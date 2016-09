Saeimas deputātu piešķirto naudu vēl nav apguvusi Dundagas kultūras pils 19.09.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Kamēr publiskajā telpā aktīvi runā par «deputātu kvotu» jeb doto iespēju valsts naudas dalīšanā dažādām iniciatīvām aizliegšanu, apskatījām, kā veicies ar pagājušajā gadā deputātu piešķirtās naudas izlietojumu mūsu novados.

Pagājušā gada 30. novembrī Saeima apstiprināja

nākamā gada valsts budžetu. Atbalstu guva arī deputātu priekšlikumi par papildu līdzekļu piešķiršanu dažādām aktivitātēm par summu 2,6 miljoni eiro. Finansējums bija pieejams plānotajiem darbiem arī Dundagas un Talsu novadā. Deputāti atbalstīja priekšlikumu piešķirt 24 tūkstošus eiro Dundagas pils lielās zāles atjaunošanai. Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, kurš pats ir «Vienotības» biedrs, toreiz teica: «Aprunājos ar vairākiem partijas Saeimas deputātiem, kuriem jautāju, vai iespējams saņemt atbalstu pils zāles grīdas atjaunošanai. Tā savu laiku ir nokalpojusi un parketu vairs nav iespējams atjaunot. Atjaunošanas darbiem prasījām 33 tūkstošus, piešķīra 24 tūkstošus eiro, par ko esam priecīgi. Par pārējo finansējumu būs jālemj novada domei. Ceru, ka nākamajā gadā darbi sāksies un pils lielajā zālē būs jauna grīda.»

Šī gada sākumā, apstiprinot Dundagas novada pašvaldības budžetu, deputāti lēma piešķirt 6333 eiro līdzfinansējumu minētās ieceres īstenošanai. Tagad Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda teic, ka izstrādātais tehniskais projekts iesniegts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā darba atļaujas saņemšanai. Tiklīdz to saņems, projektu iesniegs būvvaldē un pēc tam uzsāks darbus. B. Dūda stāsta: «Kamēr projekts ir saskaņošanā, skatāmies arī uz potenciālajiem darba veicējiem un izmaksām. Plānotie darbi ir pietiekami atšķirīgi. Tāpēc tos sadalīsim trīs daļās. Vieni, kas attiecas uz būvniecību un saistīti ar lielās zāles grīdas pamatkonstrukciju stiprināšanu un esošo paneļu demontāžu. Otrā daļa ir saistīta ar parketa uzlikšanu, ko veiks atbilstoši speciālisti. Trešā — ar kabeļu iestrādi apgaismojumam un atskaņošanai. Darbi nav tik apjomīgi, un tos līdz gada beigām izdosies paveikt. Sarežģītākais bija tehniskā projekta izstrāde, kurā bija iesaistīti vairāki speciālisti, jo Dundagas pils ir vēsturiska ēka.»

Pēc viņas teiktā, Dundagas pils lielajā zālē, kur notiek daudzi svinīgi pasākumi, grīda līdz šim bija sliktā stāvoklī, jo tās konstrukcijā konstatēta trupe un pastāvēja bažas, vai izturēs slodzi. Jautāta, vai ar pieejamo finansējumu darbu veikšanai pietiks, B. Dūda teic, ka pašlaik ir grūti prognozēt. «Šobrīd veicam cenu aptauju darbiem. Pagaidām ir doma, ka vajadzēs kaut ko vēl klāt. Skatīsimies. Par to pašlaik varu spriest tikai varbūtības līmenī,» saka Dundagas kultūras pils vadītāja.

Saeimas deputāti

atbalstīja arī 5000 eiro piešķiršanu biedrībai «Līvu savienība» lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu nometnes «Mierlinkizt 2016» organizēšanai. Biedrības vadītāja Ieva Ernštreite teic, ka nometne notika no 28. jūlija līdz 6. augustam Mazirbes internātpamatskolā un tajā piedalījās 48 dalībnieki no visas Latvijas. I. Ernštreite saka: «Šādu atbalstu saņemam jau vairākus gadus. Šī nometne lībiešu izcelsmes bērniem un jauniešiem ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pēctecību savā dzimtā. Nometnē apgūst lībiešu valodu, tiekas ar vietējiem lībiešu pārstāvjiem un to atvasēm, iepazīstot vietas, tradīcijas, kultūru, vēsturi un valodu. Nometne ir nozīmīgs solis nākamajam lielajam vasaras pasākumam — Lībiešu svētkiem. Par deputātu piešķirto finansējumu nometnē daļēji tiek segta telpu noma, izglītojošās ekskursijas, mācību materiāli un pedagogu algas.

Ja mums šāda atbalsta nebūtu, lībiešu izcelsmes bērniem un jauniešiem citas iespējas apgūt šos pamatus lībiskumā nav iespējams. Nometnes ir ļoti pārdomātas, un pieprasījums pēc dalības tajā ir liels. Varu teikt, ka piešķirto finansējumu esam godprātīgi izmantojuši, lai lībiešu izcelsmes bērniem un jauniešiem šādu vasaras skoliņu piedāvātu. Šis atbalsts lībiešu kopienai nāca īstajā laikā un vietā.»

Finansējums 3000 eiro apmērā tika arī «Latvijas mazpulkiem» nometnes organizēšanai šī gada vasarā Valdemārpilī, kurā pulcējās jaunieši no visas Latvijas. Kā apstiprina Mazpulku mediju un projektu koordinatore Zane Šteinberga, piecu dienu nometne «Visu daru es ar prieku!» Valdemārpilī notika no 18. līdz 22. jūlijam un tajā piedalījušies 220 dalībnieki. Tajā bērniem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās (karošu grebšana, gleznošana, pirtsslotu siešana, fotomākslas pamatu apgūšana, rotu gatavošana no pērlītēm, keramikas darbu veidošana, franču valodas pamatu apgūšana, masku gatavošana un dekorēšana un daudzas citas lietas). Tāpat bijis pārgājiens uz Laumu dabas parku un ekskursija, kur apskatīta Dundagas pils, Šlīteres bāka un Mazirbe. Lielu atbalstu nometnei deva arī Talsu novada pašvaldība un Valdemārpils vidusskola,» informē Z. Šteinberga.

Biedrībai «Talsu pauguraines dabas parka atbalsts» Talsu novada jauno kultūrvēstures pētnieku ekspedīcijas organizēšanai Saeimas deputāti piešķīra 5650 eiro. Idejas iniciatore Ilze Indriksone toreiz par plānoto pasākumu teica: «Šī aktivitāte sadalīta divās daļās. Sākums būs pavasarī, kad izsludināsim kultūrvēsturisko pētījumu konkursu jauniešiem. Vasarā būs jauno kultūrvēstures pētnieku vasaras skola vai nometne piecu dienu garumā. Plānota arī ekspedīcija pa Talsu pauguraini, domājot par kultūrvēstures vērtībām un personībām, kuras bijušas vai joprojām dzīvo šajā apvidū. Savukārt eks­perti jauniešiem mācīs, kā izmantot dažādas metodes kultūrvēstures pētīšanā. Pēc šīm aktivitātēm savāktos materiālus plānots izstādīt apskatei arī plašākai publikai.»

Tagad viņa atklāj, ka viss iecerētais īstenots. Jūlija sākumā notika jauno kultūrvēstures pētnieku eks­pedīcija dabas parkā «Talsu pauguraine». Jaunieši ieguva zināšanas par sava novada vēsturi, prasmes pētniecisko darbu izstrādē un iemaņas komandas darbā. Izveidota un izstādīta arī ceļojošā izstāde ar darbiem no ekspedīcijas «Latvijas ceļš Talsu pakalnos», kas augustā un septembra sākumā bija izstādīta Laidzes bibliotēkā, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā un Pļavmuižas saieta namā Laucienes pagastā.

Atslēgvārdi Dundaga

Komentāri