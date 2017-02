Sabilnieki dalās ar veiksmi 08.02.2017

Paula Kārkluvalka

Gaužām apnicīgo dienas pelēkumu kā ar vienu slotas vēzienu aizslaucīja iegriešanās Sabiles kultūras namā. Tur viss notiek! Baltas tulpes vāzēs, viens pēc otra namā iegriežas kāds palīgs, kurš kaut ar savu mazumiņu gatavs palīdzēt Sabiles vārda spodrināšanā. Un tur, starp rekvizītiem un ideju kalniem, kultūras nama košais zieds — Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa un mākslinieciskās daļas vadītāja Iveta Sēruma.

— Kas šogad sagaida sabilniekus un pilsētas viesus?

Gerda Zeberiņa: — Gada pasākumu plānu nodevām jau rudenī. Tajā atzīmēti galvenie pieturas punkti. Lielo pasākumu plānošana prasa daudz laika un finanšu. Parasti sakām — ja darām, tad darām kārtīgi, neko nedarām ķeksīša pēc. Mēs varētu katru dienu izdomāt kādu pasākumu, bet vai tas ir vajadzīgs?

Šogad mums viss ir saistīts ar bizēm. Vīna svētkos bizes tinām ap galvu, rokām, izmantojām kā noformējumu. Augustā pie mums viesojās ciemiņi, aizvedu viņus uz bērnu bibliotēku, kur atradās no dažādiem audumiem sapītās bizes. Domāju, ko viesiem vēl parādīt, izstāstīt. Tā radās ideja — Sabiles veiksmes bizes! «Šīs ir veiksmes bizes, kuras mājā jāpakar redzamā vietā, tās vairo labo,» teicu grupai. Ātri vien bizes izķēra! Sapratu, ka tas darbojas!

Ja man iedotu akmeni un teiktu, ka man tas jāliek makā vai jāglabā tuvu pie sirds, jo tas nesīs laimi, es to darītu!

Iveta Sēruma: — Lietas, kas otram pasniegtas ar mīlestību un sirsnību, cilvēkos raisa ļoti gaišas emocijas.

G. Zeberiņa: — Dusmās bizi nevar uzpīt, tad nekas nesanāk. Pinot bizes, cilvēks relaksējas, domā labas domas, tādēļ bizēs ir iepīts labais.

— Sabiles kultūras nama kāpnēs atskan soļi — nāk bižu pinējas! Palīgi sapinuši veselu grozu un ar mirdzošām acīm priecājas, ka var palīdzēt un to novērtē!

G. Zeberiņa: — Šomēnes notiks pasākums «No visas sirds!». Tā ir tradīcija reizi gadā pateikties tiem, kuri mums palīdz gan svētku organizēšanā, gan ikdienā. Šo cilvēku vidū saimnieces, kuras vienmēr parūpējas par ievārījumiem, deju kolektīvi, kuri nekad neatsaka. Pateiksimies arī kultūras nama kolektīviem. Viens ir pateikties pasākumos pēc priekšnesumiem, bet kas cits, atsevišķā pasākumā. Mēs esam viņu mammas, un mēs taču paši arī gribam, lai mūsu mammas biežāk noglāsta galvu, samīļo. Mēs nedāvinām naudas balvas, bet ļoti personīgi pateicamies.

I. Sēruma: — Divi iepriekšējie gadi ir pierādījuši: katrs cilvēks, kuru uzrunājam, nosaucam vārdā, pastāstām pārējiem, kā mums ir palīdzēts, jūtas ļoti pagodināts.

G. Zeberiņa: — Pirmajā gadā ievērojām smalko stilu, bet pagājušā gada pasākuma tēma bija «Ēdnīca». Bija piedomāts pat pie pašām smalkākajām detaļām, lai radītu padomju laiku Sabiles ēdnīcas atmosfēru: tā laika virtuves piederumi; galda klāšanas stils; virtuves darbinieki baltos virsvalkos; to laiku frizūras, apavi.

Šī gada tēma būs «Garāža». Mans tētis tur pavadīja pusi no savas dzīves, un arī Ivetas vīrs. Bieži vien tur ieklīda arī sievietes. Laiks pazuda arī viņām. Tur notika viss — pat kartupeļu šķirošana!

Saliesim kanniņās dažādus dzērienus, kas atgādina automašīnu logu mazgājamos šķidrumus. Moka, piemēram, varētu būt bremžu eļļa mazā glāzītē. Uz galdiem, protams, būs garāžas komplektiņš — maize, desa, sīpols un zaptsūdens. Tādā stilā plānota šī gada pateicība.

— Aprīlī Sabile ar svinībām atzīmēs dzimšanas dienu.

G. Zeberiņa: — No 4. līdz 8. aprīlim būs jubilejai veltīts pasākumu cikls. Sāksim ar jaunā Sabiles karoga iesvētīšanu. Tā autore ir māksliniece Antra Auziņa, paldies jāsaka arī Lolitai Neilandei, kura caur uguni un ūdeni šo projektu virzīja.

Plānojam uz Sabili aicināt Ivetas meitu Annu Sērumu, kura dzīvo ārzemēs un ir brīnišķīga mūziķe, dziesminiece, tāpat «Pienvedēja piedzīvojumus», Dzintaru Čīču, aicināsim arī mūziķi Markusu Rivu, kurš mācījies Sabilē. Deju kolektīvu «Sidrabi», kur dejo sabilnieks, žurnāla «IR» žurnālists Jānis Kulmanis. Aicināsim dzejnieci Ilonu Miezīti. Martu Raki-Lasmani ar izstādi «Līdzība par kādu augli». Plānojam, ka muzikoloģe Ieva Tihovska varētu vadīt folklorai veltītu semināru.

I. Sēruma: — Vēlamies pacelt saulītē cilvēkus, kur nākuši no Sabiles!

G. Zeberiņa: — Savukārt 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, plānojam pilskalnā rīkot svētkus pie balti klātiem galdiem. Vēlamies, lai uz pasākumu katrs ierodas ar vienu baltu trauku, ko likt galdā. Varbūt šogad tie būs 30, nākamgad vēl 30. Lai Latvijas 100 gadu jubilejā veidotos šis skaitlis 100. Esmu izlēmusi, kādi mūziķi varētu uzstāties. Priecājamies, ka viesi, kuri pie mums bijuši agri vai vēlu, kļūst pazīstami. Pie mums ir bijusi grupa «Sound Poets», «Carnival Youth», un, kad ieradās Jēkabs Ludvigs Kalmanis, teicu: «Mīļie, sabilnieki — visi tie izpildītāji, kuri viesojušies Sabilē, drīz kļūst slaveni. Jēkab Ludvig, ja esi šeit, zini, kas tevi sagaida!» Nezināju, ka viņš piedalīsies konkursā «Spernova»!

— Vai esat sākuši gatavoties Sabiles Vīna svētkiem?

G. Zeberiņa: — Maijā mums jāpieaicina cilvēks no kultūras, sporta un tūrisma centra, jāizklāsta svētku scenārijs. Jūnijā jābūt gatavai programmai. Ir jāsāk likt idejas uz papīra, tas nebūs viegli.

— Šķiet, ka jums no novada kultūras namiem ir vislielākā rekvizītu glabātuve. Svētkos par to var tikai pabrīnīties!

G. Zeberiņa: — Jā! Iespējams, ka Tabita (Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa — P. K.) varētu iebilst, ka viņai ir vairāk. Mums ir ļoti daudz mantu, un par katru no tām priecājamies — visas agrāk vai vēlāk noder. Ir paklāji, grozi, dīvāni, trauki, skapji… Pasākumos visu to izmantojam.

I. Sēruma: — Visam ir pievienotā vērtība, katram krikumam ir savs stāsts. Vai tas būtu čemodāns, mutes bļoda vai šķīvis, visu ko esam paņēmuši, izmantojam saudzīgi. Lietojam tā, lai mums pašiem nebūtu neērti.

Sabiles kultūras nama skatuve ir liela, lai to aizpildītu, ar mazumiņu nepietiek. Ļoti palīdz Andris Millers, ne velti teātra skatēs tieši viņš plūc laurus kā labākais scenogrāfs. Priecājos, ka mums visiem ir līdzīga gaume.

— Brīžiem radošumu no kultūras iestādēs strādājošajiem burtiski spiež laukā kā no citrona. Kā nepazaudēt degsmi pasākumu karuselī?

G. Zeberiņa: — Saņemties palīdz kultūras nama kolektīvs. Kad atnāku, redzu savas meitenes, kuras gaida ar karstu kafijas krūzi. Pačalojam, pasmejamies, brīžiem paraudam. Kolektīvs liek sasparoties. Protams, arī ģimene.

Man patīk ģenerēt idejas, bet brīžiem grūti tās realizēt. Ir labi, ka ir Iveta un Andris Millers. Viņi izvērtē idejas un pamudina tās īstenot! Esam uz ielas nesuši mēbeles, pie ietvēm naglojuši paklājus, ielas garumā klājuši galdiņus. Pēc tam domāju — cik labi, ka to izdarīja! Un, ja no garām ejošajiem dzirdu: «Kaut ko tādu tikai sabilnieki var dabūt gatavu!», sirds gavilē. Tad ir trāpīts desmitniekā!

Saņemam arī kritiku. Ja kritizē cilvēks, kas pats kaut ko dara — viss kārtībā, bet, ja kritizē tāds, kas neko nedara, pat neklausos!

Brīžiem pamanām: kāds kopē mūsu idejas. Pirmajā brīdī nodomāju — negodīgi. Apdomājos — nē, tomēr pozitīvi, ka kaut ko no mūsu idejām kāds var paņemt.

I. Sēruma: — Ir labi, ja kopēšana notiek ar izdomu: paņem detaļas, pielāgo saviem apstākļiem un vajadzībām. Tad arī mēs priecājamies, ka ideja ir aizgājusi, cilvēks ir ielicis savu darbu un to apstrādājis.

— Šādos brīžos varat sev uzsist uz pleca — jūs pamana un novērtē!

