«Talsu Vēstu» akcijā «Ziemassvētkos es saku paldies…» vairākas pateicības veltītas arī cilvēkiem, kuri gādājuši par to, lai Talsos būtu skaista lielā egle, bērnu pilsētiņa un tās mazāka formāta makets, sniegavīri, gaismas kastes, virtenes pāri Lielajai ielai un citi akcenti. Pirmajām šī pateicība pienākas Talsu novada māksliniecei Ildzei Osei un ainavu arhitektei Zandai Bitmanei, kuras ir gan rotājumu koncepcijas autores, gan piedalījušās tās īstenošanā.

Kad tiekamies Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra telpās, uz galda Ildzei priekšā stāv bildēs un aprakstos atspoguļota šī gada Ziemassvētku laika pilsētas rotājumu ideja, kas tapusi jau vasaras beigās. Ja pērn goda vietā likti sniegavīri, zinot, ka Latvijā ziemas mēdz būt drūmas un pavisam bez sniega, tad šī gada vadmotīvs ir piparkūkas. Izvēloties tēmu, mazsvarīgi nav bijis arī tas, lai jaunās dekorācijas labi izskatītos ar iepriekšējām, svētku rotu veidojot ar katru gadu plašāku un bagātīgāku.

Gadiem ejot, radies priekšstats, ka ik decembri pilsētnieku un viesu vērtējumu krustugunīs ir lielā pilsētas egle. Nez, vai bijusi reize, kad par to neizskanētu kritiskas piezīmes? Jāatzīst, ka šogad gan nav nācies dzirdēt kādu sliktu vārdu. No 218 mazām eglītēm veidotā, neskaitāmām piparkūkām rotātā egle arī dienā izskatās tik jauki, ka gribas pie tās nofotografēties, nemaz negaidot vakaru, kad iedegsies lampiņas! Šāds rezultāts esot panākts, ieguldot nopietnu darbu — egle rotāta trīs dienas!

«Atsauksmes ir ļoti labas,» gandarījumu pauž Ildze. Zanda piezīmē, ka šādu, no daudzām eglītēm veidotu egli esot vieglāk izrotāt, jo tai ir simetriska forma, zari brīvi nekustas, tāpēc dekorācijas iespējams novietot tieši tur, kur vajadzīgs. Bez tam — vairs nav vajadzības nocirst vairākus gadu desmitus augušu egli, jo var izmantot mazos, nevietā izaugušos kociņus.

Lielo, grezno piparkūku tapšanā neatsverami palīgi bijuši Talsu mākslas skolas audzēkņi. «Liels, liels paldies viņiem! Atlika vien aiziet uz mākslas skolu un izstāstīt ideju, kad uzreiz guvu atsaucību: palīdzēsim, izdarīsim!» Ildze priecājas. Protams, bijuši arī citi svarīgi palīgi — SIA «Talsu namsaimnieks», SIA «CVS», SIA «Janvāri», SIA «LAC serviss», «FVK mēbeles» un zemnieku saimniecība «Nākotne». «Bez viņiem — nekā! Tāpat kā bez Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja Ģirta Kalnbirzes — viņš ir tētis ar maku,» joko Ildze.

Viņas ar Zandu spriež, ka šogad Talsus izdevies izrotāt tā, lai priecīgi pārsteigumi būtu daudzviet pilsētā — pie «Rožu nama», Pilsētas laukumā, pie autoostas, pie administratīvā centra, pie dažiem bērnudārziem. Šogad pirmoreiz apgaismes ķermeņi esot izvietoti arī Laidzes ielā, Brīvības ielā un Celtnieku ielā.

Tiem, kuriem joprojām šķiet,

ka pilsēta ir par maz izrotāta, jāpatur prātā dažādie ierobežojumi, piemēram, fakts, ka dekoratīvie apgaismes ķermeņi ir ļoti dārgi vai ka dažādu virteņu izvietošana ir iespējama tikai tad, ja abpus ielai ir piemērotas stiprinājuma vietas. «Ja vienā pusē ielai ir māja, bet otrā pusē nav ne mājas, ne staba, tad tas vienkārši nav iespējams! Nākas meklēt vietas, kur to var īstenot,» skaidro Zanda. Arī šogad ļoti nācies pārliecināt SIA «CVS» vīrus, ka ideja par virteņu izvietošanu Lielajā ielā ir laba, jo virtenes ir smagas, tāpēc nācies nostiprināt ne vien tās, bet arī apgaismes stabus, pie kuriem virtenes piestiprinātas!

«Domājot par to, kādas dekorācijas varētu būt, mēģinu izvēlēties maksimāli lakoniskas formas, lai tās varētu visādi transformēt, lai tās būtu ilgtspējīgākas un daudz kur iederētos,» savu izvēli raksturo Ildze. Sākot darbu pašvaldībā, viņa jautājusi, kur ir noliktava ar dekorācijām, un bijusi pārsteigta, uzzinot, ka tādas nav. Lai darbs ik reizi nav jāsāk no nekā, šāda noliktava būtu ļoti svarīga, pie tam — tajā jānodrošina atbilstoši apstākļi, lai daudzajām gaismiņu virtenēm nevarētu kaitēt mitrums un kur dekorācijas neapskādētu putni.

Citu darba pienākumu vidū pilsētas dekorēšanu Ildze izjūtot kā saldo ēdienu. «Ļoti patīk! Tas ir maģisks mirklis, kad redzi dekorācijas izliktas,» viņa atzīst. Jau šajā procesā paiet gana ilgs laiks no idejas līdz tās īstenošanai, tomēr Zandai kā ainavu arhitektei savos tiešajos pienākumos nereti vajadzīga daudz lielāka pacietība. Nu, kaut vai — pašlaik viņa gaida pavasari, kad, piemēram, iepretim dzimtsarakstu nodaļai būšot pavisam citādāki apstādījumi, veidoti līkumota dzīves ceļa formā. Bet līdz to ieraudzīšanai dzīvē pacietīgi jāgaida: kad izaugs un vai vispār izaugs?! Tomēr ir vērts gaidīt, zinot, ka vasarā apstādījumi greznos pilsētu un iepriecinās iedzīvotājus.

Līdzīgi ir ar svētku rotājumiem. Kā Ildze spriež: «Cilvēkiem taču gribas svētkus. Ja kādam arī liekas, ka tā ir naudas izšķiešana, tad gribas sacīt — iedomājieties pilsētu bez dekorācijām!» «Lieldienās var būt mazāk dekorāciju, Jāņos arī, bet Ziemassvētku laiks tomēr ir ilgāks un tumšāks,» Zanda salīdzina.

Raksta noslēgumā skumja ziņa —

no 2017. gada 1. janvāra Ildze diemžēl vairs nebūs novada mākslinieces amatā. Viņa vērtē, ka šajā darbā guvusi neatsveramu pieredzi, no kuras portfolio gluži vai uzsprādzis, tomēr šo darbu ilgstoši nevarot veikt. «Pašvaldībai jādomā, kā sakārtot amata pienākumus. Šobrīd darba apjoms ir tā apaudzis, ka viens cilvēks to nevar paveikt,» viņa uzskata. Zanda māksliniecei palīgā devusies no labas gribas, tomēr viņas pienākumos ietilpst apstādījumu un labiekārtošanas plānošana visā novadā.

«Bet idejas man joprojām ir, tāpēc centīšos nekur nepazust,» Ildze apliecina. Viņa paliekot tais domās, ka Talsi ir mākslinieku pilsēta. Ne jau velti tik daudzi brauc šurp plenēros! «Tā ir vērtība, kura jāuztur. Mums ir tik daudz radošu un profesionālu mākslinieku un mums ir vecmeistari, kuru darbu estētika, manuprāt, tik ļoti piestāv Talsiem! Gribētos, lai šos darbus uzglezno uz Talsu ēku sienām,» Ildze atklāj vienu no savām idejām, kura jau ir apspriesta arī ar citiem māksliniekiem.

