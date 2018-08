Saeimas vēlēšanās būs rūpīgi jāstrādā ar pildspalvu 16.08.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, svarīgi ir palūkoties nesenā pagātnē, kas izdarīts. Sarunā ar senioru pārstāvjiem — Talsu pensionāru biedrības priekšsēdētāju Arvīdu Dailidoviču un biedrības priekšsēdētāja vietnieci, Dienas centra vadītāju Melitu Valdemāri izskan, ka darāmā Saeimai un arī valdībai vēl ir daudz.

Daudz mazo pensiju saņēmēju

M. Valdemāre, kura ikdienā vada dienas centru, kurā darbojas 20 dažādi pensionāru klubiņi, kas kopā pulcē ap 220 senioru, neslēpj, ka daudziem pensionāriem ir ļoti negatīva attieksme pret Saeimas darbu. Viņas teiktajam piekrīt arī Talsu pensionāru biedrības vadītājs Arvīds Dailidovičs, sakot, ka lielākā daļa cilvēku ik mēnesi saņem 200 līdz 300 eiro lielu pensiju; varbūt kādam ir 400 eiro. Pensijas neapliekamo minimumu, no kura nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, paaugstina katru gadu. Ja pērn tie bija 235 eiro, šogad — 250 eiro. Izskanējis, ka šo minimumu pensionāriem vajadzētu vismaz minimālās algas apmērā, kas tagad ir 430 eiro. Pie šāda lēmuma pie varas esošie diezin vai nonākšot. Kad nomaksāti visi maksājumi, no mazās pensijas pāri nekas daudz nepaliekot. «Šai iecerei iebilst Latvijas Pašvaldību savienība, jo tad vietvarām ienāks mazāks iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tā samazinājums dos mazāk iespēju piešķirt dažādus pabalstus. Rosināta arī ideja par nekustamā īpašuma nodokļa nepiemērošanu vienīgajam īpašumam. Nekas nav mainījies, un domāju, ka arī pēc šīm Saeimas vēlēšanām nekas nemainīsies,» uzskata Talsu pensionāru biedrības vadītājs.

Vērtējot četrus aizvadītos Saeimas un valdības darba gadus, viņi uzmanību vērš faktam, ka dārgi kļuvuši medikamenti un medicīniskie pakalpojumi, bez kuriem retais seniors iztiekot. Neapmierinātība ir arī par augstajām obligātā iepirkuma komponentes cenām, ko piemēro elektroenerģijai. Pensionāru vidū daudzi ir invalīdi. Līdz šim pie varas esošo dzirdīgas ausis nav saņēmis priekšlikums, ka jāpārskata Ministru kabineta noteikumi, kas piešķir papildu atvieglojumus. Agrāk šie noteikumi mainījās līdz ar minimālās algas maiņu un palielinātas piemaksas invalīdiem, represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Tagad tas neesot darīts deviņus gadus.

Četru gadu laikā kā padarīto

viņi min pensiju indeksāciju, kas notiek katru gadu. Taču pielikums bijis tik niecīgs, ka to par labu vērtēt esot grūti, jo reizē palielinājusies arī dzīves dārdzība. «Agrāk pensijas indeksēja divas reizes gadā — aprīlī un oktobrī. Tā kā visam neiznāk, indeksācija notiek vienu reizi gadā — oktobrī. Šogad sola, ka oktobrī būs parastā indeksācija un tiem, kuriem darba stāžs ir 30 un vairāk darba gadu, būs vēl piemaksa. No 30 līdz 39 darba gadiem tie būs 60 procenti vēl pie pensijas indeksācijas, virs 40 darba gadiem — 70 procenti. Taču jau tagad ir skaidrs, ka lielu atspaidu tas nedos,» saka A. Dailidovičs.

No šī gada jūlija tiem, kuri bija pensionējušies līdz 1996. gada 31. decembrim, palielināta piemaksa līdz 1,50 eiro par katru nostrādāto darba gadu (pirms tam tas bija viens eiro par nostrādāto gadu). Taču tādu cilvēku, kas tolaik aizgāja pensijā, mūsu vidū vairs neesot daudz.

Vēl viens jauninājums — ja agrāk, saņemot apbedīšanas pabalstu, ņēma vērā tikai pensijas apmēru, tagad pieņemts lēmums, ka vērā ņems arī piemaksas pie pensijas. No 2019. gada janvāra, ja viens no laulātajiem dodas Mūžībā, otrs gadu varēs saņemt mirušā laulātā pensiju 50 procentu apmērā. Pozitīvi vērtējama Saeimas vēlme pārskatīt tā sauktās krīzes laika pensijas (no 2010. līdz 2015. gadam), kuru aprēķināšanai piemērots negatīvs indekss.

Klibo politiskā kultūra

Skatoties uz politiķu savstarpējām diskusijām televīzijas pārraidēs, Melitas kundze secinājusi, ka daudziem pieklibo pieklājības normas, arī politiskā kultūra — kāda tad ir viņu attieksme pret valsti?

Abi atzīst, ka ar lielu interesi seko līdzi politiskajiem procesiem un notikumiem, kas saistīti ar vēlēšanu tuvošanos. Pētīti tiekot arī deputātu kandidātu saraksti. «Kā sarakstā var būt seši apsargi no viena uzņēmuma? Vai viņiem būs pietiekami daudz zināšanu, lai pieņemtu izvērtētus un kvalitatīvus lēmumus? Ja paskatās uz deputātu izglītību, ir tādi, kuriem pat nav augstākās izglītības, ir vidējā un pat pamata,» saka dienas centra vadītāja. Saeimā vajagot ievēlēt ekonomistus, finansistus, juristus… Politikā jādarbojas zinošiem cilvēkiem, savas valsts patriotiem. Jābūt kārtībai, jo redzams, kur valdošā visatļautība noved. «Nevaru noskatīties, ka lēmuma pieņemšanā deputāti sēž un min krustvārdu mīklas, lasa avīzes, snauduļo. Par kādu darba kvalitāti var runāt! Priekšvēlēšanu laikā izskan vispārīgas frāzes, bez konkrētas rīcības. Neviens neatbild par neizdarīto. Nenopietni vērtējama arī attieksme, kad deputāti izvēlas staigāt no vienas partijas uz citu, četrus gadus nepārstāvot to politisko spēku, no kura vēlētāji tos ievēlējuši Saeimā. Šiem cilvēkiem nav pārliecības. Ir, kas izstaigājuši vairākas partijas un Saeimā aizsēdējušies par ilgu,» sarunā izskan abu teiktais.

Saeimas vēlēšanās jāpiedalās,

jo tas esot katra pilsoņa pienākums. Partiju ir par daudz, un katrs deķīti tomēr velk uz savu pusi. Kamēr būs balsošana par partiju sarakstiem, tikmēr nekas nemainīšoties. Kad pienāks brīdis, kad būs iespēja balsot par cilvēkiem, iespējams, tad būs citādāk. Saeimas vēlēšanās būs rūpīgi jāstrādā ar pildspalvu, lai izvēlētos labākos kandidātus — sarunas noslēgumā savas domas izsaka senioru pārstāvji.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi politika

Komentāri