Sāk diskusiju par PVN samazināšanu atsevišķām pārtikas preču grupām. Pirmie varētu būt svaigi dārzeņi un augļi 28.02.2017

Pēc Zemkopības ministrijas sniegtās informācijas, 21. februārī nozaru eksperti sāka izvērtēt iespējas samazināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām. Ministrija izveidojusi arī aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā.

Ierosinājums samazināt PVN pārtikai nav pēdējā brīža aktualitāte, jo par to runā jau sen. Arī priekšvēlēšanu programmās, partijas, kas vēlējās iekļūt Saeimā, par šo jautājumu diskutēja, bet līdz šim bez konkrēta rezultāta. Tagad Zemkopības ministrija aktīvāk pievērsusies šī jautājuma risināšanai. Iedzīvotājiem tā savā interneta vietnē www.zm.gov.lv jautā, vai Latvijā jāsamazina pievienotās vērtības nodoklis pienam, maizei, svaigai gaļai, svaigām zivīm, augļiem un dārzeņiem, vai tas tomēr nav jādara. Iedzīvotāju viedokli ministrija gaida līdz marta beigām. Pašlaik (23. februāra rītā) no 1687 dalībniekiem, kas piedalījušies aptaujā, 97 procenti atbildējuši, ka minētais nodoklis ir jāsamazina.

Ministrijas izveidotās darba grupas uzdevums būs izvērtēt, vai samazināts PVN pārtikai pozitīvi ietekmēs Latvijas pārtikas produktu ražotāju konkurētspēju un vai nodokļa samazināšana kāpinās Latvijā ražoto pārtikas produktu patēriņu, veicinot arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. «Otrs ne mazāk svarīgs jautājums — kāda būs samazināta PVN pārtikai ieviešanas ietekme uz maznodrošināto iedzīvotāju pirktspēju, kā PVN samazināšana ietekmēs pārtikas cenas mazumtirdzniecībā, kam nodokļa samazināšanas gadījumā veikalos vajadzētu kļūt lētākam,» uzsvēris ekspertu darba grupas vadītājs, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis.

Lauksaimnieku un pārtikas ražotāju organizāciju pārstāvji norādījuši, ka minētā nodokļa samazināšana pārtikai dotu iespēju vietējiem ražotājiem veiksmīgāk konkurēt tirgū, kā arī samazinātu pārtikas nelegālās tirdzniecības apjomus un citas krāpnieciskas darbības tirdzniecībā. Lauksaimnieku pārstāvji norādījuši, ka nodokļa samazināšanas gadījumā ne mazāk svarīga būtu mazumtirgotāju iesaiste un produktu cenu pazemināšana veikalos. Eksperti pašlaik vienojušies, ka PVN samazināšanu būtu nepieciešams sākt svaigiem dārzeņiem un augļiem. Pozitīva rezultāta gadījumā to varētu piemērot arī citiem svaigiem produktiem ar īsu derīguma termiņu, piemēram, gaļai.

