilsētvidē, atjaunojot reiz bijušo Talsu Skulptūru dārzu Lielās ielas 30 teritorijā.

