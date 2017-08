Saimnieki savā zemē 18.08.2017

Anna Ķīviča

Pirms diviem gadiem Roju par savām mājām izvēlējās Sanita un Nauris Graudiņi. Šajā neilgajā laikā viņi atvēruši gaļas veikalu «Cimboliņš», kas uzreiz izpelnījies vietējo atzinību, un secina, ka nu zvejniekciemā jūtas kā savējie. Taču pārcelšanās galvenais mērķis ir pavisam cits — dibināt baptistu draudzi. Viņi nesāk ar baznīcas ēku, bet dzīvo, strādā un vienkārši ir daļa no vietējās sabiedrības. «Mūsu ticība vai nu pielīp, vai nepielīp,» teic Nauris.

Kļūt par vietējiem

Viņš aizvien kalpo kā sludinātājs Pitraga baptistu draudzē, taču, vērojot jauno paaudzi, nonācis pie secinājuma, ka baznīcā iešana tradicionālā izpratnē jauniešus nepiesaista. «Viņiem ir pavisam cits dzīves ritms. Tajā pašā laikā nevar teikt, ka viņi neinteresētos par garīgām lietām. Nolēmām, ka jāiet pie cilvēkiem, nevis jāgaida, ka viņi nāks pie mums,» skaidro Nauris. Šāda pieeja sasaucas ar Latvijas Baptistu draudžu savienības nostāju attiecībā uz jaunu draudžu dibināšanu, kas tiek veicināta ne tikai Rojā, bet arī citviet Latvijā. Viens no iemesliem — iedzīvotāju izvietojums laika gaitā ir ievērojami mainījies, un baznīcas ne vienmēr atrodamas tur, kur vērojama lielākā rosība. Vēsturiski tuvākā baptistu draudze atrodas Ģipkā, taču Nauris spriež: «Ja Roja toreiz būtu bijusi tāda kā tagad, draudze noteikti atrastos šeit.»

Nauris un Sanita jau iepriekš iesaistījušies jaunu draudžu dibināšanas kustībā, kā rezultātā tapušas nelielas kopas Nevejā un Pastendē. Saprotot, ka komanda mazajā Pastendē kļuvusi par lielu, nolemts doties tālāk, un izvēle kritusi par labu Rojai. Sākotnēji ģimenei nav bijis nolūka uzsākt savu uzņēmējdarbību, taču ieraudzīta brīva niša un iespēja izmantota. Nauris un Sanita spriež, ka Rojā ir viss dzīvei nepieciešamais — sakopta vide, interešu izglītības iespējas bērniem, laba infrastruktūra —, bet gaļas veikala gan nav bijis. Abi smej, ka par gaļas tirgošanu nudien nav sapņojuši, taču izrādījies, ka nepieciešamība nopirkt kvalitatīvu sveramo produkciju bijusi ne vien pašiem, bet arī citiem. Draugu un ģimenes lokā sarīkots konkurss par veikala nosaukumu. Tādi ieteikumi kā «Gaļpačīno» un «Te nav darbs, te ir gaļa» aizvien kalpo par iemeslu pasmaidīt, taču veikala sienu, paklausot Sanitas tēta ieteikumam, rotā gaumīgs uzraksts «Cimboliņš». «Cilvēki uzreiz novērtē, ja kaut ko dari. Atverot veikalu, kļuvām par vietējiem. Pirms tam gandrīz nevienu nepazinām. It kā Roja ir tikai 30 kilometru attālumā no Talsiem, bet parasti šurp braucām tikai uz jūru pabārstīt smiltiņas. Tagad esmu iemīlējis Roju,» apliecina Nauris.

Nevajag trīsstāvīgu villu

Pilsētciema nelielo izmēru Graudiņi uzskata par vienu no lielākajām priekšrocībām — viss nepieciešamais atrodas rokas stiepiena attālumā, var baudīt mieru un klusumu, taču Roja nav arī tik maza, lai katrs pretimnācējs par tevi zinātu pilnīgi visu. Nelielais klientu loks, ko var sniegt mazpilsēta, jaunos uzņēmējus nebiedēja. Viņi ir pārliecināti — ja savu darbu veic kvalitatīvi, klienti to novērtēs. «Ja grib nopelnīt lielu naudu, noteikti jāskatās tālāk par vietējo tirgu, bet mūsu mērķis nebija atvērt gaļas veikalu, lai kļūtu bagāti un pie jūras uzceltu trīsstāvīgu villu. Negribam doties prom no Latvijas. Vēlamies palikt šeit un izaudzināt latviešus. Protams, es varētu braukt uz ārzemēm un nopelnīt vairāk, bet nevarētu atstāt ģimeni. Ja mums ir iespēja strādāt šeit un būt kopā, tā jāizmanto,» pārliecināts Nauris.

Veikals atvērts oktobrī, kas daudzos raisījis neizpratni. «Bija klienti, kas jautāja: «Kāpēc rudenī? Vai tad nevarējāt vasarā?» Taču, atverot veikalu, bija ļoti labs uzrāviens,» atceras Sanita. Nenoliedzami, vasarā Rojā apgrozās vairāk cilvēku, taču gaļa nav tas produkts, pēc kā ziemā samazinātos pieprasījums.

Abi atzīst, ka pēdējo gadu laikā piedzīvojuši domāšanas maiņu, kas ļāvusi uzņemties iniciatīvu, nevis gaidīt uz citiem. «Pamatdoma — būt saimniekiem savā zemē. Visos laikos bijis grūti kaut ko uzsākt, arī šobrīd. Mēs varam prasīt otram, lai dod mums darbu, bet varam arī darbu radīt paši,» uzskata Nauris. Šo pārliecību īpaši nostiprinājusi Roberta Kijosaki grāmata «Bagātais tētis, nabagais tētis». Nauris uzskata, ka, atsijājot amerikāņu kultūras pelavas, kas pie mums nav pielietojamas, tā ir patiesi vērtīga lasāmviela.

«Citādi es nevaru»

Šobrīd «Cimboliņā» darbojas Sanita, kas ir veikala vadītāja, un vēl trīs darbinieces. Saimnieki īpaši uzteic vietējo meiteni Ingu, kura godam veic uzticētos pienākumus. Viņi vērtē, ka strādāšana kopā attiecībām neskādē: «Mēs esam sapratuši, kas ir mūsu dāvanas, un viens otru papildinām,» teic Sanita. «Naurim ir vīzija, bet es varu salikt visu pa plauktiņiem, saprast, kas tieši darāms. Nauris redz lielo bildi, to, kā visam jāizskatās. Viņš nevar sēdēt vienā ēkā un visu laiku darīt vienu un to pašu. Viņš ir vīzijas cilvēks, un tādu nav daudz. Mēs gribam strādāt kvalitatīvi — gan produkcijas, gan apkalpošanas ziņā. Cilvēki to ir pelnījuši!»

Gaļas veikals nav vienīgā brīvā niša, ko Rojā saskatījuši Sanita un Nauris. Viņiem jau ir padomā dažas nākotnes ieceres gan kā uzņēmējiem, gan vienkārši sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. Viena no tām — darbs ar jauniešiem. «Ir doma dibināt jauniešu biedrību, kā šobrīd Rojā nav. Ir vidusskolēni un vecāki jaunieši, kas uz Roju brauc nedēļas nogalēs. Varētu sākt ar mūzikas instrumentu apmācību,» atklāj Nauris.

Abi piekrīt, ka vieglāk būtu vakarā atnākt mājās no darba un par citām lietām nedomāt. Arī jaunu draudžu dibināšana nes līdzi izaicinājumus, kas saistīti ar dzīvesvietas maiņu, nemitīgu vidusceļa meklēšanu, lai laika pietiktu gan darbam un kalpošanai draudzē, gan abām meitiņām. Taču no sava aicinājuma un dāvanām nevar un nevajag bēgt. Nauris atzīst, ka vieglāk būtu nedarīt, taču tādu iespēja netiek pieļauta, un viņš ar pārliecību piebalso Mārtiņam Luteram: «Šeit es stāvu un citādi es nevaru.»

